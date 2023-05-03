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«Мы обо всём узнали из СМИ»: Зеленский для прессы США прокомментировал «утечки секретных документов Пентагона»

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«Мы обо всём узнали из СМИ»: Зеленский для прессы США прокомментировал «утечки секретных документов Пентагона»

Ажиотаж вокруг якобы утечки секретных документов Пентагона, касающихся в том числе ситуации на Украине, продолжается.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post вновь затронул эту тему. При этом он раскрыл некоторые интересные факты, связанные с «утечками Пентагона».

По словам Зеленского, Вашингтон не поставил в известность Киев об утечке секретных материалов, и украинским властям пришлось узнавать всё из СМИ. Он подчеркнул, что подобные случаи невыгодны ни Украине, ни США.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном негативном влиянии этих утечек на отношения Киева и Вашингтона, украинский президент отметил, что военная поддержка США Украины важнее, чем какие-либо личные чувства.

Несмотря на это, как пишет зарубежная пресса, говоря про утечки документов Пентагона, Зеленский казался «раздраженным». Он также назвал эти утечки «телешоу», играющем на руку России.

Для нас всё, что так или иначе заранее информирует нашего врага, для нас однозначно минус

- сказал Зеленский.

Здесь стоит отметить, что многие эксперты не раз заявляли, что все эти утечки намеренно слиты для антироссийских целей. Каким образом Москва от них могла выиграть, трудно сказать, особенно при учёте того, что большинство публикаций сложно отнести к данным, которые ранее для России оставались неизвестными.
Использованы фотографии:
Википедия/President.gov.ua
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8 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:12
    0
    Я вот тоже своей рыбке в аквариуме не рассказываю что происходит вокруг...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:26
      +2
      Цитата: Fisherman
      Я вот тоже своей рыбке в аквариуме не рассказываю что происходит вокруг...

      Зеля совсем "берега попутал", какое он имеет права требовать от хозяина делиться сведениям. Раб должен только исполнять приказы, тем более что ему неплохие "бабки" платят, а не за жрачку работает на пана.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:13
    +1
    Эта "утечка" якобы секретных документов - тупая попытка тупого развода нашей разведки.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:15
    +1
    Чего-то на западе с "канализацией" и "сантехниками" не ахти, в последнее время все утечки и протечки, попахивает...., с утра "фекалии" о разведчиках ЦРУ и МИ-6 в Северной Европе выплыли...., попахивает.......
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:20
      0
      эт они ещё кнопку слива не нажали...... winked так подтекает....
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:22
    0
    Вашингтон не поставил в известность Киев об утечке секретных материалов, и украинским властям пришлось узнавать всё из СМИ

    вот зараза какая- фашингтон лично не отчитался!!! wassat пришлось СМИ штудировать....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    в интервью американской газете The Washington Post
    Первым делом, первым делом интервью и конечно зарубежным СМИ. Половина т.н. "утечек" была известна заранее в результате болтливости украинских чиновников и военных, которые так же, как и Зеленский любят порассуждать на камеру.
    Вашингтон не поставил в известность Киев об утечке секретных материалов
    И как теперь холопу жить дальше коль хозяин не ставит его в известность? Завышенное самомнение о себе и Украине, как центра мироздания уже давно не играет на пользу Зеленскому.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:20
    0
    Тебя послушать ,так ты воин света ! Борец за справедливость на планете