Мы уже отходим от советских стереотипов о том, что боевую задачу нужно выполнить любой ценой.

На украинском телевидении продолжают размышлять о том, как идёт подготовка так называемой «гвардии наступления». Это формирования, в состав которых уже вошли несколько бригад национальной гвардии, национальной полиции и пограничной службы Украины.О том, как идёт подготовка к контрнаступлению, ведущая эфира поинтересовалась у помощника командира 15-го пограничного отряда Ивана Шевцова. Этот отряд введён в состав «гвардии наступления». Телеведущая задала вопрос о том, какой именно подготовке в настоящее время уделяется повышенное внимание.По словам офицера украинской пограничной службы, к такой подготовке относится минирование местности, подготовка миномётчиков, работа снайперов, а также безопасность (оказание медицинской помощи) на поле боя и работа полевой кухни.Иван Шевцов:По словам Шевцова, для украинского командования важно, оказывается, «сбережение личного состава». Вероятно, на это заявление могли бы обратить внимание брошенные в «бахмутскую мясорубку» украинские военные, но только большинство воевавших в Артёмовске военнослужащих ВСУ уже перешли в разряд безвозвратных потерь.