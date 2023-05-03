В Днепропетровске российский беспилотный летательный аппарат («Шахид», как называют их украинские военные) нанес удар по административному зданию. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на местного ставленника Киева Сергея Лысака.
Украинский чиновник написал в мессенджере, что после удара российского дрона в административном здании начался пожар, но его уже потушили. Теперь на месте прилета работают сотрудники экстренных служб, уточняющие последствия атаки беспилотника.
Что было в административном здании, не сообщается. Не исключено, что там размещались военные или иные силовые структуры. Кроме того, стало известно, что в три часа ночи российские БПЛА в количестве трех штук атаковали нефтебазу в Кропивницком.
Об атаке на нефтебазу сообщил глава местной областной военной администрации Андрей Райкович. Он также написал в своем Telegram-канале, что последствия прилета по нефтебазе уточняются.
Интересно, что ранее воздушные силы Украины прокомментировали ночную атаку российских беспилотных летательных аппаратов. По их утверждению, ВС РФ запустили из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря 26 дронов, из которых 21 удалось якобы сбить, и лишь 5 беспилотников попали в цели.
Но почему-то пораженных объектов в самых разных областях Украины намного больше, чем пять. Ведь известно о прилетах в Киеве, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской областях, в оккупированном украинскими формированиями российском Херсоне. Но киевский режим в своем духе продолжает рассказывать небылицы об «эффективной» работе средств противовоздушной обороны.