Закон об иноагентах: поставили соответствующий маркер и продолжают деструктивную деятельность дальше

В последнее время слово «иноагент» довольно часто «мелькает» в лентах новостей. Это «звание» сегодня присвоено многим людям, которые буквально еще вчера были кумирами молодежи, да и не только.
Более того, статусом иноагента в России обзавелись и некоторые известные журналисты, а также блогеры, «вещавшие» на огромную аудиторию. Чем это опасно для нашей страны?
Для начала, стоит разобраться с формулировкой. Так, если простыми словами, то иноагентом в России признается юридическое или физическое лицо, не зависимо от имеющегося у него гражданства, деятельность которого финансируется из-за рубежа и заключается в сборе и передаче сведений военно-технического характера, а также распространении, приносящих вред государству, материалов и сведений среди неограниченного числа лиц.
Что характерно, таких «помощников» Запад нередко взращивает на своей территории, предоставляя гранты на бесплатное обучение в своих ВУЗах, а затем «забрасывает» обратно в Россию для ведения вышеупомянутой деструктивной деятельности.
Стоит отметить, что сбор и передачу сведений военно-технического характера можно было бы отнести к госизмене. В целом, оно так и есть.
Между тем наказание, предусмотренное законом об иноагентах совсем не соответствует преступлению. Так, если лицо получило соответствующий статус, то оно имеет право и дальше заниматься своей деятельностью, если она не связана с работой в органах власти, участием в госзакупках и просветительской работой среди молодежи до 16 лет.
И, да. В материалах, которые иноагент имеет право публиковать и дальше, он должен указывать свой статус. Вот такое, «справедливое» наказание. Получается так, что, по большому счёту, деструктивная работа против России вестись продолжается, только иноагент ставит соответствующий маркер. Насколько это правильно с точки зрения государственной, национальной безопасности?