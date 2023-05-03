Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинская пресса: Российские БПЛА атаковали административное здание в Днепропетровске и нефтебазу в Кропивницком

13
Украинская пресса: Российские БПЛА атаковали административное здание в Днепропетровске и нефтебазу в Кропивницком

В Днепропетровске российский беспилотный летательный аппарат («Шахид», как называют их украинские военные) нанес удар по административному зданию. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на местного ставленника Киева Сергея Лысака.


Украинский чиновник написал в мессенджере, что после удара российского дрона в административном здании начался пожар, но его уже потушили. Теперь на месте прилета работают сотрудники экстренных служб, уточняющие последствия атаки беспилотника.

Что было в административном здании, не сообщается. Не исключено, что там размещались военные или иные силовые структуры. Кроме того, стало известно, что в три часа ночи российские БПЛА в количестве трех штук атаковали нефтебазу в Кропивницком.


Об атаке на нефтебазу сообщил глава местной областной военной администрации Андрей Райкович. Он также написал в своем Telegram-канале, что последствия прилета по нефтебазе уточняются.

Интересно, что ранее воздушные силы Украины прокомментировали ночную атаку российских беспилотных летательных аппаратов. По их утверждению, ВС РФ запустили из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря 26 дронов, из которых 21 удалось якобы сбить, и лишь 5 беспилотников попали в цели.

Но почему-то пораженных объектов в самых разных областях Украины намного больше, чем пять. Ведь известно о прилетах в Киеве, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской областях, в оккупированном украинскими формированиями российском Херсоне. Но киевский режим в своем духе продолжает рассказывать небылицы об «эффективной» работе средств противовоздушной обороны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:58
    +2
    Им нельзя по другому петь про поставленные ПВО-установки. Иначе не дадут больше.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:59
    +1
    Кропивницкий - до 2016 г был Кировоградом.
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 08:59
    +1
    Но почему-то пораженных объектов в самых разных областях Украины намного больше, чем пять.

    Но ведь сбили же!!! Все дроны сбиты целями wassat
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:26
      0
      Кому интересно , Краматорском тлг канале появились спутниковые снимки ,что рвануло в Павлограде.
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:08
    +1
    Ну а что тут удивительного? Просто дроны-шахиды наносили удар в одном месте,а потом направлялись дальше в другое и опять... Ну дроны такие... Помните, как у Кличко? Сбиты все 16 из 16-ти, но 2 попали в цель.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:15
    +2
    Немного иронии. При борьбе с российскими дронами украинцы упустили важную деталь - своих бабушек
  6. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 09:15
    +1
    Если нефтебазы все фунциклируют, непонятно , что вообще возможно поразить.
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:15
    +1
    Пошёл обмен ударами перед наступлением. Пока счёт в нашу пользу и, надеюсь, что он станет-таки разгромным. Весь украинский пафос строится на слабеньком фундаменте - они с чего-то решили, что ни за что не тронут их реальные болевые точки - мосты, туннели, крупные трансформаторы. Если их не трогали весь прошлый год, то это вовсе не значит, что и сейчас они останутся целы.

    Факты говорят о том, что за одну ночь при политическом решении можно кардинально изменить расстановку сил - их ПВО не способно перехватывать Искандеры и Кинжалы, а это значит, что 750кв подстанции и ключевые туннели и мосты и депо мы точно можем вынести, уж 100 ракет для этого точно найдутся.

    А где-то ещё ждут своего часа 1500 иранских баллистических ракет, о которых нам рассказали сами украинцы. Наверное, на сладкое припасены. Ими за месяц можно столько дел наворотить, что мама не горюй.

    Думаю, что после начала их наступления всё и начнётся - все основные войска и техника будут на левом берегу, наступление уже будет начато и его не остановить, а в это время за их спинами будет растворяться тыл...
    1. qqqq
      qqqq Сегодня, 09:36
      -2
      Цитата: parabyd
      Если их не трогали весь прошлый год, то это вовсе не значит, что и сейчас они останутся целы.

      Если следовать математическим теориям, то как раз наоборот. Если событие долгое время не происходит, то с течением времени вероятность его наступления уменьшается. Т.е. если ударов не было, то и не будет.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:42
        0
        Справедливо при условии, что эти события случайны - да, но мы же с вами не о случайных событиях говорим.

        До Крымского моста удары по энергетике не наносились, потом сработал спусковой механизм и понеслось.
    2. мазута
      мазута Сегодня, 09:42
      0
      Сейчас вам объяснят ,что мосты,ж\д узлы,тоннели,подстанции это ерунда,на это вообще не стоит обращать внимания!Враг вот в противовес на это по всем событиям последних месяцев и дней на это обращает самое пристальное внимание:пускает под откос поезда,уничтожает ЛЭП,атакует нефтебазы,аэродромы и т.д Ну а мы,мы проводим СВО.Одна радостная новость трамвай запустили в Мариуполе и это здорово.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:15
    0
    Калибровать нацистов надо, калибровать!
  9. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:29
    0
    Опять пришёл писец:война это или сво.
    В 22г вернулись:остановить всю ухрию или дать им солярку? Поделить на ново-малороссию и право-лнвобережную с волынью и др. Атомизацию будем днлать? Разделяй и властвуй.
    Есть цель присоединить что нам надо? Есть цель раздробить не нужное нам и чтоб др не достались?