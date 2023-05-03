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Новая утечка на Западе: В открытый доступ попали данные агентов ЦРУ и MI-6, работавших в странах Северной Европы

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Новая утечка на Западе: В открытый доступ попали данные агентов ЦРУ и MI-6, работавших в странах Северной Европы

Новая утечка секретных документов произошла на Западе, в открытый доступ утекли данные американских и британских агентов, работавших на территории стан Северной Европы. Кто выложил список агентов ЦРУ и Mi-6 пока неизвестно, но не исключается, что это был "контролируемый слив".


В открытый доступ попала сеть американских и британских агентов, работавших на территории Скандинавских стран. В списке данные 78 человек, среди них дипломаты и чиновники, сотрудники различных ведомств и даже "специалисты по России". Часть из этого еще действующие агенты, до сих пор ведущие свою шпионскую деятельность.

Что примечательно, в Сеть ушли данные агентов, работавших на территории Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции под прикрытием дипломатического статуса. Среди них имеются и высокопоставленные дипломаты, например, Томас Додд, в разное время занимавший посты заместителя посла Великобритании в России и посла в Финляндии. По имеющейся информации, находясь в России Додд координировал деятельность иноагентов, тесно общался с либералами, посещая Ельцин-центр в Екатеринбурге.

По всем правилам, вслед за утечкой должен последовать скандал, а попавшие в список лица из числа дипломатических работников объявлены персонами нон-грата. Однако, как предполагается, этого не произойдет, скандинавы молча утрутся и сделают вид, что ничего и не было, хотя выглядеть это будет странно, особенно на фоне высылки российских дипломатов под надуманными предлогами и отсутствии каких-либо доказательств разведывательной деятельности.

На данный момент ни Вашингтон, ни Лондон никак не комментируют появление списков агентов в открытом доступе. При этом не исключается, что слив был контролируемым, странам Северной Европы "бросили кость", сдав какую-то часть агентуры, в основной массе уже не работающей, тем самым прикрыв другие операции разведок.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:52
    0
    А если это дезинформация? Арестуют "агента" а он реально не при делах??
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:00
      0
      А может и не дезинформация, а просто де Биллизм, густо замешанный на непрофессионализме. У них с кибербезопасностью швах-то полный. Вон, вскрыли евреям их Дырявый Дуршлаг. и пока там разбирались, что за нахрен, накидали по ермолкам благодарностей... Вот на какой хрен система ПВО вообще подключена к сети - она там что, по вконтактикам ползает в поисках целей, или инстаграммит фоточки "как я встретила первомай"? Де Биллы, однозначно, кто сказал, что такие из Израиля не поразбежались в том числе и в США?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:09
        +1
        laughing
        Вот на какой хрен система ПВО вообще подключена к сети - она там что, по вконтактикам ползает в поисках целей, или инстаграммит фоточки "как я встретила первомай"


        Неее, установка ПВО сторис бацает по результатам отражения атаки. И лайки собирает.
        А потом производитель системы ПВО так и говорит потенциальному покупателю - "да ты посмотри сколько лайков то! а сторис то какие крутые!" laughing
      2. Denis812
        Denis812 Сегодня, 09:38
        0
        Цитата: Bingo
        на какой хрен система ПВО вообще подключена к сети

        Если Вы не стебётесь, а реально не понимаете, то могу ответить - для коммуникации с другими частями ВС.
        Это может быть смешно, но реально быстрее и надёжнее чем Интернет связи просто нет в мире.
        Если Вы скажете, что в рамках Израиля можно бы было развернуть национальную войсковую сеть, то она там есть. НО! её пропускная способность и задержки на ответ на порядки хуже чем в интернет.
        В общем когда военные сравнивают получить информацию быстрее и "а может быть нас взломают", то почти всегда выбирают первое.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 09:53
          0
          Цитата: Denis812
          НО! её пропускная способность и задержки на ответ на порядки хуже чем в интернет.

          Потому что руки растут из ж... На такие расстояния оптоволокно вообще кидается, например между котеджными поселками в Европейской части России)))
          То есть не просто тупые, но еще и криворукие request
          Например Гапром на гораздо большей протяженности трубопроводовпо всей России вопрос с датчиками решил - и в сеть они не выходят. Но там оптоволокна, кстати, мало - протяженность - совсем не деревня Азраиловка. А у евреев под ермолкой вакуум, потому Дырявый Дуршлаг стал еще более дырявым
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 09:57
      0
      Цитата: Nexcom
      А если это дезинформация? Арестуют "агента" а он реально не при делах??

      В статье указано:
      В открытый доступ попала сеть американских и британских агентов, работавших на территории Скандинавских стран...работавших на территории Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции под прикрытием дипломатического статуса. Среди них имеются и высокопоставленные дипломаты, например, Томас Додд, в разное время занимавший посты заместителя посла Великобритании в России и посла в Финляндии.

      what Из статьи я понимаю, что речь ведется не о завербованных (агентах) гражданах Норвегии, Швеции или Финляндии, а именно о гражданах ВБритании и США, которые скорее всего являются кадровыми разведчиками на легальном положении под дип.прикрытием.
      Повода для высылки если такой "дипломат" не взят с поличным (получение информации составляющей гос.тайну) не имеется. Все понимают, что в посольствах разных стран кроме военных атташе, еще "отираются" разные помощники посла/консула/поверенного, которые являются кадровыми разведчиками.
      Кроме того, скандинавы же союзники, поэтому как пингвины: улыбаются и машут "руками"...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:55
    +2
    "Сдали" заслуженных пенсионеров....., одно радует, что там нет М. Исаева.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:55
    -3
    Коль пошла таеая пьянка - реж последний огурец.
    Шведы не вступят в нато. Достаточно финоф.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:10
      0
      Тем более что у финнов очень протяженная граница с Россией....
  4. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 08:58
    0
    Цитата: Nexcom
    А если это дезинформация? Арестуют "агента" а он реально не при делах??

    Это и есть дезинформация))

    К тому же,отличный способ "повязать" Европу(в частности Англию),что она тоже участвовала..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    0
    В открытый доступ попала сеть американских и британских агентов, работавших на территории Скандинавских стран. В списке данные 78 человек
    Честно говоря это позор и провал для любой разведки. Но в данном случае не для ЦРУ и МИ-6, т.к. все разведчики работают в скандинавских странах- союзниках англосаксов. С учетом того, что многие в списке под дипломатическим прикрытием, то не факт, что о них не знали спецслужбы стран прибывания. Поэтому большого скандала не будет и об этом постараются побыстрее забыть. Вот если бы появились такие списки англосаксонских разведчиков работающих в РФ, Белоруссии, Китае, Иране... это было бы намного интереснее. Но даже тогда большая часть из них известна спецслужбам.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:04
    0
    Соив вовремя.Произошла ,перед этим ,массовая высылка российских дипломатов в северной Европе..И всем предъявлено была шпионская деятельность.СМИ северной Европы раздули скандал - мы выслали русских " шпионов" ,а русские выслали наших высококласных дипломатических работников .Ага !!!
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:10
    +1
    Новая утечка на Западе: В открытый доступ попали данные агентов ЦРУ и MI-6, работавших в странах Северной Европы
    fool Если существует утечка, значит это кому то очень нужно. request
  8. Антоха
    Антоха Сегодня, 10:02
    0
    Среди них имеются и высокопоставленные дипломаты, например, Томас Додд, в разное время занимавший посты заместителя посла Великобритании в России и посла в Финляндии. По имеющейся информации, находясь в России Додд координировал деятельность иноагентов, тесно общался с либералами, посещая Ельцин-центр в Екатеринбурге.

    О, ну теперь мы поняли, что он был шпион. А то посещение Ельцин-центра и общение с либердой на мысль не навели.