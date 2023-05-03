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Рогозин согласен с мнением Олега Царёва: охрану российских границ следует доверить народу

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Рогозин согласен с мнением Олега Царёва: охрану российских границ следует доверить народу

Бывший депутат Рады и первый спикер парламента Новороссии Олег Царев неоднократно заявлял, что в российских регионах, граничащих с Украиной, следует создавать вооруженные отряды самообороны, состоящие из местных жителей. Но его оппоненты говорили, что не стоит давать оружие мирным жителям, ведь их защита от внешних угроз входит в обязанности военных и пограничников.


Об этом политик напомнил в своем Telegram-канале.

Но после серии диверсий в российском приграничье оппоненты Царева прекратили с ним спорить. Особенно после того, как последние два дня подряд на железных дорогах Брянской области гремят взрывы.

Политик уверен, что закон о вооруженных отрядах самообороны уже давно следовало принять, но такой законопроект еще даже не вносили на рассмотрение парламентариев. А если бы это произошло, то местное население показало бы свою эффективность в обеспечении безопасности своей малой родины.

Суровые брянские мужики сейчас гоняли бы диверсионные отряды врага, как зайцев по лесу. Ну а так имеем то, что имеем

- считает Царев.

Он уверен, что охрану российских границ следует доверить народу. Да и вообще, без доверия властей к народу никакая победа невозможна.

В ответ на этот пост бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канале, что согласен с мнением Царева на все сто процентов. Он считает, что только вооруженный российский народ способен одержать победу над украинским неофашизмом и его союзниками из Североатлантического альянса.

В качестве примера Рогозин напомнил о недавних беспорядках в Казахстане. Тогда удалось избежать дестабилизации на Байконуре в большой степени благодаря участию местных вооруженных активистов в обеспечении безопасности.
Использованы фотографии:
https://t.me/russian_shock_volunteer_brigade
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49 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:22
    +8
    Народ согласен с моим мнением: Рогозина надо судить. Судом военного трибунала
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:27
      +3
      Буквально в предыдущей новости озвучил это. Абсолютно правильная мысль, отряды ЧОНа и ЮДП сформированные из местного населения вполне могут взять на себя только не охрану границы !!!, а дополнительную функцию в помощь Росгвардии по патрулированию и выявлению особо любопытных приезжих на приграничных территориях. Те же ж/д магистрали, подходы к значимым объектам гражданской структуры поселков вполне реализуемо доверить к патрулированию, тем более во времена РСФСР и времен борьбы с контреволюцией это себя уже оправдывало.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:32
        +15
        Цитата: Silver99
        Буквально в предыдущей новости озвучил это. Абсолютно правильная мысль, отряды ЧОНа и ЮДП вполне могут взять на себя только не охрану границы !!!, а дополнительную функцию в помощь Росгвардии по патрулированию и выявлению особо любопытных приезжих на приграничных территориях. Те же ж/д магистрали, подходы к значимым объектам структуры поселков вполне реализуемо, тем более во времена РСФСР и борьбы с контреволюцией это себя уже оправдывало.

        Да что уж мелочится. Экипировку мобилизованные себе сами покупают, границу местные жители будут охранять. Вывести все государственные войска из Украины и пусть добровольцы, ЧВК, и прочие левые личности воюют. Пусть сами там самоорганизовываются и Киев берут, а армия красивый парад в Москве устроит. Все при деле, все делают работу которую умеют лучше всего. wassat
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 11:36
          -4
          [quote=BlackMokona][quote=Silver99]
          Да что уж мелочится. Экипировку мобилизованные себе сами покупают, границу местные жители будут охранять. Вывести все государственные войска из Украины и пусть добровольцы, ЧВК, и прочие левые личности воюют. Пусть сами там самоорганизовываются и Киев берут, а армия красивый парад в Москве устроит. Все при деле, все делают работу которую умеют лучше всего. wassat[/quote]

          Народная милиция времен гражданской войны вполне себя оправдывала. Речь о помощи, дополнительных функциях
          1. faiver
            faiver Сегодня, 12:18
            +2
            вы видимо забыли что милиции у нас нет уже с десяток лет, есть полиция, функции и назначение разные....
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:31
      -3
      Цитата: FoBoss_VM
      Народ согласен с моим мнением: Рогозина надо судить. Судом военного трибунала

      Чтобы судить над понимать за что. За что судить Рогозина непонятно. Недавно на канале Спицына вышла беседа/интервью с ним. Послушайте, интересно, прежде чем верить сплетням.
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 12:21
        -1
        Где появляется Рогозин- появляется махровый бардак и воровство. Все проекты под его "чутким рукоблудством" провалены. Один Роскосмос чего стоит. При СВО "героически" получил ранение во время празднования своей "днюхи" в кабаке.
    3. Юра
      Юра Сегодня, 11:37
      -1
      Цитата: FoBoss_VM
      Народ согласен с моим мнением: Рогозина надо судить. Судом военного трибунала
      Это украинский народ согласен с вашим мнением?
    4. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 12:10
      +5
      Что Рогозин, что Царев - очередные 2 дегенерата!
      Сначала Гарант ликвидировал погранвойска РФ, сделав на их основе что-то типа линейных отделов.
      Потом Медведев плёл - денег нет, но вы держитесь и государство вам ничего не должно.
      А теперь - хотите жить, сами себя охраняйте и налоги платить не забывайте.
      Какие замечательные олигархи нами управляют!
      Просто прекрасные и душевные люди! И все-то они о народе думают!
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:25
    +10
    Суровые брянские мужики сейчас гоняли бы диверсионные отряды врага, как зайцев по лесу. Ну а так имеем то, что имеем

    А, если вы не дадите «суровым брянским мужикам» прав на обезвреживание диверсантов вплоть до физического уничтожения, то с таким геморроем будете разбираться сами и долго...До тех пор, пока краёв не станет видно...Пока не начнётся настоящая борьба против врагов России...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:48
      +6
      Цитата: ROSS 42
      А, если вы не дадите «суровым брянским мужикам» прав на обезвреживание диверсантов вплоть до физического уничтожения, то с таким геморроем будете разбираться сами и долго...

      А если дать, такая междуусобщина начнётся, - мама не горюй.
      Если государство есть, оно должно выполнять свои функции.
      Рогозин лучше бы частные курсы организовывал по акробатике на батуте.
  3. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 11:27
    +12
    Рогозину в дупу осколок отравленный слюной Кличко попал? belay всего год назад смотрели и ржали над тем что получается если народу автоматы раздать. не? не доперло? а чем интересно силовые структуры региона занимаются если по лесам ДРГ свободно шастают? может руководство этих структур нужно менять чтоб они наконец свои обязанности выполнять начали?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:33
      +7
      Не надо автоматы тупо раздавать, готовить ополчение надо и вести себя осмотрительнее в отношении чужаков, разговоров, переписок, по другому сейчас никак.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 11:42
        -3
        Вы все правильно поняли в отличии от шутников-зубоскалов. Никто автоматы местному населению раздавать не собирается, а вот усилить бдительность не помешает, кто как не местные , особенно детвора , в раз отследят все перемещения подозрительно любопытных чужаков, не вижу ничего плохого если взрослые будут совешать обходы ж/д путей риски диверсий снизятся и затраты на восстановительные работы не потребуются. Речь идет о ДОБРОВОЛЬНОЙ помощи местного населения.
        1. faiver
          faiver Сегодня, 12:27
          0
          ну да, теперь еще и детей приплели..., ау, это в нашем детстве мы гуляли на улице, гоняли в футбол, сигали с тарзанки в речку, сейчас детки все в гаджетах....
    2. Lykases1
      Lykases1 Сегодня, 11:35
      +2
      Согласен. Расширить штат силовых структур за счёт добровольцев, чоповцев это одно, а безконтрольная раздача оружия - бред
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:28
    +2
    Вот и нашлось место для казачества . Собственно это и была основная задача казаков,охрана границ Империи
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 11:44
      +3
      Реальных мало, основная масса - ряженые.
  5. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 11:29
    +17
    Рогозин согласен с мнением Олега Царёва: охрану российских границ следует доверить народу

    Дешёвый популизм в России неискореним.
    Охрану российских границ следует доверить пограничным войскам. Зачем только их разогнали?
    Охрану государственных объектов следует доверить Росгвардии, иначе зачем её создавали?
    Работу с населением на предмет выявления всего нового и интересного следует доверить оперативным сотрудникам соответствующих служб, министерств и ведомств, иначе зачем они нужны?
    Суровые брянские мужики сейчас гоняли бы диверсионные отряды врага, как зайцев по лесу.

    В народном хозяйстве в это время Рогозин с Царёвым работать будут?
    Сначала пусть предъявят пержние результаты работы.
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 12:26
      0
      Для того, чтоб система работала - нужны профессиональные исполнители, которым требуется мотивация.
      А в современной системе, когда внедрена идеология капитала, после затрат на управленческий штат средств для работников/служащих "на местах" уже не остается.
      Анекдот такой известный есть, описывающую кадровую политику гос-систем:
      Есть склад, нужна охрана - наняли сторожа.
      Сторожу нужны инструкции и контроль: наняли управляющего, секретаря и консультантов
      Работу надо контролировать: наняли ревизора
      Нужен финансовый учет: наняли бухгалтера и кассира
      Средств стало нехватать: уволили сторожа.

      Что же до охраны границ народом - не взлетит, ибо без оружия - это фикция, а без мотивации - фарс. Ни то, ни другое государство (в формате чиновников, отдельно от "народа") сейчас реализовать/обеспечить не может.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:27
      0
      Цитата: antiaircrafter
      Охрану государственных объектов следует доверить Росгвардии, иначе зачем её создавали?

      В РФ 42 000(!!!!!) мостов и путепроводов - потребную численность Росгвардии сами подсчитаете? С учетом того что нужны мужики до 45 не старше...
      И да
      Цитата: antiaircrafter
      В народном хозяйстве в это время Рогозин с Царёвым работать будут?
      ?????
  6. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 11:31
    +12
    С той стороны будут заходить подготовленные диверсанта, а возможно и полноценное вторжение начнётся, а у нас брянские мужики.
  7. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 11:37
    +22
    Брянские мужики, платящие налоги и выполняющие обязанности гражданина, будут выполнять и функции государства, которые оно (государство) не выполняет, хотя это является частью его (государства) обязанностей, в рамках общественного договора.
    Я правильно понимаю?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:44
      +10
      Да,Вы правильно понимаете.Государство готово умыть руки.А Цареву и Рогозину предлагаю самим занятся охраной границы.Хорош советы раздавать ,да шляться по кабакам
  8. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:38
    -6
    Еще пол года тому назад писал, что необходимо в приграничной зоне дать оружие в руки местных отрядов самообороны. Иначе это приведет к просачиванию сквозь границу банд укронацистов. Причем таки отряды можно создать по всему периметру границы России. Слава Богу Вагнер захватил складов сколько. Хотя бы устаревшее оружие но можно выдать на руки. Достаточно провести допроверку желающих, составить списки, назначить руководство и отработать планы действий. Также кроме Этого давно пора возродить погран войска. А пока приграничные кардоны не прикрыты другой альтернативы нет.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 12:00
      -1
      Кстати, интересно решение для захваченного устаревшего оружия ! В самом деле, тер. оборону можно им вооружить.
  9. Дедок
    Дедок Сегодня, 11:38
    +8
    дааа, вспоминается резюме анекдота - "а мне можно кусочек границы в личное пользование?"
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +6
    охрану российских границ следует доверить народу
    Границу должны охранять пограничники, а народ (местные жители) должны оказывать помощь в охране госграницы проявляя исключительную бдительность, как было во времена Советского Союза. А вот в нынешнее время обученная тероборона в приграничных населенных пунктах на опасных участках наверное все же необходима на случай попыток прорыва РДГ или мелких подразделений противника. Для прибытия мангруппы (маневренной группы) на бронетехнике из погранотряда необходимо время, а свои на месте и под рукой. Но не для охраны границы в виде нарядов, дозоров...
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: rotmistr60
      Границу должны охранять пограничники, а народ (местные жители) должны оказывать помощь в охране госграницы проявляя исключительную бдительность, как было во времена Советского Союза. А вот в нынешнее время обученная тероборона в приграничных населенных пунктах на опасных участках наверное все же необходима на случай попыток прорыва РДГ или мелких подразделений противника. Для прибытия мангруппы (маневренной группы) на бронетехнике из погранотряда необходимо время, а свои на месте и под рукой. Но не для охраны границы в виде нарядов, дозоров...

      Геннадий, если не ошибаюсь, вы проживали на Дальнем Востоке. Помните какие были укреп.районы?
      Маневренная мобильная группа и должна прибывать своевременно для пресечения в том числе и не только одиночных нарушителей, но и групп нарушителей (контрабандисты, бандиты, шпионы или ДРГ потом разбираются). Уже давно ведутся разговоры о возрождении Пограничных войск, особенно, после присоединения Крыма и попыток украинских ДРГ проникнуть, в т.ч. с боем на территорию РФ. Тогда пограничникам пришлось прибегнуть к помощи ВС РФ.
      Для содействия и усиления ПВ КГБ СССР раньше привлекались (входило в задачи) оперативные части (общевойскового назначения) ВВ МВД РФ в т.ч. и флотилии.
      В настоящее время основу Росгвардии составляют в/части оперативного назначения прежних ВВ МВД России. Численность Росгвардии без РОХА и ОВО разве не позволит направить некоторые части на усиление данных приграничных регионов? Тем более, СОБРам, отрядам СпН - тренировка: развед.дозоры, секреты, скрытное наблюдение и патрулирование.
      Мое мнение, в настоящее время, "мужик - работяга" даже если лет 20-30 назад прошел срочную службу, вооруженный "Калашниковым", ну не сможет тягаться с ДРГ.
      Касательно, задержания "подозрительных лиц" у объектов важной энергетической, транспортной инфраструктуры все-таки советую "гражданским" не пытаться задержать, а вести наблюдение и сообщить в свой РОВД, участковому о приметах, количестве чел.
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: rotmistr60
      свои на месте и под рукой

      Ага. Только их сначала по деревням собрать придётся. И поспеют они как раз к шапочному разбору, когда монёвренная группа на бронетехнике всех инсургентов разгонит.
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: rotmistr60
      Границу должны охранять пограничники, а народ (местные жители) должны оказывать помощь в охране госграницы проявляя исключительную бдительность, как было во времена Советского Союза

      Во времена СССР местные туркмены в Кушке вполне спокойно шастали в Афганистан - таская оттуда героин, шмотки, косметику, часы "Монтана/Кессел" и т.д.
      Как до вывода- так и после.
  11. Дикий Ужасть
    Дикий Ужасть Сегодня, 11:42
    +4
    Чтобы противостоять хохло дрг нужны погранвойска а не нынешние " агенты"
  12. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 11:42
    +8
    Против подготовленных и экипированных диверсантов, суровые мужики не вытянут, это будет просто бойня, увы. Нынче не времена Наполеона или Юлия Цезаря, мало иметь пару крепких рук и ног
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:43
    0
    Какая глупость. Давайте будем создавать вооруженные отряды. Со временем местные вооруженные активисты займутся рекэтом. Что кстати и было в ДНР и ЛНР. Дима Батут уже пушку нашел и отомстил, которая ему в задницу осколок загнала, теперь сюда полез. Монополию на применение оружия должно иметь только Государство на своей территории. Иначе это путь к гражданской войне.
  14. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:43
    +5
    Что то этот космический деятель зарапортовался окончательно. Видно ранение в пятую точку дало осложнение на голову. Погранвойска у нас собственно за чем? С собачками развлекаться? А регулярные войска укомплектованные по призыву зачем? Типа пионерских лагерей? На фига тогда все граждане налоги платят в том числе и на их содержание? Не, надо раздать колхозникам и горожанам оружие, нехай как нить сами обороняются. Бред какой то. А зачем нам ещё толпы всяких силовиков и чоповцев? У каждого шлагбаума по три охранника. Причем большинство из них с оружием, вплоть до автоматического. В армии у нас миллион, в ментах и охранниках пять.
    1. Дядя_Миша
      Дядя_Миша Сегодня, 12:12
      +2
      в России нет погранвойск , есть пограничная служба , а это не одно и то же.Предложение вооружить брянских мужиков отдает дебилизмом, наличие мужских половых органов еще не делает человека солдатом .
  15. Alex66
    Alex66 Сегодня, 11:44
    +4
    Лучше мужикам доверить борьбу с коррупцией, а для этого раздать оружие. Глядишь тогда и на пограничные заставы деньги найдутся.
  16. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 11:50
    0
    И что это за "эрзац-мобилизация"? Мобилизация должна быть всеобщая. так будет справедливо.
  17. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 11:54
    +3
    Когда в какой-то момент новые границы будут определены на 100%, должна быть демилитаризованная зона как минимум в 200 км к западу. Никакого оружия для гражданских, может быть, только полиция. Иначе не будет мира в регионах!

    История не раз это доказывала и когда конфликт закончится, как русские отреагируют на украинцев, как украинцы отреагируют на русских. Ты убил моего отца, другой говорит, что ты убил моего сына, а третий говорит, что ты убил мою дочь.

    Приходит грусть, затем гнев, затем ненависть и после этого? И тогда у вас есть еще одно оружие, большое достижение.

    Пакт Гитлера-Сталина показал, что нацистам нельзя доверять. Если вы совершите одну и ту же ошибку дважды, вы . И национал-социализм, вероятно, никогда и нигде не будет побежден. Лучшим примером является Германия, после последней мировой войны Германия также была восстановлена ​​с помощью NAIZIS, а СДПГ, СвДП, ХДС и Зеленые до сих пор присутствуют в немецкой политике.
  18. Дикий Ужасть
    Дикий Ужасть Сегодня, 12:04
    0
    Суровые туркмено-таджикско-узбекские мужики против афганских муджахедов?! Ржака! ММГ ПВ КГБ !!! Это антология для "особенных" если что..
  19. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 12:05
    -1
    Бывший депутат Рады и первый спикер парламента Новороссии Олег Царев неоднократно заявлял, что в российских регионах, граничащих с Украиной, следует создавать вооруженные отряды самообороны, состоящие из местных жителей.

    Зачем придумывать, что то новое, когда есть забытое хорошее старое:
    Истребительный батальон — военизированное добровольческое формирование советских граждан, способных владеть оружием, состоявшее в первую очередь из партийных, хозяйственных, комсомольских и профсоюзных активистов, трудящихся, не подлежавших первоочередному призыву в Вооружённые Силы СССР, во время Великой Отечественной войны для борьбы с диверсантами, парашютистами, шпионами, ставленниками и пособниками гитлеровской Германии, а также с дезертирами, бандитизмом, спекулянтами и мародёрами, то есть поддержания государственного, внутреннего и общественного порядка в период режима военного времени в тылу Красной армии и Флота.
    hi
  20. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 12:06
    0
    Помните в начале сво как всё надсмехались над Украинцами типа они во всех видят ДРГ, и что они сами себя перебьют, но вооружив ТРО они навели порядок в тылу, мы не видим наших ДРГ которые устраивают диверсии, больше чем за год вы слышали хоть об одной успешной диверсии? Значит они со своими задачами справляются, граница проходной двор только в одну сторону, в сторону России, это надо срочно исправлять, но наша продажная власть боится собственного народа больше чем ВСУ и всей НАТО вместе взятой
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 12:10
      0
      Уж что что, а уж обличать у нас умеют. Все продажные, и все пособники. А Вы сами на границе с собакеном и автоматом?)))))
  21. двп
    двп Сегодня, 12:07
    +1
    Ну вот,мы и подошли к тому,что много лет обсуждали мы(пограничники)на своих страницах в интернете. Эффективная система охраны границы созданная при Советской власти разрушена полностью. Наш пограничный генералитет,как и армейский,оказался полностью не компетентен в новых реалиях. Говорят что снова будут набирать срочников в органы погранслужбы. То есть поручение президента наши генералы провалили полностью. Вместо создания эффективных боевых подразделений они раздули штаты штабов и тыловых подразделений,поустраивав туда жен,родственников,корефанов. Штаты отделений(застав)и отделов(комендатуры) были урезаны до ниже некуда,только-только. ММГ,ДШМГ разогнаны. Вместо них куцие ОМД(можно сказать урезаные резервные заставы). ОГСР сокращены(а ведь именно они являлись наиболее боеспособными подразделениями). Всё господа-ФИНИШ! Требовать от пограничной охраны ,превращенной в ландмилицию,надежной охраны границы бесполезно.
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 12:24
      0
      Ну вот,мы и подошли к тому,что много лет обсуждали мы(пограничники)на своих страницах в интернете. Эффективная система охраны границы созданная при Советской власти разрушена полностью. Наш пограничный генералитет,как и армейский,оказался полностью не компетентен в новых реалиях. Говорят что снова будут набирать срочников в органы погранслужбы. То есть поручение президента наши генералы провалили полностью. Вместо создания эффективных боевых подразделений они раздули штаты штабов и тыловых подразделений,поустраивав туда жен,родственников,корефанов. Штаты отделений(застав)и отделов(комендатуры) были урезаны до ниже некуда,только-только. ММГ,ДШМГ разогнаны. Вместо них куцие ОМД(можно сказать урезаные резервные заставы). ОГСР сокращены(а ведь именно они являлись наиболее боеспособными подразделениями). Всё господа-ФИНИШ! Требовать от пограничной охраны ,превращенной в ландмилицию,надежной охраны границы бесполезно.

      Все так. Знакомый заканчивал службу инструктором служебного собаководства где-то под Тбилиси. Общались пару лет назад - можно сказать системы служебного собаководства в ПВ нет. То, что осталось - на личной инициативе (и финансах). wink
  22. Ватервейс 672
    Ватервейс 672 Сегодня, 12:12
    0
    Пограничники и так работают с местным населением. Есть заместители начальника заставы по работе с населением, да и часть пограничников обычно местные, устроились туда по контракту. А насчет отрядов самообороны из местных жителей есть небольшая загвоздка - людей нет в пограничных населённых пунктах. Оптимизация, проблемы с работой, пенсионеры в основном. Не везде конечно...
  23. ВлР
    ВлР Сегодня, 12:15
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    Вот, сразу видно "государственных мужей"! Свалить все на "безответственных" работяг и "некстати прихворавших" пенсионерок. А сами они, все развалив, и полностью провалившись, будут бегать вокруг, как Дуремары из фильма про Буратино и радостно повторять:
    "А я здесь в совершенно не причем!"
  24. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:23
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    Палка о двух концах. Партизанщина в виде никем не управляемого населения с оружием в руках чревата криминальным кровопусканием и перманентным френдли фаером. Вспомним, как на Украине в Киеве оружие самосвалами раздавали всем в марте 2022. Потом из-за неправильного произношения "паляницы" столько народу полегло... А вот настоящее ополчение не помешало бы. В каждой деревне пара десятков мужиков под командой военного пенсионера. Мечты-мечты...
  25. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:31
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    "Он уверен, что охрану российских границ следует доверить народу..."
    Как вообще ТАКОЕ в голову приходит. Действительно, если Господь хочет наказать, лишает разума.
    Далее, "...Да и вообще, без доверия властей к народу никакая победа невозможна".
    У самого народа НЕТ уже доверия к власти.