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Источник сообщил о групповом применении дронов-камикадзе «Ланцет» для уничтожения зенитных комплексов ВСУ

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Источник сообщил о групповом применении дронов-камикадзе «Ланцет» для уничтожения зенитных комплексов ВСУ

Российские войска в зоне спецоперации весьма активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения вражеской бронетехники, РЛС и зенитных комплексов. В последнее время практикуются групповые вылеты дронов-камикадзе, это позволяет уверенно поражать выявленные цели.


Как рассказал информированный источник, российские военные применяют групповые удары дронами-камикадзе "Ланцет" для уничтожения украинской системы ПВО. Основными целями беспилотников становятся ЗРС С-300 ВСУ, установки одновременно атакуют несколько беспилотников, что является гарантией полного уничтожения комплексов, в состав которых входит несколько машин.

Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов "Ланцет"

- приводит РИА Новости слова источника.

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" применяется в зоне СВО почти с самого начала спецоперации и уже успел пройти модернизацию с учетом опыта применения. На сегодняшний день войска используют две версии дрона - базовую и улучшенную, которая лишилась крестообразных крыльев и получила более мощную боеголовку, позволяющую поражать тяжелую бронетехнику.

В настоящее время барражирующий боеприпас "Ланцет" является основным беспилотником такого типа, применяемым в зоне спецоперации. Судя по поступающей информации, в войска поставляется большое количество дронов, но военные требуют еще увеличить поставки.
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2 комментария
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:02
    +1
    Ланцеты конечно кучно "пошли" в войска, на них, судя усилению взрывов на посленовогодних видео, хорошо увеличили боеприпас и они теперь гарантированно превращают даже хорошо бронированные машины в металлолом. Сегодня ночью Герани тоже выманили ПВО Киева и Южнее и наши добили несколько комплексов. Очищают небо для нашей авиации - отличная новость, теперь можно и мостами-ж/д развязками заняться с помощью планирующих ФАБов.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:04
      0
      Да, сегодня под утро рядили ПВО на северном напрвлении ( Сумы, Чернигов, Киев) . Работали "Герани".