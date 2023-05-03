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Американский военный эксперт: У президента Украины нет возможности вытеснить российскую армию

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Американский военный эксперт: У президента Украины нет возможности вытеснить российскую армию

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский стоит перед выбором – переговоры о мире или дальнейшее продолжение боевых действий. Но если он выберет войну, то это может привести к новым территориальным потерям. Об этом пишет в статье для издания 19FortyFive американский военный эксперт, отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.


По мнению Дэвиса, в настоящее время Зеленский не готов уступить России территории, над которыми в 2014-2022 гг. был утрачен контроль киевского режима. Однако есть ли у него другой вариант?

Реальность такова, что у президента Украины нет возможности вытеснить российскую армию

- делает вывод Дэвис.

Эксперт подчеркивает, что анонсируемое Киевом контрнаступление ВСУ не приведет к желаемым успехам. У киевского режима нет такой военной мощи, которая бы позволила одержать победу над российской армией. Поэтому, пишет Дэвис, европейские страны, понимая это, подталкивают Зеленского к началу мирных переговоров.

Отметим, что подобные озвученной позиции Дэвиса точки зрения встречаются в западной прессе все чаще. Это вполне объяснимо: на Западе начинают уставать от регулярного финансирования Украины без каких-либо продвижений со стороны киевского режима.

Поэтому растет количество политиков, экспертов, журналистов, которые видят единственный выход из сложившейся ситуации в проведении мирных переговоров и разграничении сторон по уже имеющейся линии фронта. В противном случае, считают многие западные аналитики, Россия рано или поздно сможет отвоевать куда большие территории.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:37
    -1
    делает вывод Дэвис.


    Экспертам только и поговорить!
    Один одно болтает, другой - другое, прямо противоположное первому!
    Надо не экспертов слушать/ читать, а смотреть на реалии!
    Ну не отвоюет зеля территории, а сколько погибнет наших ребят?! И сколько времени будет тлеть этот очаг, ожидая благоприятного времени?
    Нет! Эту заразу под названием окраина надо уничтожать раз и навсегда!!!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:11
      0
      Сейчас президент Украины Владимир Зеленский стоит перед выбором – переговоры о мире или дальнейшее продолжение боевых действий. Но если он выберет войну, то это может привести к новым территориальным потерям.

      Зачем очередной американский "эксперт" несёт эту чушь про выбор Зеленского понятно.
      США выгораживая себя Зеленского уже назначили козлом отпущения ещё перед его выборами.
      Нового в этом "серьёзном умозаключении" только одно - Дэвис пополнил ряды американских "экспертов" которых зачем то цитируют российские СМИ.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 11:23
        -1
        Дэвис пополнил ряды американских "экспертов" которых зачем то цитируют российские СМИ

        возможно такие "эксперты" за оплату делают прогнозы, соответствующие линии "соловьев-тв"... а иностранные фамилии у нас со времен Петра 1го в почете....
  2. Закиров Дамир
    Закиров Дамир Сегодня, 10:49
    -1
    У киевского режима нет такой военной мощи, которая бы позволила одержать победу над российской армией. Поэтому, пишет Дэвис, европейские страны, понимая это, подталкивают Зеленского к началу мирных переговоров.

    Режим Зеленского вышел из под контроля, а потому Запад толкает его в убийственное контрнаступление. После провала действующий режим сменят на более адекватный.
    Зеленский прекрасно это понимает, а потому и тянет с контрнаступлением.

    Поэтому растет количество политиков, экспертов, журналистов, которые видят единственный выход из сложившейся ситуации в проведении мирных переговоров и разграничении сторон по уже имеющейся линии фронта.

    За Россией оставят 4 новые области и Крым, а за Западом остальные 20 областей - Западные области в состав Польши, Венгрии и Румынии, а Малороссию и Причерноморье под протекторат англосаксов.

    Все это войдёт в ЕС "за боевые заслуги", армия будет подготовлена по стандартам НАТО, даже не входя в блок, и брошена через пару лет на Россию.

    Основная цель Запада - это прибрать оставшиеся территории Украины как будущий плацдарм наступления на Россию!
  3. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 10:58
    -1
    более того! ни у одной страны мира нет военных возможностей вытеснить российские вооруженные силы оттуда!
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:59
    +2
    Что то меня эти Дэвисы и Скотты надоели со своими прогнозами. Они хуже метеопрогноза.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    +1
    У президента Украины нет возможности вытеснить российскую армию
    Но зато словоблудия пока хоть отбавляй. Чем и живет строя из себя "президента-ратоборца" защищающего не только Украину, но и весь западный мир.
  6. Born
    Born Сегодня, 11:06
    0
    Очередной отставной вояка высказывает свое личное мнение, а сейчас благодаря интернету вообще любой человек может это делать публично. Информации у него не больше чем у нас всех.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:06
    0
    Сейчас президент Украины Владимир Зеленский стоит перед выбором

    .... кокс или экстази... всё другое для него второстепенно....
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:16
    +1
    Ведро кокса и вытеснит ! Блин вы просто прочтите его опусы ,он сам не в курсе что говорит иногда
  9. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 11:19
    0
    Классическая война на истощение - стандартный стратегический подход для всемерного ослабления противника. Режим в России с неготовыми тылами получил очередной Афган, как на то рассчитывали на Западе, а теперь, в своих интересах, использует Китай...