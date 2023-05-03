Рогозин согласен с мнением Олега Царёва: охрану российских границ следует доверить народу

Суровые брянские мужики сейчас гоняли бы диверсионные отряды врага, как зайцев по лесу. Ну а так имеем то, что имеем

Бывший депутат Рады и первый спикер парламента Новороссии Олег Царев неоднократно заявлял, что в российских регионах, граничащих с Украиной, следует создавать вооруженные отряды самообороны, состоящие из местных жителей. Но его оппоненты говорили, что не стоит давать оружие мирным жителям, ведь их защита от внешних угроз входит в обязанности военных и пограничников.Об этом политик напомнил в своем Telegram-канале.Но после серии диверсий в российском приграничье оппоненты Царева прекратили с ним спорить. Особенно после того, как последние два дня подряд на железных дорогах Брянской области гремят взрывы.Политик уверен, что закон о вооруженных отрядах самообороны уже давно следовало принять, но такой законопроект еще даже не вносили на рассмотрение парламентариев. А если бы это произошло, то местное население показало бы свою эффективность в обеспечении безопасности своей малой родины.- считает Царев.Он уверен, что охрану российских границ следует доверить народу. Да и вообще, без доверия властей к народу никакая победа невозможна.В ответ на этот пост бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канале, что согласен с мнением Царева на все сто процентов. Он считает, что только вооруженный российский народ способен одержать победу над украинским неофашизмом и его союзниками из Североатлантического альянса.В качестве примера Рогозин напомнил о недавних беспорядках в Казахстане. Тогда удалось избежать дестабилизации на Байконуре в большой степени благодаря участию местных вооруженных активистов в обеспечении безопасности.