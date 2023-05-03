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Минобороны США: Закупка Латвией противокорабельных ракет позволит ей укрепить свою обороноспособность

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Минобороны США: Закупка Латвией противокорабельных ракет позволит ей укрепить свою обороноспособность

Госдепартамент одобрил поставку Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System), следует из опубликованного накануне заявления управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. Общая же стоимость вооружений оценивается в 110 млн долларов (более 8 млрд рублей).


Государственный департамент одобрил возможную продажу Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами наряду с дополнительным оборудованием на сумму 110 млн долларов. В настоящее время подрядчик ещё не отобран

– отметили в американском ведомстве.

Вместе с тем этот пакет будет предусматривать и отправку в прибалтийскую страну тактических, телеметрических и учебных ракет, мобильных операционных платформ, интеграционного оборудования, запчастей, а также специального оборудования для работы с боеприпасами.

В случае приобретения Латвией соответствующих вооружений, укрепится её обороноспособность, что позволит эффективнее противостоять потенциальным внешним угрозам в Балтийском море. Латвия наряду с Соединёнными Штатами заинтересована в усилении своей береговой охраны с тем, чтобы обеспечить защиту и безопасность в Балтийском регионе

– подчеркнули в Пентагоне.

Тем временем другая страна Прибалтики – Эстония уже приобрела у Израиля множество ударных беспилотников. Что касается стоимости контракта, заключённого между военным ведомством страны и концерном Israel Aerospace Industries (IAI), то он оценивается в более чем 100 млн евро (порядка 8,8 млрд рублей). Как отметил глава израильской компании, новый ударный дрон Mini Harop оснащён высококачественной электронно-оптической системой наведения в дневных и ночных условиях.

Как заявил министр обороны республики Ханно Певкур, до того как беспилотники прибудут в страну, не исключено, что эстонские военные помимо прохождения обучения в Эстонии, проведут его и на территории Израиля. Первая партия ударных БПЛА, как ожидается, будет поставлена в следующем году.
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:24
    0
    Судя по численности армий трибалтов, там универсальные специалисты, оператор БПЛА/мехвод БТР/ наводчик противокорабельного комплекса/ повар -сантехник. У них вооружения накуплено большем чем солдат. Хотя может все проще, их солдаты по последнему ВУС, а все остальное - из неограниченного контингента наты.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:17
      +2
      Вот оказывается чего не хватало Латвии, Литве и Эстонии в составе СССР - американского вооружения и НАТОвских баз.
      А СССР всё по-наивности вбухивал в них деньги и строил промышленные предприятия, поднимал сельское хозяйство и создавал из них "витрину социализма".
      Такие ошибки больше повторять нельзя.
  2. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:25
    +4
    Какие воинственные карлики !!!! Хотя, по сути ,это абсолютно несчастные страны...Они настолько готовы к войне,что с ними вообще никто воевать не хочет. Все эти закупки и прочие усиления их военного веса напроминают мне соседского чихуахуа,который остервенело визжит из-за двери,когда мимо проходит туркменский Алабай. Эта чихуахуа ему равно на один укус,даже если у нее будет противокорабельная ракета !
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 10:31
      +2
      Не могу избавиться от ощущения, что всё это срежиссированный для кого-то спектакль. Кого-то дурят, водят за нос, и пытаются убедить, что весьмирсними, и Россию скоро победят.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 11:11
        0
        Цитата: Pavel73
        Не могу избавиться от ощущения, что всё это срежиссированный для кого-то спектакль..

        Думаю вы абсолютно правы, только "спектакль" этот ведется в интересах дяди Джо, а статистам позволяют чувствовать свою значимость и получать печенюшки. Статистам даже задумываться о происходящем запрещают: создавая угрозу для выхода из Балтики флоту - им вместе с комплексами еще и зеленку необходимо приобрести: чтоб заразу не занести. Такая же история с наблюдением за воздушным пространством: их просто выставляют под уничтожение.
        Честно сказать - нельзя не аплодировать "режиссеру" происходящего: целеустремленные черти, а участь статистов никого не интересует
    2. art266
      art266 Сегодня, 10:54
      +2
      Вполне возможно, что эти закупки как бы для себя, а затем их передадут украине.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 11:37
        0
        Цитата: art266
        Вполне возможно, что эти закупки как бы для себя, а затем их передадут украине.
        Думаю страну 404 они уже списали со счетов и все понимают о ее судьбе, но пока клиент еще жив - будут рубить гешефт
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:43
        0
        Цитата: art266
        Вполне возможно, что эти закупки как бы для себя, а затем их передадут украине.

        Вы правы и эти поставки надо рассматривать не как "вероятность", а как "элемент логистики" по гарантированной поставке перечисленных вооружений украине через территорию Латвии. Вся эта "легенда" с якобы закупкой вооружений прибалтийскими странами проводится для отвода глаз и тупо выполняет роль прикрытия истинного получателя.
        Короче по Станиславскому - "Не верю!"
  3. solar
    solar Сегодня, 10:29
    +1
    Эстония уже приобрела у Израиля множество ударных беспилотников

    Готовятся перекрывать Финский залив?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:51
      +1
      Важно другое, что нам Израиль не продаёт ни за какие деньги такие изделия и вперёд продаст их Украине, сразу после визита Премьера в Бабий яр по проспекту им. Бандеры и Стецько. feel
  4. Мур
    Мур Сегодня, 10:31
    +1
    Голубая мечта прибалтийских нациков - создать в предшествующий предполагаемой войне период проблемы российскому судоходству на Балтике, изолировать Калининградский эксклав и тем заслужить похвалу хозяина. В то, что их за это будут плющить авиа\эскандеровской кувалдой не верят. Хозяин же не позволит в рамках натовской взаимовыручки.
  5. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 10:31
    -2
    То что наш флот совершенно беззащитен даже против старых противокорабельных ракет, это общеизвестный факт .. Можно сколько угодно угорать над численностью армий прибалтийских титанов, но сильнее наш флот от этого не станет.
  6. Добрый
    Добрый Сегодня, 10:31
    0
    Каким хитрым словом, США завуалировали размещение своего оружия в прибалтике- закупка!!! У трибалтов деньги то на это есть ?
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 10:54
      0
      У трибалтов деньги то на это есть ?

      каешна! знаете скока баррелей рижского бальзаму и старого талинна боевые шпроты запродали по всей галактике?
  7. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 10:53
    0
    Минобороны США: Закупка Латвией противокорабельных ракет позволит ей укрепить свою обороноспособность

    кому позволит укрепиться, сше, матрасне то бишь? но для долга в 32 трлн басков это капля капли в море
  8. iran
    iran Сегодня, 11:06
    -1
    Россия тоже бы могла закупать самое передовое иранское оружие, только не будет этого делать, так как в нынешней сложившийся ситуации в ВПК России, там просто безграничные возможности для распилов государственных средств.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:07
    0
    Закупка Латвией противокорабельных ракет позволит ей укрепить свою обороноспособность
    А по мнению латышских фашистов при власти ни что так не укрепляет обороноспособность страны, как присутствие на ее территории американских войск. Поэтому и наглеют с каждым днем все больше.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:14
    0
    Да сплю я что ли?! Ну какие, блин, у этой прибалтийской перхоти могут быть "внешние угрозы"? Кому она нужна?
    Придумают пугалку - и сами сидят боятся...
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:19
    0
    Мне всегда нравились недобалты , своей продажностью . С армией в 5 тыс человек у них ВДРУГ получилось купить ПКР .И они почему то оказались на Украине
    Парадокс !
  12. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 11:31
    0
    . Закупка Латвией противокорабельных ракет

    ускорит превращение ее в Курляндскую область.