Военное обозрение
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В Крыму задержаны несколько агентов ГУР МО Украины, планировавших серию покушений на руководство республики

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В Крыму задержаны несколько агентов ГУР МО Украины, планировавших серию покушений на руководство республики

В Крыму вскрыта агентурная сеть Главного разведывательного правления МО Украины, проведено задержание нескольких человек, планировавших серию покушений на руководство республики. До кураторов в Киеве наши силовики пока не добрались.


Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию агентов украинской военной разведки, действовавших на территории Крыма и готовивших ряд резонансных преступлений. Всего в поле зрения российских силовиков попало семь человек, все они задержаны, но оперативные мероприятия по выявлению возможных участников данной группы и "сочувствующих" продолжаются. В группу входило шесть граждан Украины и России, а также гражданин с двойным гражданством Украины и Болгарии.

Согласно данным, представленным ЦОС ФСБ, агенты ГУР МО Украины готовили покушение на руководство республики. В качестве целей были выбраны глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Предполагается, что это не окончательный список. Кроме того, планировалась серия терактов на объектах транспорта. Куратором группы и организатором всех терактов выступает замглавы офиса Зеленского Роман Машовец, являющийся офицером действующего резерва разведки Украины.

(...) задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО - шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии (...) Пресечен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию (...)

- говорится в сообщении.

Изъятая у задержанных взрывчатка идентична той, которая применялась для проведения терактов на ж.д. дороге на полуострове в феврале этого года. Задержанные уже дают признательные показания, всем им грозят длительные сроки заключения.

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36 комментариев
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  1. Guron
    Guron Сегодня, 10:39
    +16
    Нам нужен мораторий. Мораторий на отмену смертной казни. Хотя бы временный. И вернуть для террористов и диверсантов смертную казнь через повешение. И наглядно и доходчиво. И не врать себе гуманизмами всякими.
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 10:42
      +19
      вот только не мораторий на отмену, а отмена моратория)
      1. кредо
        кредо Сегодня, 10:58
        +7
        Цитата: Бледар
        вот только не мораторий на отмену, а отмена моратория)

        И первым делом В.В. Путин должен отменить обязательства о не ликвидации кокаинового шута и украинской рады, сплошь состоящей из уголовников, головорезов и тем кто им потворствует.
        А так получается мы бьём по низам предоставляя возможность безбедно, беззаботно и безопасно жить украинской верхушки и организаторам терактов в России, которые так и будут пестовать и тренировать террористов и убийц.

        П.С. Такие границы как у нас в России сейчас дают возможность всем кому не попадя свободно въезжать в Россию, делать своё чёрное дело и так же свободно выезжать из России. Если мы не поставим границу "на замок", не закончим благодушно относится ко всем без исключения гражданам из бывших советских республик (за исключением может быть Белоруссии) и не доведём погранвойска хотя бы до уровня их советской боеспособности теракты не прекратятся сами собой.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:07
        +2
        На фоне позволения от хозяина на совершение террактор на территории России, Не просто пора, а необходима отмена. Так же как и ответка на их территориях...
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:45
      +7
      Это не сильно поможет. Это агентура врага. Вряд ли это купленные или запуганные. Это обученные профи или идейные враги. Их не остановит никакая отмена моратория на казнь.
      А вот дальнейшее усиление работы контрразведки, а ещё лучше - возмездие за терроризм путем уничтожения заказчиков таких преступлений, как политических, так и военных заказчиков в высших кругах украинской власти - это, да!
      Когда они будут знать, что с ними, с их родными, близкими может случиться тоже самое, что "Вымпел"(предположительно) сотворил в 1985г. в Бейруте - тогда сто раз подумают, прежде чем устраивать теракты на нашей территории.
      А иначе, они находясь в безопасности раз за разом будут посылать к нам террористов, а как известно, закон перехода количества в качество действует безотказно. И в какой то момент можем не суметь предотвратить действия УГИЛ.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 10:52
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Вряд ли это купленные или запуганные.

        Тоже сложилось такое впечатление. На видео все кроме первого на редкость спокойны.
        Значит и на допросах будут молчать. (ну, это смотря как допрашивать будут wink )
        Значит профессионалы.
        По уму, их после всех процедур, также без пафоса профессионально до стенки проводить.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:52
        +3
        Это обученные профи или идейные враги. Их не остановит никакая отмена моратория на казнь

        Вряд ли вся агентура а тем более - пособники готовы помереть за нэньку. Смертная казнь всех проблем не решит, но как одна из действенных мер безусловно поспособствует. К примеру, пошла бы питерская барышня, передавшая бомбу Татарскому, на сотрудничество с ГУР? Вряд ли. То же касается добровольных фотографов, рассказчиков, перевозчиков и др сочувствующих и любителей быстрых денег.
        1. SanichSan
          SanichSan Сегодня, 11:08
          +2
          Цитата: ИванИванов
          Смертная казнь всех проблем не решит, но как одна из действенных мер безусловно поспособствует.

          а зачем смертная казнь? вам любой адепт "России которую мы потеряли" скажет что наказание палками это не смертная казнь. выписывать таки по 2-3 тысячи палок и норм. на первой тысячи скорее всего помрут. достаточно мучительно. через пару дней после экзекуции. НО! не смертная же казнь. wink
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:49
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Это не сильно поможет. Это агентура врага. Вряд ли это купленные или запуганные. Это обученные профи или идейные враги. Их не остановит никакая отмена моратория на казнь.

        Это весьма убедительный довод. Именно «красный террор» явился в своё время инструментом для ликвидации «белого террора».
        И всякий раз, когда встаёт вопрос о возвращении смертной казни, находится группа коррупционеров, воров, диверсантов, разного рода извращенцев, откровенных нелюдей, которые заявляют своё решительное нет...Отчего, собственно? Да всё просто - здесь возникает ассоциация с изречением: «знает кошка, чьё мясо съела»...
        * * *
        Физическое уничтожение выявленных преступников, вина которых не требует доказательств (причастность к ДРГ, ВСУ или ещё каким организациям, действующим против России), ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕТ повторение (рецидив) со стороны этих граждан...ПОЛНОСТЬЮ!!!
        А вся мумота, блеянье, мемеканье и скулёж про гуманность и человеколюбие к этой сволоте следует рассматривать, как пособничество...
        КАЛЁНЫМ ЖЕЛЕЗОМ!!! Чтобы на земле даже холмика от этой нечисти не осталось...Есть ещё косые взгляды и бухтение в кулак...Эта категория пару-тройку лет должна выбить дурь из головы многочасовым рабочим днём за еду на заводах по переработке ТБО и подобных предприятиях.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:02
      0
      Все это отголоски "зерновой сделки" взрывчатка идет с Украины через Болгарию и Грузию, работы предстоит много по вычищению этой скверны, немало мразей из СБУ осталось в Крыму, абсолютно согласен надо возвращать смертную казнь за терроризм. Сегодня приведена статистика погранслужбы ФСБ России, в разы увеличилось пересечение границы с Прибалтикой "туристов", а по мне так надо закрывать этот огород для западной агентуры и диверсантов.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:09
      0
      Ждём официального подтверждения ,пожар на нефтебазе в Темрюкском районе потушен,привлекалось пять пожарных поездов.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:41
    +4
    До кураторов в Киеве наши силовики пока не добрались.


    Вот и надо добраться и уничтожить всё это змеиное антироссийское гнездо.
    Без всякой жалости.
  3. old64
    old64 Сегодня, 10:41
    +3
    Похоже Крым ещё чистить и чистить от нечисти.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:53
      +3
      Цитата: old64
      Похоже Крым ещё чистить и чистить от нечисти.

      Что делают уже с 2014 года, только мало публиковали, а ребята работали хорошо.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:58
      +2
      Цитата: old64
      Похоже Крым ещё чистить и чистить от нечисти.


      Только вчера поймали мальчугана,который на камеру ТВ в Крыму сказал, что ждет Украину. Потом фальшиво извинялся на камеру уже силовиков. Пацану в 2014 м было лет 8-10, он тогда вообще ничего понимать не мог, это свежевыращенный фрукт. т.е. очевидный прокол в контроле инфополя. А малыша вместе с приятелями стоило бы выслать в салорейх, чтобы оправдать его ожидания. Соплежуйская политика выходит боком. А сколько таких не попавших в объектив?
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 11:17
        0
        Все хорошее это забытое старое, необходимо усиливать бдительность в приграничных районах за счет местного населения, путем создания ЧОНов и отрядов ЮДП, кто как не местные в раз отличат шатающихся приезжих с косыми бандеровскими взглядами тут и "поляница" нам в помощь.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:42
    +2
    Всего в поле зрения российских силовиков попало семь человек, все они задержаны, но оперативные мероприятия по выявлению возможных участников данной группы и "сочувствующих" продолжаются

    А сколько еще не попало в поле зрения?
    Я уже говорил о том, что в Крыму очень много спящих врагов из местного населения. Спят, и видят, как бы сделать гадость России и россиянам!
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:02
      +1
      Цитата: ваш вср 66-67
      А сколько еще не попало в поле зрения?


      Методы все старые - агитация и бдительность. Прочитал/услышал заукрианские беседы - зафиксируй, отправь куда следует. Вшивая позднесоветская интеллигенция научила граждан что "стучать" - "западло", но по другому войну с таким врагом не выиграть.
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:43
    +2
    Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию агентов украинской военной разведки, действовавших на территории Крыма и готовивших ряд резонансных преступлений.
    Остаётся только порадоваться за наши спецслужбы .
    «Работайте, братья!»
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:12
      0
      Цитата: Gomunkul
      Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию агентов украинской военной разведки, действовавших на территории Крыма и готовивших ряд резонансных преступлений.
      Остаётся только порадоваться за наши спецслужбы .

      В ходе проведенных мероприятий задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ - граждане России и Украины Виктор Подвальный, 1967 года рождения, Александр Литвиненко, 1986 года рождения, Сергей Кривошеин, 1988 года рождения, Константин Евмененко, 1971 года рождения, Игорь Зорин, 1972 года рождения, и Сергей Войнаровский, 1984 года рождения, завербованные Машовцом, планировавшие совершение террористических актов и осуществлявшие слежку за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретение огнестрельного оружия, а также гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, 1979 года рождения, причастный к доставке средств поражения в Россию, сообщили в ЦОС. "В рамках возбужденных уголовных дел фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России террористических актов", - сообщили в ФСБ.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:47
    0
    У меня подозрение что ячейка выявлена при получении электроплит из Болгарии ,может ещё в каком регионе вылезет.У "военного осведомителя" организатор поставок.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:49
    0
    До кураторов в Киеве наши силовики пока не добрались.

    Это намек. Давайте начнем хотя бы со смертной казни их агентуры тут.
  8. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 10:51
    -1
    укробандосов конечно задержали, но сейчас наверное включится мистра дебилинкен и нахмурив нарисованные бровки прям таки потребует их освобождения! или заявит, что укров задержали без должного уважения.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:52
    +1
    Пора ставить гильотину, как в Крыму, так и в Москве...
  10. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:02
    +1
    Повторю,что писал ранее неоднократно за особо тяжкие преступления осуществленные или планируемые общественно опасным способом, терроризм, измена Родине должна быть введена смертная казнь. После проведения всех необходимых оперативно-следственных мероприятий не затягивать с проведением судов и казнить пачками этих выродков.
  11. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 11:04
    0
    Немедленно подавайте пример! 30 лет тюрьмы или расстрелять! Это дешевле!
    Чтобы другим не пришла в голову такая же глупая идея.

    Учитывая, что ЕС теперь будет наказывать и третьи страны за экспорт запрещенной продукции в Россию, что тоже нехорошо для российской экономики. Должны ли все атаки с помощью спутников и дронов и самолетов, вертолетов, артиллерии, бронетехники и солдат быть доведены до целенаправленного, эффективного завершения и вести к цели. В противном случае России будет плохо не только в плане терроризма, но и в экономическом плане.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    +4
    Задержанные уже дают признательные показания, всем им грозят длительные сроки заключения.
    А по справедливости должен грозить расстрел. Теперь этих утырков придется содержать за государственный счет.
  13. ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100 Сегодня, 11:10
    -1
    Цитата: Neo-9947
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    Вряд ли это купленные или запуганные.

    Тоже сложилось такое впечатление. На видео все кроме первого на редкость спокойны.
    Значит и на допросах будут молчать. (ну, это смотря как допрашивать будут wink )
    Значит профессионалы.
    По уму, их после всех процедур, также без пафоса профессионально до стенки проводить.

    Потому что знают, что сразу Ромочка Абрамович за них впрягется, вытащит ради спасения своих забугорных мильярдов, да ещё по смартфону подарит.
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:10
    +1
    МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. ФСБ пресекла подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма, организатором готовящихся терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:15
    +2
    Интересно сколько обещали денех ? Ведь сроки там не малые теперь ,можно не выйти вообще
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:01
      0
      Цитата: APASUS
      Ведь сроки там не малые теперь ,можно не выйти вообще

      Пока мы имеем в России самый суровый приговор на 22, 5 года:
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  16. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:19
    +1
    Что интересно, эти пни лысые в советской школе учились, зрелости достигли какой-никакой к моменту развала. вот она, сила промывки мозга.
  17. Radikal
    Radikal Сегодня, 11:40
    0
    Цитата: Guron
    Нам нужен мораторий. Мораторий на отмену смертной казни. Хотя бы временный. И вернуть для террористов и диверсантов смертную казнь через повешение. И наглядно и доходчиво. И не врать себе гуманизмами всякими.

    Это фактический выход на самих себя, потому что, по ряду статей с квалификации - "шпионаж" , "измена Родине", и т.д. в СССР, был раздел УК РСФСР, так называемая "Часть особенная", в которой была отражена ответственность за тяжкие преступления, главными там были статьи за гос.преступления, за которые была вменена смертная казнь. Если у кого остался сборник УК РСФСР, часть первая, и часть вторая(особенная) могут убедиться... . А те, кто меняли уголовный кодекс РСФСР знали, что делали, и не будьте таким наивным. laughing
  18. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:43
    0
    Вот очередной факт - не просто ждуны - а активные засланцы. Зато сколько было патриотичной раскаленной уря-перемоги от информационных войск, что у нас только патриоты. Задержания показывают -грязи достаточно и ответственность за действия этих диверсантов, саботажников и прочей шушеры должна быть предельно жесткая. Смертная казнь для диверсантов, саботажников, изменников и предателей Родины, агентов влияния. Страна не должна потом еще содержать и кормить эти отбросы. Мораторий пора отменять.
  19. sub307
    sub307 Сегодня, 12:05
    +1
    Цитата: кредо
    И первым делом В.В. Путин должен...

    Вот В.В. Путин удивиться... winked Впрочем, идея неплохая, как опять же, впрочем, - невыполнимая, поскольку "уголовников, головорезов и тем кто им потворствует" там, похоже, развелось сильно много, а вот,пользуясь терминологией В.В. Путина - "братского народа", не хватает. Да, похоже, и не пойдёт В.В Путин на это.
  20. Алекс Крымов
    Алекс Крымов Сегодня, 12:08
    +1
    В далеком 2012 году начинал погружаться в историю гибели 7 ноября 1941 транспорта АРМЕНИЯ у берегов Ялты. По этой теме пересекся тогда с Игорем Зориным. На тот момент уже отгулявшим свой срок в ялтинских депутатах. Короткого срока знакомства с этой мразью мне хватило чтобы вывести новый вид примата - Хомодепутатос. Так вот. Море в районе Гурзуфа, идет планирование глубоководного погружения в предполагаемом месте затопления т/х АРМЕНИИ. Игорь подходит ко мне и говорит - "Надо сейчас договориться на "берегу" как будем делить золотые коронки". Я в недоумении спрашиваю - "о чем это он? Какие коронки?". Последовал ответ - "Как какие?. На АРМЕНИИ тысячи ведь погибли. Ты представляешь сколько там должно быть золотых коронок!" Больше я с ним водку не пил и не здоровался. Поэтому увидев сегодня эту новость и видео не удивился, одно чувство гадливости нахлынуло. Действительно Бог шельму метит.