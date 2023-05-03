В Крыму задержаны несколько агентов ГУР МО Украины, планировавших серию покушений на руководство республики

(...) задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО - шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии (...) Пресечен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию (...)

В Крыму вскрыта агентурная сеть Главного разведывательного правления МО Украины, проведено задержание нескольких человек, планировавших серию покушений на руководство республики. До кураторов в Киеве наши силовики пока не добрались.Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию агентов украинской военной разведки, действовавших на территории Крыма и готовивших ряд резонансных преступлений. Всего в поле зрения российских силовиков попало семь человек, все они задержаны, но оперативные мероприятия по выявлению возможных участников данной группы и "сочувствующих" продолжаются. В группу входило шесть граждан Украины и России, а также гражданин с двойным гражданством Украины и Болгарии.Согласно данным, представленным ЦОС ФСБ, агенты ГУР МО Украины готовили покушение на руководство республики. В качестве целей были выбраны глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Предполагается, что это не окончательный список. Кроме того, планировалась серия терактов на объектах транспорта. Куратором группы и организатором всех терактов выступает замглавы офиса Зеленского Роман Машовец, являющийся офицером действующего резерва разведки Украины.- говорится в сообщении.Изъятая у задержанных взрывчатка идентична той, которая применялась для проведения терактов на ж.д. дороге на полуострове в феврале этого года. Задержанные уже дают признательные показания, всем им грозят длительные сроки заключения.