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Офицер погранслужбы Украины из состава «гвардии наступления»: Мы уже отходим от советских стереотипов о том, что боевую задачу нужно выполнить любой ценой

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Офицер погранслужбы Украины из состава «гвардии наступления»: Мы уже отходим от советских стереотипов о том, что боевую задачу нужно выполнить любой ценой

На украинском телевидении продолжают размышлять о том, как идёт подготовка так называемой «гвардии наступления». Это формирования, в состав которых уже вошли несколько бригад национальной гвардии, национальной полиции и пограничной службы Украины.


О том, как идёт подготовка к контрнаступлению, ведущая эфира поинтересовалась у помощника командира 15-го пограничного отряда Ивана Шевцова. Этот отряд введён в состав «гвардии наступления». Телеведущая задала вопрос о том, какой именно подготовке в настоящее время уделяется повышенное внимание.

По словам офицера украинской пограничной службы, к такой подготовке относится минирование местности, подготовка миномётчиков, работа снайперов, а также безопасность (оказание медицинской помощи) на поле боя и работа полевой кухни.

Иван Шевцов:

Мы уже отходим от советских стереотипов о том, что боевую задачу нужно выполнить любой ценой.

По словам Шевцова, для украинского командования важно, оказывается, «сбережение личного состава». Вероятно, на это заявление могли бы обратить внимание брошенные в «бахмутскую мясорубку» украинские военные, но только большинство воевавших в Артёмовске военнослужащих ВСУ уже перешли в разряд безвозвратных потерь.
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:56
    0
    Все правильно, по методике наты с перерывами на завтрак, ланч, обед или завтрак, утренний чай, второй завтрак, обед - в зависимости от инструктора (американец или англичанин).
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:57
      +1
      Забыли ! Отправление естественных надобностей забыли. laughing
      Или у них безотходная технология - есть едят, а ходить в отхожее место не ходят ? smile
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:56
    0
    То есть, когда будут драпать, это и есть отход от советского стереотипа.
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:58
    0
    Стереотипы они уже давно преодолели. Сдача в плен - "эвакуация". Бегство из котла - наступление в обратную сторону. Сдача города - "зрада".... У нас на январь месяц в плену было уже более 23 000 "эвакуированных" укропов, и это при максимальной их мотивации "по над усё". Сейчас хватают всех подряд и насильно на фронт гонят - боюсь даже подумать сколько пленных укропов сейчас у нас - наверно уже корпус целый!
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:00
    0
    ВСУ- армия Украины. До советской армии, ей далеко. Да к тому же ещё и армия- содержанка.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:02
    0
    ЗАЩИТНИК РОДИНЫ... это состояние души воина, его цель, его суть. Так было и есть всегда и никакими приказа и это не обеспечить.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:03
    0
    Иван Шевцов:

    Мы уже отходим от советских стереотипов о том, что боевую задачу нужно выполнить любой ценой.

    Дорога в Бахмут этим словам подтверждение ,прямо берегут народ пачками