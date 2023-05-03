Минобороны США: Закупка Латвией противокорабельных ракет позволит ей укрепить свою обороноспособность

Госдепартамент одобрил поставку Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System), следует из опубликованного накануне заявления управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. Общая же стоимость вооружений оценивается в 110 млн долларов (более 8 млрд рублей).
Государственный департамент одобрил возможную продажу Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами наряду с дополнительным оборудованием на сумму 110 млн долларов. В настоящее время подрядчик ещё не отобран
– отметили в американском ведомстве.
Вместе с тем этот пакет будет предусматривать и отправку в прибалтийскую страну тактических, телеметрических и учебных ракет, мобильных операционных платформ, интеграционного оборудования, запчастей, а также специального оборудования для работы с боеприпасами.
В случае приобретения Латвией соответствующих вооружений, укрепится её обороноспособность, что позволит эффективнее противостоять потенциальным внешним угрозам в Балтийском море. Латвия наряду с Соединёнными Штатами заинтересована в усилении своей береговой охраны с тем, чтобы обеспечить защиту и безопасность в Балтийском регионе
– подчеркнули в Пентагоне.
Тем временем другая страна Прибалтики – Эстония уже приобрела у Израиля множество ударных беспилотников. Что касается стоимости контракта, заключённого между военным ведомством страны и концерном Israel Aerospace Industries (IAI), то он оценивается в более чем 100 млн евро (порядка 8,8 млрд рублей). Как отметил глава израильской компании, новый ударный дрон Mini Harop оснащён высококачественной электронно-оптической системой наведения в дневных и ночных условиях.
Как заявил министр обороны республики Ханно Певкур, до того как беспилотники прибудут в страну, не исключено, что эстонские военные помимо прохождения обучения в Эстонии, проведут его и на территории Израиля. Первая партия ударных БПЛА, как ожидается, будет поставлена в следующем году.