Минобороны США: Закупка Латвией противокорабельных ракет позволит ей укрепить свою обороноспособность

Государственный департамент одобрил возможную продажу Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами наряду с дополнительным оборудованием на сумму 110 млн долларов. В настоящее время подрядчик ещё не отобран

В случае приобретения Латвией соответствующих вооружений, укрепится её обороноспособность, что позволит эффективнее противостоять потенциальным внешним угрозам в Балтийском море. Латвия наряду с Соединёнными Штатами заинтересована в усилении своей береговой охраны с тем, чтобы обеспечить защиту и безопасность в Балтийском регионе