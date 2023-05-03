Власти Великобритании готовят отправку Украине дальнобойных ракет вместо ранее обещанных вертолётов Apache

Власти Великобритании отказались от планов поставок Украине вертолётов Boeing AH-64Apache, а вместо этого намерены отправить Киеву бронетехнику наряду с ракетами, дальность которых составляет от 100 до 300 км. Такие данные предоставили представители британского военного ведомства.
Вот как прокомментировала ситуацию замглавы Минобороны страны Аннабель Голди:
В настоящее время у правительства отсутствуют планы по отправке Украине вертолётов Apache
В то же время, ещё один заместитель министра обороны Джеймс Хиппи сообщил о получении Киевом в скором времени средств ПВО и ракет большой дальности. Как уточнил чиновник, средства на эти цели предусмотрены в Международном фонде помощи Украине.
Тем временем на сайте британского кабмина появилась информация о том, что на данном этапе в оборонное ведомство поступают заявки от потенциальных поставщиков, выражающих готовность взять на себя обязательства по отправке ВСУ ракет наземного, морского или воздушного базирования с полезной нагрузкой, масса боевой части которых составляет от 20 до 490 кг. Также сообщается и о необходимости поставить украинской армии ракеты, способные противостоять средствам ПВО, будучи устойчивыми и к воздействию РЭБ.
Что же касается второго пакета военной помощи Украине, финансируемого из средств фонда, в него войдут системы ПВО для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами, наряду с мостоукладчиками, танковыми тягачами, минными тралами для танков западного образца, полученных Киевом и бронированными сапёрными машинами.
Как уже сообщал ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, первый пакет помощи на сумму в 200 млн фунтов стерлингов (почти 20 млрд рублей) предусматривает артиллерийские снаряды, комплексы морской разведки, наблюдения и рекогносцировки (изучение противника и местности в районе предстоящих боевых действий). Также в него войдут и запчасти для боевых машин, применяющихся украинскими бойцами.
Для справки: Впервые британские власти сообщили об учреждении Международного фонда помощи Украине в августе прошлого года. Помимо Соединённого Королевства, внёсшего в него 250 млн £ (более 24 млрд рублей), 100 млн евро (порядка 8,8 млрд ₽) пришлось на Нидерланды и ещё 150 млн $ (примерно 12 млрд ₽) – на Норвегию. Среди других стран, выделивших средства на развитие фонда – Дания, Исландия, Литва и Швеция. Общая же сумма, поступившая на счета фонда составляет 520 млн £ (более 51 млрд рублей).