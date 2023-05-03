Бойцы «Вагнера» совместно с регулярными частями ВС РФ атаковали позиции противника в селе Предтечино от Артемовска в направлении Константиновки

Пока киевские власти, несмотря на давление Вашингтона, все еще пребывают в нерешительности (может, и нарочитой) насчет сроков и направлений контрнаступления, российская армия удерживает штурмовую и огневую инициативу практически по всему фронту. Хотя сообщается о некотором снижении количества атакующих действий со стороны ВС РФ.На Донецком направлении ВСУ продолжают сжигать резервы в районе Артемовска (Бахмута), который явно стал для Зеленского очередной сакральной фортецией. В украинской сети активно тиражируется клип украинской группы, восхваляющий «героических защитников Бахмута».В самом городе бойцы «Вагнера» продолжают вытеснять остатки бахмутского гарнизона, который, действительно, пока еще оказывает активное сопротивление. Штурмы идут в южных и западных кварталах, противник пытался безуспешно контратаковать в северной части. Наши начали использовать для поражения укрепов ВСУ тяжелые огнеметные системы (ТОС). Основатель ЧВК Евгений Пригожин вновь заявил о нехватке снарядов, что, по его словам, привело к увеличению потерь среди «музыкантов».Несмотря на проблемы с БК, «Вагнер» вместе с регулярными частями ВС РФ «Южной» группировки расширяют плацдарм к юго-западу от Артемовска в сторону стратегически важной для снабжения ВСУ на этом участке Константиновки. Накануне была предпринята атака в районе села Предтечино вблизи с трассой, соединяющей два города. Артиллерия продолжает обрабатывать вторую линию возможной обороны украинских военных на Артемовском направлении западнее и северо-западнее в районе Богдановки, Белой Горы, Часова Яра, Орехово-Васильевки и Хромово.К северу от Авдеевки продолжаются позиционные бои на участке от трассы Н20 у Новобахмутовки и до железной дороги у самой Авдеевки. Для усиления позиций у Новокалиново украинское командование перебросило подразделения морпехов 35 обрмп. В районе Водяного штурмовики ВСУ при поддержке бронетехники предприняли две безуспешные атаки наших позиций, были остановлены и отброшены.В Марьинке продолжаются столкновения вдоль улиц Полиграфической и Каштановой.Российские интернет-источники сообщают о снижении интенсивности и географии ударов российских войск на Донецком направлении. Косвенно некоторое «затишье», которое может объясняться как угодно, подтверждает последняя сводка Генштаба ВСУ. По данным украинского командования, за истекшие сутки ВС РФ произвели около тридцати атак. Еще не так давно эта цифр доходила до семидесяти, а в некоторые дни составляла более ста атакующих действий российской армии.Противник стягивает силы в районы Купянска, Красного Лимана, активизация движения ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Идет переброска личного состава и техники в прифронтовую зону. В Харьков ж/д эшелонами с запада прибывают личный состав и техника, а с 7 по 16 мая на полигонах в области запланирован сбор командного состава. Четыре отряда спецназначения 71 ебр ВСУ заняли позиции вдоль Каховского водохранилища.Сообщается, что сегодня ночью в Кременчуг Полтавской области прибыл большой эшелон с тяжелой бронетехникой западного производства, часть которой будет переброшена к Запорожью, а другая — в восточном направлении.Начальник генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью изданию Military Watch Magazine признал ухудшение положения ВСУ и Украины в целом. По его словам, связано это с неверным пониманием западными союзниками Киева реального положения дел на фронте и финансового состояния страны. Чему, к слову, способствуют отчеты киевских властей, которые то стараются приукрасить ситуацию, то, наоборот, заявляют о критическим положении с боеприпасами, техникой и другими вооружениями, необходимыми для контрнаступления.