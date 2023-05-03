Американский военный эксперт: У президента Украины нет возможности вытеснить российскую армию

Реальность такова, что у президента Украины нет возможности вытеснить российскую армию

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский стоит перед выбором – переговоры о мире или дальнейшее продолжение боевых действий. Но если он выберет войну, то это может привести к новым территориальным потерям. Об этом пишет в статье для издания 19FortyFive американский военный эксперт, отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.По мнению Дэвиса, в настоящее время Зеленский не готов уступить России территории, над которыми в 2014-2022 гг. был утрачен контроль киевского режима. Однако есть ли у него другой вариант?- делает вывод Дэвис.Эксперт подчеркивает, что анонсируемое Киевом контрнаступление ВСУ не приведет к желаемым успехам. У киевского режима нет такой военной мощи, которая бы позволила одержать победу над российской армией. Поэтому, пишет Дэвис, европейские страны, понимая это, подталкивают Зеленского к началу мирных переговоров.Отметим, что подобные озвученной позиции Дэвиса точки зрения встречаются в западной прессе все чаще. Это вполне объяснимо: на Западе начинают уставать от регулярного финансирования Украины без каких-либо продвижений со стороны киевского режима.Поэтому растет количество политиков, экспертов, журналистов, которые видят единственный выход из сложившейся ситуации в проведении мирных переговоров и разграничении сторон по уже имеющейся линии фронта. В противном случае, считают многие западные аналитики, Россия рано или поздно сможет отвоевать куда большие территории.