Израильская военная авиация опять ударила по гражданским объектам в сирийском Алеппо

Территория Сирии в очередной раз подверглась ударам со стороны Израиля. В этот раз военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по гражданским объектам в провинции Алеппо. Об этом проинформировал заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.Как отметил российский представитель, удар по сирийской территории в этот раз наносился двумя истребителями F-16 ВВС Израиля. 1 мая в районе 23:32 - 23:37 израильские истребители атаковали район международного аэропорта. Из-за преступных действий израильской стороны погиб один человек, семь сирийцев получили ранения, была испорчена взлетно-посадочная полоса в аэропорту.До этого Израиль атаковал сирийскую территорию 29 апреля. Тогда были нанесены ракетные удары по Хомсу, сирийская ПВО отражала пуски вражеских ракет. Российские дипломаты и военные отмечают, что с начала 2023 года Израиль значительно увеличил количество ударов по сирийской территории.Между тем, Сирия является признанным суверенным государством, членом ООН. Подобные действия израильской стороны нельзя оценить иначе, как вероломную агрессию против соседнего независимого государства.Поскольку в результате израильских ударов гибнут мирные граждане, а сами удары не носят характер ответных действий, ибо Сирия с Израилем не воюет, можно говорить о регулярном совершении израильской стороной военных преступлений против сирийского народа.