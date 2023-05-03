США включили авиационные неуправляемые ракеты Hydra 70 в новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины, официальное заявление об этом ожидается сегодня, 3 мая. По предварительным данным, на этот раз американцы намерены поставить Киеву вооружений на 300 млн. долларов, сообщает Politico.
Вашингтон в среду объявит о выделении Украине очередной военной помощи. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американцы уже поставили Киеву почти 100% запрошенных вооружений, но продолжат оказывать военную помощь "до полной победы".
В новый пакет войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, тяжелая техника, запчасти к уже поставленной, а также авиационные ракеты Hydra 70. Объемы поставки не приводятся.
Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на $300 млн, включающем артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra 70
- заявили в администрации президента США.
В Пентагоне подтвердили подготовку нового пакета военной помощи для Украины, но отказались давать какие-либо подробности, в том числе и по срокам. В то же время источники ув американском Минобороны подтверждают, что отправка состоится в максимально короткие сроки после официального объявления о выделении очередного пакета военной помощи. США торопятся насытить ВСУ боеприпасами перед началом контрнаступления.
Стоит отметить, что авиационные 70-мм неуправляемые ракеты Hydra 70 Украина получит впервые, до этого американцы их не поставляли, отправив в январе примерно 4 тысячи НАР Zuni, разработанных в 50-х годах прошлого века. Hydra 70 производится компанией General Dynamics, предназначена для уничтожения техники и живой силы.