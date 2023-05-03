Для нас всё, что так или иначе заранее информирует нашего врага, для нас однозначно минус

Ажиотаж вокруг якобы утечки секретных документов Пентагона, касающихся в том числе ситуации на Украине, продолжается.Украинский президент Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post вновь затронул эту тему. При этом он раскрыл некоторые интересные факты, связанные с «утечками Пентагона».По словам Зеленского, Вашингтон не поставил в известность Киев об утечке секретных материалов, и украинским властям пришлось узнавать всё из СМИ. Он подчеркнул, что подобные случаи невыгодны ни Украине, ни США.Отвечая на вопрос журналиста о возможном негативном влиянии этих утечек на отношения Киева и Вашингтона, украинский президент отметил, что военная поддержка США Украины важнее, чем какие-либо личные чувства.Несмотря на это, как пишет зарубежная пресса, говоря про утечки документов Пентагона, Зеленский казался «раздраженным». Он также назвал эти утечки «телешоу», играющем на руку России.- сказал Зеленский.Здесь стоит отметить, что многие эксперты не раз заявляли, что все эти утечки намеренно слиты для антироссийских целей. Каким образом Москва от них могла выиграть, трудно сказать, особенно при учёте того, что большинство публикаций сложно отнести к данным, которые ранее для России оставались неизвестными.