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США включили авиационные неуправляемые ракеты Hydra 70 в новый пакет военной помощи для Украины

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США включили авиационные неуправляемые ракеты Hydra 70 в новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины, официальное заявление об этом ожидается сегодня, 3 мая. По предварительным данным, на этот раз американцы намерены поставить Киеву вооружений на 300 млн. долларов, сообщает Politico.


Вашингтон в среду объявит о выделении Украине очередной военной помощи. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американцы уже поставили Киеву почти 100% запрошенных вооружений, но продолжат оказывать военную помощь "до полной победы".

В новый пакет войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, тяжелая техника, запчасти к уже поставленной, а также авиационные ракеты Hydra 70. Объемы поставки не приводятся.

Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на $300 млн, включающем артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra 70

- заявили в администрации президента США.

В Пентагоне подтвердили подготовку нового пакета военной помощи для Украины, но отказались давать какие-либо подробности, в том числе и по срокам. В то же время источники ув американском Минобороны подтверждают, что отправка состоится в максимально короткие сроки после официального объявления о выделении очередного пакета военной помощи. США торопятся насытить ВСУ боеприпасами перед началом контрнаступления.

Стоит отметить, что авиационные 70-мм неуправляемые ракеты Hydra 70 Украина получит впервые, до этого американцы их не поставляли, отправив в январе примерно 4 тысячи НАР Zuni, разработанных в 50-х годах прошлого века. Hydra 70 производится компанией General Dynamics, предназначена для уничтожения техники и живой силы.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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6 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:33
    -1
    А запускать они с чего собпались? Их ВВС уверенно идут down и скоро пробьют дно.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:38
      -2
      Два десятка самолётов, как раз для действий в полосе главного удара как нибудь наскребут. А вот советские боеприпасы уже в дефиците.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 10:06
      0
      С тачанок, опыт в этом у них большой
      ...........
  2. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:38
    +1
    Помнится постоянно пару раз в месяц появляется новость что больше военной помощи не будет, но как видим реальность другая.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:47
    +1
    Не понял, а 19-ти зарядный блок M261 для НАР на пилоне уже поставили ? Скоммутировали системы советских машин и блока М261?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:07
      0
      Интересно, а номиналы напряжений совпадают?