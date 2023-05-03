В США готовятся провести учения на случай ядерного удара по Хьюстону

В Соединённых Штатах решили проверить готовность жителей на случай ядерного удара. Как пишет британская газета Daily Mail, в частности, ядерные учения пройдут в четвертом по величине городе США Хьюстоне.Издание отмечает, что этот техасский город выбран для учений из-за того, что он якобы будет одной из первых целей на случай ядерного удара по территории США, так как имеет большое население и критическую инфраструктуру.Ожидается, что "ядерные" учения в Хьюстоне пройдут уже на этой неделе, о чем ФБР предупредило жителей города.Daily Mail пишет, что "ядерные" учения в США решили провести на фоне растущей напряжённости в отношениях с Россией и КНДР (странно, что не упомянут Китай). По данным издания, недавно проведенный анализ показал, что если северокорейская ядерная ракета ударит по Хьюстону, то жертвами могут стать до 130 тысяч человек и при этом 3 кмтерритории города накрыло бы радиационным облаком.Издание напоминает, что в Техасе в прошлом году уже проходили похожие учения. Как заявили в ФБР, нынешние учения являются всего лишь одним из подобных мероприятий, проводимых в стране раз в полгода. Однако не скрывают, что масштабы учений будут рекордными за последние несколько десятилетий.