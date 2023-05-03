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В Евросоюзе задумались об ограничении транзита товаров через Россию

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В Евросоюзе задумались об ограничении транзита товаров через Россию

Европа и другие ключевые партнеры Украины готовят новые санкции против России, чтобы попытаться ужесточить контроль над ее экономикой, пишет американское издание Bloomberg.


Издание отмечает со ссылкой на официальных лиц, что новый 11-й по счету с февраля 2022 года пакет санкций Евросоюза будет в основном сосредоточен на ликвидации лазеек в уже введенных санкциях. Предполагается также ввести запрет на транзит многих товаров через Россию и принять меры против судов, которые отключают навигационные системы.

Новый пакет включит также и персональные санкции против ряда российских граждан.

Новые меры ЕС приведут к введению санкций в отношении примерно трех десятков человек

отмечает Bloomberg.

При этом американское агентство напоминает, что для принятия новых санкций потребуется поддержка всех государств-членов ЕС.
По данным издания, США, Япония и Канада готовят свои собственные антироссийские меры.

Bloomberg пишет, что планы Запада будут обнародованы после встречи лидеров «Большой семерки» в Японии в конце этого месяца.

Хотя каждый пакет может отличаться по своему содержанию, отчасти из-за систем регулирования в каждой стране, союзники Киева координируют свои действия в преддверии саммита, отмечает издание. Насколько эти санкции окажутся безопасными для экономики самого Евросоюза, в Брюсселе, похоже, снова мало кого волнует.
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    0
    ФСБ заявило о резком увеличении въезда из стран Прибалтики и Финляндии,к чему бы это? lol
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: tralflot1832
      ФСБ заявило о резком увеличении въезда из стран Прибалтики и Финляндии,к чему бы это?

      Это их реакция на то, что Россия в 2022г. сня-а-а-л-а ковидны-е-е огранич-е-е-н-и-и-я.
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 11:40
    -3
    В принципе, Китай со своим проектом "Нового Шёлкового пути" и так собирается урезать значимость Транссиба, отправив нефте-, газопотоки и прочие торговые потоки по альтернативным маршрутам через китаизирующуюся Среднюю Азию, Закавказье и конъюнктурную Турцию. Так что Европа проблем в будущем с ограничением грузоперевозок через Россию не испытает...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:01
      +3
      Правда урезать? Наверное всё отправит через тот самый путь, проложенный ещё украинцами с их знаменитым поездом...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:28
        0
        Цитата: parabyd
        Правда урезать? Наверное всё отправит через тот самый путь, проложенный ещё украинцами с их знаменитым поездом...

        А что м, самолеты уже облетают Россию крюками, раскошеливайся западный пассажир, сейчас будет объезжай Россию, а это уже тысяч тонн грузов. За все приходится платить санкции для запада, еще "тот сыр в мышеловке", а главное знают что мышеловка, а все одно лезут.

        "Когда Бог хочет наказать человека,он отбирает у него мозги.Когда Бог хочет наказать народ он дает ему коллективный разум при отсутствии разума у каждого индивида."
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:16
      +1
      Цитата: NKXXI
      Закавказье

      Вполне достаточно проблем даже на этом кусочке пути.Про перегрузы в портах и кучу таможен по дороге- даже не интересно.
      Украина в свой эшелон знаменитый в обратный путь так и не нашла
    3. мазута
      мазута Сегодня, 12:19
      0
      Никита вывезли товар из Китая в Казахстан.Дальше куда?По сухопутному коридору.Для начала надо построить трассы всепогодные(для степных районов Казахстана),высокогорные(в случае китаизирующейся Азии),высокогорные и всепогодные для Закавказья.Решить проблемы с талибами,курдами(ну это для Турции) и проблемы горных перевалов(закрытых в зимних условиях),лавин и много еще чего.Морской путь конечно более выгоден.Но.Если через Каспий это дополнительная перевалка грузов(она не бесплатная я думаю и вряд ли новые хозяева республик Казахстан,Туркмения не захотят с этой дорожки получить свой сом,тенге и т.д) .Еще путь- глубоководные порты тоже не через самые дружелюбные и спокойные регионы.Что кому взбредет в голову в Индии,у Паков,йеменцев и прочих сомалийцев неизвестно никому.Красное море тоже загружено и не резиновое.Цена товара в итоге достаточно возрастает для конечного европотребителя.Я не утверждаю что обход России невозможен,но он имеет цену и ее должен кто то заплатить.
  3. solar
    solar Сегодня, 11:40
    -3
    А чем занимается ведомство Лаврова? Дошло уже до того, что и Китай и Индия проголосовали за новую резолюцию ООН, в которой Россию признали государством- агрессором не только в отношении Украины, но и Грузии. Лавром молчит, как в рот воды набрал. А ведь это все именно по части МИД.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 11:42
      -2
      А что вы хотите от Лаврова? В последние годы, он - не самодостаточная фигура МИДа, а технический рупор Кремля, что скажут говорить, то и скажет. Неслучайно все последние годы просится в отставку. Неприятно быть пешкой...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:03
        +3
        Не надоело результаты голосования постить ,а что скажите о 9 пункте ,который был не принят проголосовавшими за. lol
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:07
      +3
      Боже мой, вас и в ЦИПСО что ли силой тянут, что вы работать не хотите и так тупо пытаетесь тут накинуть?

      Полянский уже дал все разъяснения по этому поводу и украинцев там ожидают очень любопытные факты... Как всегда их МИД отличился. В итоге и безобидный документ испортили и 120 стран отдельным документом заявили, что с частью, посвящённой агрессии они не согласны, так ещё их и прилюдно отчитали, объяснив им, что они ведут себя как селюки...

      А эти ещё и гордятся этим позорищем...
    3. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 12:13
      +1
      номер резолюции в студию? такой резолюции нет.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: solar
      А чем занимается ведомство Лаврова?

      Вы хотели сказать, по чьему распоряжению МИД РФ продолжает жевать сопли работать в недружественных странах в полном составе?
      * * *
      Хотите «хохму»? Росстат установил, что доля бедных (нищих) в России в 2022 году снизилась до 9,8%.
      Нищих в России определили месячным довольствием в 13 500 рублей...А ведь в стране есть «нищие, очень нищие, крайне нищие, самые нищие, нищие дальше некуда, абсолютно нищие, нищее абсолютно нищих, нищие, каких не бывает.»
      * * *
      Интересно, кто-то из депутатов ГД или каких других чиновников пробовал прожить (хотя бы!!!) на 135 000 в месяц? belay
  4. Жнец
    Жнец Сегодня, 11:40
    +2
    Цитата: tralflot1832
    ФСБ заявило о резком увеличении въезда из стран Прибалтики и Финляндии,к чему бы это? lol

    въезде кого? граждан ЕС? или въезде фур?
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:45
    +3
    Предполагается также ввести запрет на транзит многих товаров через Россию

    ну так... для бешенной собаки сто верст не крюк.... wassat
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    +3
    Предполагается также ввести запрет на транзит многих товаров через Россию
    Ну и пускай возят свои товары окольными путями получая лишние издержки. А нам в ответ еще можно запретить провоз европейских грузов Северным морским путем.
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:04
    0
    А через Армению транзит не отменят? Очень хороший оттуда идёт транзит в Россию.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:26
    0
    Походу еще не налетались вокруг России, решили еще и объехать? Ну-ну, по меркам ЕС - это пол земного шара составит....