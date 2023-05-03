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Подразделения ЧВК «Вагнер» ведут встречные бои с ВСУ в северо-западной части Артемовска

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Подразделения ЧВК «Вагнер» ведут встречные бои с ВСУ в северо-западной части Артемовска

Российские силы продолжают штурм украинских позиций в Артемовске (Бахмуте). О ходе боевых действий в городе сообщают Telegram-каналы российских военных корреспондентов, ЧВК «Вагнер» и украинские источники.


По сообщению WarGonzo, в настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» вступили во встречные бои с украинскими формированиями в северо-западной части Артемовска. В южной и западной частях Артемовска «музыканты» продолжают штурмовать украинские позиции.

Бои идут также в районе медицинского колледжа, где закрепились «вагнеровцы». Недавно там был уничтожен танк ВСУ, у которого рванул полный боекомплект. Следовавшей вместе с танком боевой машине пехоты удалось уехать.


Кроме того, встречные бои с украинскими формированиями идут под Артемовском – в районе Богдановки. Российские вооруженные силы также атаковали украинские позиции в направлении Предтечина. Артиллерия подвергает регулярному обстрелу позиции и объекты ВСУ в Константиновке, Ивановском, Часовом Яре, Григоровке, Орехово-Василевке, Спорном и других близлежащих населенных пунктах, находящихся под контролем украинских войск.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что российские войска установили огневой контроль над основными путями снабжения ВСУ. Так, трасса О-0506 от Часова Яра до Хромово контролируется артиллерийскими подразделениями ВС РФ и силами ЧВК «Вагнер».

Такая же ситуация и с участками трассы Т-0504 из Артемовска в Константиновку через Ивановское (Красное). Здесь ВСУ в результате артиллерийских обстрелов теряют большое количество военной техники, которую опрометчиво пытаются перебрасывать в город.

Украинская пресса, в свою очередь, приводит слова одного из командиров ВСУ, который рассказывает о тактике «музыкантов» из ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Обычно они ведут легкий артиллерийский обстрел до обеда, потом он усиливается, а затем с15 до 18 часов активно штурмуют позиции силами штурмовых пехотных подразделений.

Американский Институт изучения войны отмечает, что в окрестностях Артемовска фиксируется определенный успех российских войск. Однако в самом городе существенных продвижений российских сил в настоящее время нет, утверждают американские аналитики.
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:21
    +3
    Прикол ,помните при СССР был ночной хирург стоматолог ,который рвал зубы ночью - кому невтерпёж.Так сегодня в Константиновке ,в половине 3 его в стамотологической клинике был аншлаг,на приёме были " Айдаровцы* " ,16 уже о зубах совсем не надо беспокоится -наши стоматологи без обезбаливания провели приём и около 20 айдаровцев* обратились к другим узким специалистам хирургам.Как бы Краматорску тлг я доверяю.Это пятая не сбитая по сводкам ВСУ - Геранька.Славно они отметили свою 9 летнюю годовщину.Всего пациентов было около 60 ти .
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:23
      0


      Видос с дороги смерти у Бахмута по ссылке ниже.
      Кадры с «дороги смерти» у Бахмута, где вероятно убит командующий Теробороны: пылает танк и стоят разбитые БТРы НАТО
      Свежие кадры с находящегося под огневым контролем пути снабжения бахмутской группировки ВСУ.Судя по всему именно на этой дороге сегодня были уничтожены бронемашины, в одной из которых предположительно ехал в Артёмовск (Бахмут) из Часов Яра командующий сил территориальной обороны генерал-майор Танцюра.На новых кадрах пылает только что поражённый снарядом танк, на обочине стоит очередной подбитый голландский YPR-765. Видео сняли боевики ВСУ, ехавшие по трассе.Всё тот же район посёлка Ивановское, путь через который силы ВСУ пытаются преодолеть под российским огнём, ежедневно теряя здесь личный состав и технику.

      https://t.me/RVvoenkor/44025
  2. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 11:22
    +1
    Наверное это и есть тот самый анонсированный контрудар во фланги, к которому вагнеровцы уже давно готовились и на который Сырский на днях получил разрешение. Удачи вагнеровцам
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:11
      0
      Удар во фланги - это со стороны Северска на юго-восток. Сейчас концентрируются. Задумка правильная, а на исполнение скоро посмотрим.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:28
    -2
    Что там у Вагнеров с БК? Вчера в Думу вагнеровцы передали предали 39 ящиков писем от погибших товарищей с просьбой/требованием решить проблему
    1. solar
      solar Сегодня, 11:53
      -2
      На ВО сегодня пишут, что все нормально- артиллерия ведет огонь с утра до вечера.
      каждую атаку "вагнеровцев" предваряет длительная, многочасовая артподготовка, которая может длиться целый день.

      Но потери музыкантов при этом все равно высокие- до роты в день 200-ми, около 100 человек, и в 3-5 раз больше- трехсотыми, при продвижении на 100-200 метров в день, бои носят жестокий характер.
      https://topwar.ru/216189-ukrainskij-voennyj-rasskazal-ob-jeffektivnoj-taktike-chvk-vagner-v-bahmute.html
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:01
    +1
    Встречный бой - это контратака? Если нет, то нужно аккуратно выбирать выражения и военную терминологию.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:12
      +1
      Да, контратака. Пока без продвижения.