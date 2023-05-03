Источник сообщил о групповом применении дронов-камикадзе «Ланцет» для уничтожения зенитных комплексов ВСУ

Российские войска в зоне спецоперации весьма активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения вражеской бронетехники, РЛС и зенитных комплексов. В последнее время практикуются групповые вылеты дронов-камикадзе, это позволяет уверенно поражать выявленные цели.
Как рассказал информированный источник, российские военные применяют групповые удары дронами-камикадзе "Ланцет" для уничтожения украинской системы ПВО. Основными целями беспилотников становятся ЗРС С-300 ВСУ, установки одновременно атакуют несколько беспилотников, что является гарантией полного уничтожения комплексов, в состав которых входит несколько машин.
Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов "Ланцет"
- приводит РИА Новости слова источника.
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" применяется в зоне СВО почти с самого начала спецоперации и уже успел пройти модернизацию с учетом опыта применения. На сегодняшний день войска используют две версии дрона - базовую и улучшенную, которая лишилась крестообразных крыльев и получила более мощную боеголовку, позволяющую поражать тяжелую бронетехнику.
В настоящее время барражирующий боеприпас "Ланцет" является основным беспилотником такого типа, применяемым в зоне спецоперации. Судя по поступающей информации, в войска поставляется большое количество дронов, но военные требуют еще увеличить поставки.