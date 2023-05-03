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Власти Великобритании готовят отправку Украине дальнобойных ракет вместо ранее обещанных вертолётов Apache

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Власти Великобритании готовят отправку Украине дальнобойных ракет вместо ранее обещанных вертолётов Apache

Власти Великобритании отказались от планов поставок Украине вертолётов Boeing AH-64Apache, а вместо этого намерены отправить Киеву бронетехнику наряду с ракетами, дальность которых составляет от 100 до 300 км. Такие данные предоставили представители британского военного ведомства.


Вот как прокомментировала ситуацию замглавы Минобороны страны Аннабель Голди:

В настоящее время у правительства отсутствуют планы по отправке Украине вертолётов Apache

В то же время, ещё один заместитель министра обороны Джеймс Хиппи сообщил о получении Киевом в скором времени средств ПВО и ракет большой дальности. Как уточнил чиновник, средства на эти цели предусмотрены в Международном фонде помощи Украине.

Тем временем на сайте британского кабмина появилась информация о том, что на данном этапе в оборонное ведомство поступают заявки от потенциальных поставщиков, выражающих готовность взять на себя обязательства по отправке ВСУ ракет наземного, морского или воздушного базирования с полезной нагрузкой, масса боевой части которых составляет от 20 до 490 кг. Также сообщается и о необходимости поставить украинской армии ракеты, способные противостоять средствам ПВО, будучи устойчивыми и к воздействию РЭБ.

Что же касается второго пакета военной помощи Украине, финансируемого из средств фонда, в него войдут системы ПВО для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами, наряду с мостоукладчиками, танковыми тягачами, минными тралами для танков западного образца, полученных Киевом и бронированными сапёрными машинами.

Как уже сообщал ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, первый пакет помощи на сумму в 200 млн фунтов стерлингов (почти 20 млрд рублей) предусматривает артиллерийские снаряды, комплексы морской разведки, наблюдения и рекогносцировки (изучение противника и местности в районе предстоящих боевых действий). Также в него войдут и запчасти для боевых машин, применяющихся украинскими бойцами.

Для справки: Впервые британские власти сообщили об учреждении Международного фонда помощи Украине в августе прошлого года. Помимо Соединённого Королевства, внёсшего в него 250 млн £ (более 24 млрд рублей), 100 млн евро (порядка 8,8 млрд ₽) пришлось на Нидерланды и ещё 150 млн $ (примерно 12 млрд ₽) – на Норвегию. Среди других стран, выделивших средства на развитие фонда – Дания, Исландия, Литва и Швеция. Общая же сумма, поступившая на счета фонда составляет 520 млн £ (более 51 млрд рублей).
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3 комментария
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  1. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 12:07
    0
    Напомнило:
    https://www.youtube.com/watch?v=qZ_-mBL7UOo
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:18
    +1
    Как быстро переобулись англичане . В место вертолетов ,решили заменить ракетами. Ракеты передали американцы,это уже понятно,англичане всего лишь прокладка.
    А вот современное вооружение просто обещают,но не дают .К чему бы это ? Не верят в дорожку воина света ?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:19
    +1
    Власти Великобритании отказались от планов поставок Украине вертолётов Boeing AH-64Apache
    Англичане хоть и сволочные, но тут смекнули, что поставка вертолетов Киеву при его потерях авиации равносильно уничтожению их на месте, да и наверное старшие товарищи подсказали не портить репутацию вертолету.
    ракетами, дальность которых составляет от 100 до 300 км
    А вот это уже серьезно и исключительно в британском стиле - не можем победить, будем доставать из-за угла.