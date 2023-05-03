В Евросоюзе задумались об ограничении транзита товаров через Россию

Новые меры ЕС приведут к введению санкций в отношении примерно трех десятков человек

Европа и другие ключевые партнеры Украины готовят новые санкции против России, чтобы попытаться ужесточить контроль над ее экономикой, пишет американское издание Bloomberg.Издание отмечает со ссылкой на официальных лиц, что новый 11-й по счету с февраля 2022 года пакет санкций Евросоюза будет в основном сосредоточен на ликвидации лазеек в уже введенных санкциях. Предполагается также ввести запрет на транзит многих товаров через Россию и принять меры против судов, которые отключают навигационные системы.Новый пакет включит также и персональные санкции против ряда российских граждан.отмечает Bloomberg.При этом американское агентство напоминает, что для принятия новых санкций потребуется поддержка всех государств-членов ЕС.По данным издания, США, Япония и Канада готовят свои собственные антироссийские меры.Bloomberg пишет, что планы Запада будут обнародованы после встречи лидеров «Большой семерки» в Японии в конце этого месяца.Хотя каждый пакет может отличаться по своему содержанию, отчасти из-за систем регулирования в каждой стране, союзники Киева координируют свои действия в преддверии саммита, отмечает издание. Насколько эти санкции окажутся безопасными для экономики самого Евросоюза, в Брюсселе, похоже, снова мало кого волнует.