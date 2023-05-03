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В США готовятся провести учения на случай ядерного удара по Хьюстону

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В США готовятся провести учения на случай ядерного удара по Хьюстону

В Соединённых Штатах решили проверить готовность жителей на случай ядерного удара. Как пишет британская газета Daily Mail, в частности, ядерные учения пройдут в четвертом по величине городе США Хьюстоне.


Издание отмечает, что этот техасский город выбран для учений из-за того, что он якобы будет одной из первых целей на случай ядерного удара по территории США, так как имеет большое население и критическую инфраструктуру.

Ожидается, что "ядерные" учения в Хьюстоне пройдут уже на этой неделе, о чем ФБР предупредило жителей города.

Daily Mail пишет, что "ядерные" учения в США решили провести на фоне растущей напряжённости в отношениях с Россией и КНДР (странно, что не упомянут Китай). По данным издания, недавно проведенный анализ показал, что если северокорейская ядерная ракета ударит по Хьюстону, то жертвами могут стать до 130 тысяч человек и при этом 3 км2 территории города накрыло бы радиационным облаком.

Издание напоминает, что в Техасе в прошлом году уже проходили похожие учения. Как заявили в ФБР, нынешние учения являются всего лишь одним из подобных мероприятий, проводимых в стране раз в полгода. Однако не скрывают, что масштабы учений будут рекордными за последние несколько десятилетий.
Использованы фотографии:
Википедия/Jason Villanueva
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20 комментариев
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  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:32
    0
    Это тот случай, когда проводи не проводи, учись не учись-конец один. Зачем нам этот мир если в нем не будет России?!
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:33
    0
    пора уже конечно ... и белые простыни тож нужно закупать ... это всё здорово поможет
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:46
      +2
      Чёрные простыни. И радужные.
      В бомбоубежища пускать только негров и гумус. Их жизни важнее.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    +1
    Дали Мэйл это таблоид,а он не пишет что будет с фондовым рынком США ,он реагирует на любой чих.
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:35
    +6
    Я таки боюсь за Хьюстон.
    11 сентября 2001 г. тоже учения пожарных хотели проводить. И именно в окрестностях башен-близнецов. Потому такое обилие камер и хорошие планы. Мир впервые увидел "теракт" в прямом эфире. В Америке посчитали, что "пора повторить"? Уж слишком много ништяков они тогда от этого "теракта" получили. Нужно ещё раз "нацию сплотить". Пора.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:45
      +4
      Тогда, как рассказывали, большинство погибших как раз были пожарные, которых засыпало при обрушении башен.
      Памятуя об этом, на месте Хьюстонских пожарных я бы срочно уволился.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:37
    -1
    Бункера- норы уже все повыкапали? bully .......
  6. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 09:37
    0
    Там хоть учения нормальные проведут. А у нас так, сирена прозвенела - и все. Бомбоубежища развалены, заброшены, заколочены, их содержимое либо разворовано, либо числится на бумаге, чего и наше местное МЧС не скрывает. Три десятка лет играли ракетками, а систему ГО и ЧС в порядок не привели. Занятно было бы узнать, как там за океаном к этому относятся. Приведут ли в порядок свою систему ГО? Или так, для галочки? P.S. И, по традиции, законченные "ура-патриоты" с своими комплексами мне до лампочки, истина важнее...
    1. Matsur
      Matsur Сегодня, 09:51
      0
      Цитата: NKXXI
      Там хоть учения нормальные проведут. А у нас так, сирена прозвенела - и все. Бомбоубежища развалены, заброшены, заколочены, их содержимое либо разворовано, либо числится на бумаге, чего и наше местное МЧС не скрывает. Три десятка лет играли ракетками, а систему ГО и ЧС в порядок не привели. Занятно было бы узнать, как там за океаном к этому относятся. Приведут ли в порядок свою систему ГО? Или так, для галочки? P.S. И, по традиции, законченные "ура-патриоты" с своими комплексами мне до лампочки, истина важнее...

      Да, вас уже минусят. Плюс вам за неудобную, но правду. Тут многие забыли в чем сила.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:37
    +1
    Ну там у них центр управления полётами НАСА, что представляет собой цель 1-й категории важности. Так что поэтому скорее всего.
  8. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 09:37
    +3
    Старый советский анекдот.
    — Что делать во время ядерного взрыва? — Завернуться в белую простынь и МЕДЛЕННО ползти на кладбище! — Почему медленно? — Чтоб паники не создавать!
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 09:39
      0
      Заворачиваться на скорость? Пока спичка горит... wassat
  9. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:44
    0
    Почему только по Хьюстону? А разве Нью-Йорк не получит ядерного заряда? А Лос-Анджелес? А Париж с Берлином? А Лондон? Хватит всем! Никто не уйдет обиженным.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:45
    +1
    Мораль, надо Техасу выходить из США, они уже давно хотели. А то из-за безголовой политики голубых из Нью-Йорка и розовых из Вашингтона - пострадает Хьюстон winked
    Хватит кормить Аляску! Мыздесьвласть! Берите муншайн и хорошее настроение с бейсбольными битами и М-16!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:47
      +3
      Надо помочь техасским повстанцам оружием.
  11. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 09:47
    0
    Цитата: Mouse
    Заворачиваться на скорость? Пока спичка горит... wassat

    Пока простынь не сгорела:))
  12. MARGADON
    MARGADON Сегодня, 09:48
    +2
    Хьюстон,у нас проблемы!!! Как анекдот, честное слово laughing
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:51
    +1
    Сразу навеяло кадрами из к/ф "Золотой теленок"......, кто помнит - оценит.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:52
    +1
    А жители уже всё знают. Самые компетентные в ядерном оружии люди (певец кантри, черный рэппер, журналистка CNN и прочие эксперты-профессионалы) давно объяснили - надо уйти с улицы, постирать одежду и не подходить к окнам! Это категорически помогает при ядерном ударе по городу!
  15. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:01
    0
    Лучшее решение емиграция в Мексико или на Кубу. Пока есть время.
    И бежат не от ядерной атаки, а от финансовой коллапс после 1 юня 2023.