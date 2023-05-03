Новая утечка на Западе: В открытый доступ попали данные агентов ЦРУ и MI-6, работавших в странах Северной Европы

Новая утечка секретных документов произошла на Западе, в открытый доступ утекли данные американских и британских агентов, работавших на территории стан Северной Европы. Кто выложил список агентов ЦРУ и Mi-6 пока неизвестно, но не исключается, что это был "контролируемый слив".В открытый доступ попала сеть американских и британских агентов, работавших на территории Скандинавских стран. В списке данные 78 человек, среди них дипломаты и чиновники, сотрудники различных ведомств и даже "специалисты по России". Часть из этого еще действующие агенты, до сих пор ведущие свою шпионскую деятельность.Что примечательно, в Сеть ушли данные агентов, работавших на территории Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции под прикрытием дипломатического статуса. Среди них имеются и высокопоставленные дипломаты, например, Томас Додд, в разное время занимавший посты заместителя посла Великобритании в России и посла в Финляндии. По имеющейся информации, находясь в России Додд координировал деятельность иноагентов, тесно общался с либералами, посещая Ельцин-центр в Екатеринбурге.По всем правилам, вслед за утечкой должен последовать скандал, а попавшие в список лица из числа дипломатических работников объявлены персонами нон-грата. Однако, как предполагается, этого не произойдет, скандинавы молча утрутся и сделают вид, что ничего и не было, хотя выглядеть это будет странно, особенно на фоне высылки российских дипломатов под надуманными предлогами и отсутствии каких-либо доказательств разведывательной деятельности.На данный момент ни Вашингтон, ни Лондон никак не комментируют появление списков агентов в открытом доступе. При этом не исключается, что слив был контролируемым, странам Северной Европы "бросили кость", сдав какую-то часть агентуры, в основной массе уже не работающей, тем самым прикрыв другие операции разведок.