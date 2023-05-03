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Закон об иноагентах: поставили соответствующий маркер и продолжают деструктивную деятельность дальше

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Закон об иноагентах: поставили соответствующий маркер и продолжают деструктивную деятельность дальше

В последнее время слово «иноагент» довольно часто «мелькает» в лентах новостей. Это «звание» сегодня присвоено многим людям, которые буквально еще вчера были кумирами молодежи, да и не только.


Более того, статусом иноагента в России обзавелись и некоторые известные журналисты, а также блогеры, «вещавшие» на огромную аудиторию. Чем это опасно для нашей страны?

Для начала, стоит разобраться с формулировкой. Так, если простыми словами, то иноагентом в России признается юридическое или физическое лицо, не зависимо от имеющегося у него гражданства, деятельность которого финансируется из-за рубежа и заключается в сборе и передаче сведений военно-технического характера, а также распространении, приносящих вред государству, материалов и сведений среди неограниченного числа лиц.

Что характерно, таких «помощников» Запад нередко взращивает на своей территории, предоставляя гранты на бесплатное обучение в своих ВУЗах, а затем «забрасывает» обратно в Россию для ведения вышеупомянутой деструктивной деятельности.

Стоит отметить, что сбор и передачу сведений военно-технического характера можно было бы отнести к госизмене. В целом, оно так и есть.

Между тем наказание, предусмотренное законом об иноагентах совсем не соответствует преступлению. Так, если лицо получило соответствующий статус, то оно имеет право и дальше заниматься своей деятельностью, если она не связана с работой в органах власти, участием в госзакупках и просветительской работой среди молодежи до 16 лет.

И, да. В материалах, которые иноагент имеет право публиковать и дальше, он должен указывать свой статус. Вот такое, «справедливое» наказание. Получается так, что, по большому счёту, деструктивная работа против России вестись продолжается, только иноагент ставит соответствующий маркер. Насколько это правильно с точки зрения государственной, национальной безопасности?


Использованы фотографии:
pixabay.com
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9 комментариев
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  1. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 11:56
    -1
    Всё же, год назад не ошибся, увидев явное сходство нынешнего положения России с ситуацией начала XX в. (русско-японская война, ПМВ). Та же шпиономания, та же война на истощение, то же ведение войны в интересах олигархов и высших чиновников, тот же пир во время чумы буржуазии в тылах, те же разоренные и неготовые к войне тылы и то же мутное обоснование самой войны. Большевиков только нет. И это может оказаться трагичным...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:57
    0
    Более того, статусом иноагента в России обзавелись и некоторые известные журналисты, а также блогеры, «вещавшие» на огромную аудиторию. Чем это опасно для нашей страны?
    . Какие есть варианты борьбы против деструктивного воздействия???
    Вроде как не один, а по сути и по факту, только сама жизнь в нашем обществе, само состояние общества, дух, настроение, мораль общества может этому всему противостоять.
    Но ведь это прописные истины, которым следовать не могут или не хотят!?!?!?
    Значит кому то это надо, другого вывода не получается. soldier
  3. Костяра
    Костяра Сегодня, 11:58
    -1
    Враги в правительстве жаждут народного бунта....
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:06
    0
    Смысл в том. что если закрутить гайки до хруста, то страна превратится в казарму. Что хорошо только на войне, но не в мирное время. Так вполне достаточно - четко маркируется, что мнение данного источника представляет собой точку зрения агента влияния иностранного государства.
    А то так по логике автора надо оставить как в ВОВ - вещание только из розетки одного правительственного канала.
    Короче, предложение сродни переходу экономики России на военные рельсы. При этом разрушается экономика страны, и именно этого судорожно добивается Запад. С ахтунгом по цензурам - разрушается социум, переходя на военные рельсы, на казарменное положение. Менее приятно для Запада, чем развал экономики. но тоже неплохо, оба предложения из разряда научи дурака богу молиться
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 12:22
      0
      вешать надо на площади прилюдно. сразу взрывать и писать перестанут
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 12:09
    +1
    Сейчас статус иноагента для самих иноагентов , выглядит как страховка на все случаи .Станет совсем худо здесь , побегут на запад , размахивая статусом как флагом. Восстановится комфортная обстановка для них в России , на коленях пакаются , типа "простите бес попутал, а так мы патриоты".
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:12
      0
      Цитата: 1 z1
      Сейчас статус иноагента для самих иноагентов , выглядит как страховка на все случаи .Станет совсем худо здесь , побегут на запад , размахивая статусом как флагом. Восстановится комфортная обстановка для них в России , на коленях пакаются , типа "простите бес попутал, а так мы патриоты".

      Я не уверен - но по моему технологии отмены "иноагентства" не предусмотрено.
      Так что с "бес попутал" все не так просто....
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:12
    +2
    Такие силы всегда были в России и во все времена. Об этом писал Достоевский... В России настоящий не имеющий примеров героизм идет рядом с низменным и каким то животным предательством. Иногда думаю почему так? И не нахожу никакого другого объяснения, как то что Россия уникальная, самобытная и самодостаточная цивилизация не противопоставляющая себя миру и не стремящаяся к единовластию,но одним своим существованием не дающая это сделать другим. У нас очень много врагов и внешних и внутренних. Нас ненавидят. А мы не любим их и очень давно привыкли к этому.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 12:21
      0
      Да... Тяжелый случай. Судить о XXI в. по лекалам монархического XIX в. И судить по тем положениям, которые даже в XIX в. не вызывали абсолютной поддержки в обществе. Впрочем, неудивительно от поклонника лженаучных дисциплин и конъюнктурного понимания истории России...