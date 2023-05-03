Подразделения ЧВК «Вагнер» ведут встречные бои с ВСУ в северо-западной части Артемовска

Российские силы продолжают штурм украинских позиций в Артемовске (Бахмуте). О ходе боевых действий в городе сообщают Telegram-каналы российских военных корреспондентов, ЧВК «Вагнер» и украинские источники.
По сообщению WarGonzo, в настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» вступили во встречные бои с украинскими формированиями в северо-западной части Артемовска. В южной и западной частях Артемовска «музыканты» продолжают штурмовать украинские позиции.
Бои идут также в районе медицинского колледжа, где закрепились «вагнеровцы». Недавно там был уничтожен танк ВСУ, у которого рванул полный боекомплект. Следовавшей вместе с танком боевой машине пехоты удалось уехать.
Кроме того, встречные бои с украинскими формированиями идут под Артемовском – в районе Богдановки. Российские вооруженные силы также атаковали украинские позиции в направлении Предтечина. Артиллерия подвергает регулярному обстрелу позиции и объекты ВСУ в Константиновке, Ивановском, Часовом Яре, Григоровке, Орехово-Василевке, Спорном и других близлежащих населенных пунктах, находящихся под контролем украинских войск.
Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что российские войска установили огневой контроль над основными путями снабжения ВСУ. Так, трасса О-0506 от Часова Яра до Хромово контролируется артиллерийскими подразделениями ВС РФ и силами ЧВК «Вагнер».
Такая же ситуация и с участками трассы Т-0504 из Артемовска в Константиновку через Ивановское (Красное). Здесь ВСУ в результате артиллерийских обстрелов теряют большое количество военной техники, которую опрометчиво пытаются перебрасывать в город.
Украинская пресса, в свою очередь, приводит слова одного из командиров ВСУ, который рассказывает о тактике «музыкантов» из ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Обычно они ведут легкий артиллерийский обстрел до обеда, потом он усиливается, а затем с15 до 18 часов активно штурмуют позиции силами штурмовых пехотных подразделений.
Американский Институт изучения войны отмечает, что в окрестностях Артемовска фиксируется определенный успех российских войск. Однако в самом городе существенных продвижений российских сил в настоящее время нет, утверждают американские аналитики.