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Израильская военная авиация опять ударила по гражданским объектам в сирийском Алеппо

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Израильская военная авиация опять ударила по гражданским объектам в сирийском Алеппо

Территория Сирии в очередной раз подверглась ударам со стороны Израиля. В этот раз военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по гражданским объектам в провинции Алеппо. Об этом проинформировал заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.


Как отметил российский представитель, удар по сирийской территории в этот раз наносился двумя истребителями F-16 ВВС Израиля. 1 мая в районе 23:32 - 23:37 израильские истребители атаковали район международного аэропорта. Из-за преступных действий израильской стороны погиб один человек, семь сирийцев получили ранения, была испорчена взлетно-посадочная полоса в аэропорту.

До этого Израиль атаковал сирийскую территорию 29 апреля. Тогда были нанесены ракетные удары по Хомсу, сирийская ПВО отражала пуски вражеских ракет. Российские дипломаты и военные отмечают, что с начала 2023 года Израиль значительно увеличил количество ударов по сирийской территории.

Между тем, Сирия является признанным суверенным государством, членом ООН. Подобные действия израильской стороны нельзя оценить иначе, как вероломную агрессию против соседнего независимого государства.

Поскольку в результате израильских ударов гибнут мирные граждане, а сами удары не носят характер ответных действий, ибо Сирия с Израилем не воюет, можно говорить о регулярном совершении израильской стороной военных преступлений против сирийского народа.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Major Ofer, Israeli Air Force
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23 комментария
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  1. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 08:20
    +1
    Иран уже получил Су-35.
    Осталось дождаться,когда у США отожмут Ближний Восток,а там осталось не так много,и ппц Израилю..
    Ох весело будет))Арабы массово закупятся "примитивным оружием дикарей" и будем весело наблюдать, как вы будете отбиваться от арабских "бананов"..
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:36
      0
      Пружина не может сжиматься бесконечно, безнаказанность тоже не бывает вечной, соседи Израиля вооружаются, кое чему учатся и объединяются, их сегодняшняя сила военно-техническое превосходство будет нивелировано крайне узкой полосой территории, не думаю что воды вновь расступятся и они смогут беспрепятственно уйти.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:07
        +1
        Израиль раньше нас решил, что "зачем нужен такой мир, где не будет Израиля". Но были и остаются страны, которые на официальном правительственном уровне не признают законность существования Израиля. Причем, кто-то в границах оккупированных им территорий, а кто-то в принципе самого существования. Иран именно такой...он даже холокост отрицает. lol
    2. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 08:52
      0
      Шестидневная война, война судного дня.
      Тогда тоже СССР поставлял современное вооружение и военных советников. Чем закончилось известно.
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:23
    +4
    Когда-нибудь этих крыс прижмут в углу, вечно это продолжаться не может.
    Посмотрим, что тогда запоют на иврите.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:32
      -3
      Посмотрим, что тогда запоют на иврите.
      Они тогда срочно перейдут на идиш и будут мамой клятся, что из г. Биробиджана ЕАО.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 08:24
    -1
    Найдите хоть одно отличие от действий Зеленского на Донбассе....не нашли!? и кто тогда израильтяне?
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 08:53
      +4
      Между Сирией и Израилем официально идёт война. Разница существенна
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 09:16
        +2
        Цитата: Ганкутсу_
        Между Сирией и Израилем официально идёт война. Разница существенна

        Между Россией и Японией тоже официально идет война. Поэтому ситуация де-юре не имеет большого значения. Важно то, что евреи уже задолбали весь Ближний восток своей агрессией и постоянным желанием воевать со всеми вокруг.
        Рано или поздно страны Востока устанут от этого воинственного таракана, объединятся - и счистят Израиль с карты мира. За всю планету не скажу - а вот Ближний Восток точно будет более стабильным, спокойным и мирным.
        1. Mol_18
          Mol_18 Сегодня, 09:47
          -1
          Израиль задолбал своей агрессией ? Если извините то это был удар возмездия за вчерашний обстрел еврейских посёлков.
      2. Владимир Ив
        Владимир Ив Сегодня, 09:22
        -1
        "
        [/quote]сами удары не носят характер ответных действий, ибо Сирия с Израилем не воюет[i][/i], можно говорить о регулярном совершении израильской стороной военных преступлений против сирийского народа."[quote]
        У вас другие сведения? Интересно откуда, Ми6 или Моссад?
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 08:33
    +1
    Поддержка Израилем украины направлена именно на ослабление позиций России в Сирии. Не пройдет.
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
  8. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:01
    -1
    Цитата: Ганкутсу_
    Шестидневная война, война судного дня.
    Тогда тоже СССР поставлял современное вооружение и военных советников. Чем закончилось известно.

    Не будет больше Шестидневной войны,не надейтесь..
  9. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:04
    0
    Цитата: Ганкутсу_
    Шестидневная война, война судного дня.
    Тогда тоже СССР поставлял современное вооружение и военных советников. Чем закончилось известно.

    Я могу Вам десятки войн привести в пример РФ,и чем они закончились?
  10. arnulla
    arnulla Сегодня, 09:05
    0
    Сколько все-же дерьмовости сконцентрировано на столь малой территории..
  11. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:07
    0
    Цитата: arnulla
    Сколько все-же дерьмовости сконцентрировано на столь малой территории..

    Вот,вот..не зачем соседей бомбить
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:08
    +1
    В ответ на это евреям отключили их Дырявый Дуршлаг, что эпично
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:10
    +1
    Сирия является признанным суверенным государством, членом ООН. Подобные действия израильской стороны нельзя оценить иначе, как вероломную агрессию против соседнего независимого государства.

    И чего? Санкции из зада - в полный рост уже? Введены жесткие ограничения? Запрет на экспорт мед.оборудования? Потолок цен на фарму? Уже не пускают евреев в ЕС? Небо Европы закрыли для Еврейавиа? За демонстрацию могендовида уже арестовывают в англосакских владениях?
  14. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:17
    0
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Израиль раньше нас решил, что "зачем нужен такой мир, где не будет Израиля". Но были и остаются страны, которые на официальном правительственном уровне не признают законность существования Израиля. Причем, кто-то в границах оккупированных им территорий, а кто-то в принципе самого существования. Иран именно такой...он даже холокост отрицает. lol

    А ты зря смеёшься. украинцы они тоже смеются.
  15. vova1910
    vova1910 Сегодня, 09:30
    -1
    Предлагаю санкции против сионистов Соловьёва и Вассермана. За дискредитацию.

  16. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:39
    -1
    О поставленным Сирийцам С300 уже никто и не вспоминает.

    А сколько когдато зарплаты было выплочено в СМИ писателям ура-реляций...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: Макс1995
      О поставленным Сирийцам С300 уже никто и не вспоминает.

      Сирийцы не стреляют по третьим странам, с территории которых нацисты наносят удары по Сирии
  17. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:47
    0
    Цитата: Макс1995
    О поставленным Сирийцам С300 уже никто и не вспоминает.

    А сколько когдато зарплаты было выплочено в СМИ писателям ура-реляций...

    А какие вопросы к С-300?
    Асад Б. жив вроде