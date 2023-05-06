Против умирающей России

В предыдущей статье мы говорили с вами о том, что сегодня Россия находится в очень непростой фазе своего развития. За 32 года после распада СССР в России умерло «сверхнормы» почти 16 000 000 человек и не родилось 26 000 000 детей, итого за 32 года Россия потеряла 42 000 000 человек. Сегодня Россия отстает в научно-техническом прогрессе, многие отрасли экономики находятся в упадке, санкции легли тяжким бременем на плечи экономики. Враги изо всех сил стараются уничтожить нашу Родину. Будущее туманно и тревожно.
Решения этих и многих других задач займут не одно десятилетие. Поэтому встретить и преодолеть эти вызовы должны быть готовы будущие граждане России – наши дети. Чтобы выстоять, с честью справиться со всеми задачами и обеспечить дальнейшее развитие России, наши дети должны быть мужественными, честными, целеустремленными, образованными, трудолюбивыми, ответственными, справедливыми, оптимистичными и гуманными, быть настоящими патриотами, любящими свою Родину.
В прошлой статье мы выяснили, что из любого ребенка можно вырастить кого угодно – можно вырастить фашиста, а можно и коммуниста, можно вырастить людоеда, а можно интеллектуала, можно вырастить жулика или бандита, а можно вырастить блюстителя закона. Можно вырастить кого угодно, направляя ребенка в нужную сторону в процессе формирования личности. Но сделать это можно только один раз. Существует только одна попытка по формированию личности ребенка, только одна попытка, чтобы сформировать его мировоззрение, привить нормы морали и выбрать идеалы.
Давайте продолжим.
Кто выбирает идеологию?
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
А. С. Пушкин «К Чадаеву»
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
А. С. Пушкин «К Чадаеву»
Итак, мы выяснили, что формирование личности ребенка, становление его мировоззрения и выбор идеалов происходит в соответствии с идеологией, господствующей в его референтном социуме (в классе или спортивной команде).
Самое время облегченно выдохнуть и сказать – да-да, мы помним, еще со времен Древней Греции главная задача педагогов – воспитать хорошего человека!
Ремарка. Еще древние греки поняли, что в процессе воспитания главное – это не обучить ребенка какому-нибудь ремеслу, главное – это воспитать хорошего человека и гражданина. Ребенок в первую очередь должен состояться как человек, как разумное существо, стать справедливым, мужественным, мудрым и благочестивым (обрести кардинальные добродетели – от лат. cardinālis «главный, основной») и эти качества научиться проявлять в своих делах и речах. В этом случае он может считаться в полной мере образованным.
А профессию ребенок потом сможет себе выбрать любую и проспециализироваться (к слову, именно по такой же методике воспитывают в Британии и США детей в частных школах для элиты).
Поэтому мы, родители, и ожидаем, что именно учитель, педагог, классный руководитель правильно воспитает наших детей и привьет им нужную идеологию. А подтверждение в правильности предлагаемой идеологии и идеалов (целеустремленность, желание быть образованным, трудолюбивым, ответственным, инициативным, сильным, смелым, мужественным, выносливым, оптимистичным и гуманным, настоящим патриотом, любящим свою Родину) дети увидят в качествах характеров, поступках и суждениях окружающих их взрослых, образах героев любимых книг, самых популярных фильмах, в сотнях увлекательных и поучительных историй в Интернете. Они обнаружат почет и уважение, окружающие героев легенд, на которых им предлагают равняться.
Ан нет!
Во-первых, правительство России под угрозой уголовной ответственности запретило педагогам воспитывать детей.
Ремарка. Известное изречение очень точно описывает принципы воспитания – «Поощрение и наказание – это две стороны одной медали, имя которой «воспитание».
Вот право наказывать у российских педагогов и отобрали в рамках реформы образования 2007 года – в России запрещено наказывать за поведение и неуспеваемость и в детских садах, и в школах. А с 27 июля 2009 года родители и педагоги в России могут получить срок до трех лет за причинение «…ребенку нравственного страдания» (ст. 156 УК РФ).
А ведь, как утверждает Беррес Ф. Скиннер (самый влиятельный психолог XX века, США), смысл наказания в том и заключается, чтобы за не одобряемое поведение заставить воспитуемого страдать, чтобы побудить человека не вести себя данным образом. Беррес Ф. Скиннер считает, что наказание – это наиболее сильный метод контроля поведения.
Во-вторых, в существующем штатном расписании образовательных учреждений РФ отсутствуют ставки педагогов, которые должны заниматься не образовательной, а воспитательной деятельностью.
Справка. В США воспитательная роль по формированию личности, мировоззрения, норм морали возложена на многочисленные скаутские движения, которые финансируются из государственного бюджета и на частные пожертвования. В скаутское движение вовлечены практически все подростки США. Вот мировоззрение и нормы морали, которые прививают маленьким американцам сегодня:
Будь верен Богу, предан Родине.
Будь честным и правдивым.
Помогай ближнему.
Будь другом всем и братом другому скауту.
Всегда исполняй требования родителей и руководителя.
Охраняй природу.
Будь вежливым.
Будь чистым в мыслях, словах и делах.
Будь бережливым и уважай чужую собственность.
Будь трудолюбивым и настойчивым.
Будь веселым и никогда не падай духом.
Будь скромен.
В качестве героев для подражания многочисленные скаутские организации предлагают своих бывших скаутов Америки, которые во взрослой жизни стали президентами страны, руководителями крупных организаций, учеными, изобретателями, военными, актерами и т. д.
Справка. В СССР воспитательная роль по формированию личности, мировоззрения, норм морали была возложена на октябрятскую, пионерскую и комсомольскую организации. Вот мировоззрение и нормы морали, которые прививали юным советским гражданам:
Правила октябрят (утверждены Бюро ЦК ВЛКСМ 17.03.1967 г.):
Октябрята – будущие пионеры.
Октябрята – прилежные ребята, любят школу, уважают старших.
Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут.
Октябрята – правдивые и смелые, ловкие и умелые.
Октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут.
Правила пионеров:
Будь предан Родине, партии, коммунизму.
Равняйся на героев борьбы и труда.
Уважай память погибших борцов и готовься стать защитником Родины.
Хорошо учись, будь трудолюбивым, занимайся спортом.
Будь честным и верным товарищем, всегда смело стой за правду.
Будь другом другим пионерам и детям трудящихся всех стран.
Правила комсомольцев:
Будь трудолюбивым.
Береги общественную, социалистическую собственность.
Будь честным и правдивым, чутким и внимательным.
Всегда ставить общественные интересы выше личных.
Будь самоотверженным патриотом Советской Родины.
Будь другом и братом всем гражданам СССР.
Будь инициативен.
Быстро и точно выполняй поручения, доводи всякое начатое дело до конца.
Развивай критику и самокритику.
Борись против парадности и зазнайства.
Регулярно занимайся спортом, будь готов к труду и обороне СССР.
В качестве героев для подражания молодежные организации СССР предлагали бывших пионеров и комсомольцев, которые во взрослой жизни стали Героями Советского Союза, руководителями крупных предприятий, учеными, изобретателями, военными, актерами и т. д.
В-третьих, в информационном поле детей (Интернет, кино, клипы, тексты песен) нет тех героев (образца XIX–XX вв.), которых вяло пытаются предложить педагоги в школе. В современных фильмах, клипах и Интернете герои – матерятся, пьют, рефлексируют, не работают, развлекаются, врут, грабят, убивают, транжирят деньги налево и направо, обманывают, частенько ненавидят Россию и презирают государство.
В-четвертых, в России идеология запрещена Конституцией – статья 13 запрещает идеологию.
Ремарка. Хотя, согласитесь, это странно звучит, ведь если идеология – это свод идей, а идеи – это мысли, значит Конституция предлагает нам бессмысленное существование? Но так не бывает. Вот попробуйте не думать ни о чем ну хотя бы минут 5. Или 3 минуты, или одну. Не получается? Ну, конечно, нет, ведь – «Я мыслю, следовательно, я существую» (Рене Декарт).
Получается, что статья 13 напрямую запрещает создавать идеологию для граждан исключительно государству (а ведь общие ценности, общее мировоззрение и идеалы как раз должны объединять граждан). Но никакая статья не может запретить людям думать и создавать сотни и тысячи своих мини-идеологий: панки, эмо, готы, рыбаки, либералы, национал-либералы, рокеры, охотники, коммунисты и т. д.
Вот самое время спросить: «А кто же тогда создает или утверждает идеологию?» Ответ очевиден – идеологию утверждает (или создает) лидер коллектива (вождь, главарь, лидер партии и т. д.). Теперь осталось понять, кто же занимает роль лидера в подростковой группе.
Лидер в подростковом социуме
Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют
вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души,
ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы,
над пропастью, понимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы
они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда
бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и
вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости,
но это единственное, чего мне хочется по-настоящему.
Наверно, я дурак.
Джером Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души,
ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы,
над пропастью, понимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы
они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда
бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и
вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости,
но это единственное, чего мне хочется по-настоящему.
Наверно, я дурак.
Джером Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
Человек – социальное существо. Причем каждый из нас живет одновременно в нескольких социумах – народ, семья, трудовой коллектив, объединение по интересам (друзья-рыбаки например). Пребывая в каждой социальной нише, чтобы не быть изгнанным и чувствовать себя уверенно и безопасно, каждый индивид должен соблюдать правила, принятые в этой социальной среде. Помимо конкретных норм, в любой социальной группе выстраивается иерархия взаимоотношений.
Иерархическое построение людских группировок неизбежно... Всякий раз, когда мы хотим создать порядок в группе, начиная с двух человек (например, пилотов или космонавтов), мы одного назначаем старшим, т. е. всегда берем за основу принцип соподчинения (В. Р. Дольник, доктор биологических наук, профессор РАН).
В человеческих группах с низким уровнем интеллекта устанавливается примитивная иерархия, сходная в какой-то степени с иерархией сообщества животных. Внутригрупповые роли в таком коллективе распределяются известным, раз и навсегда данным образом. В группе с примитивной иерархией есть субъект «альфа» – Главарь (самый агрессивный, не обязательно самый сильный); за ним следует субъект «бета» – Советник (самый умный); все прочие ранжированы на субъектов «гамма» – ведомых и субъектов «омега» – забитых (Омеги становятся жертвами общегрупповой агрессии: пинать их – право и даже долг каждого; забитые не смеют дать сдачи никому: это равносильно самоубийству, так как в расправе над подобным наглецом с воодушевлением примет участие вся группа). (Кандидат медицинских наук А. В. Добрович, Московский Институт психиатрии и клинической психологи).
Дети – примитивные существа (у них еще не развит интеллект), поэтому в детских коллективах устанавливается примитивная иерархия.
В социальной группе с примитивной иерархией мерилом социального положения является сила, с помощью которой можно забрать ценности себе или принудить членов группы к действию. Агрессия, насилие, жестокость являются главными инструментами в социальной группе с примитивной иерархией. Лидер группы с примитивной иерархией всегда и немедленно наказывает членов группы за нарушение правил, установленных в группе.
Ученых очень интересовало, что за личности образуют вершину пирамиды в группах с примитивной иерархией. Оказалось, что, помимо агрессивности, способности легко выдерживать чужой прессинг и быстро оправляться от поражения, все остальные качества могут быть у доминанта любыми.
В. Р. Дольник, доктор биологических наук, профессор РАН
В. Р. Дольник, доктор биологических наук, профессор РАН
В 1994 году Дидье Дезор (Франция, университет Нанси) опубликовал работу, в которой экспериментально доказал, что изъятие альфа-особи из социума приводит всего лишь к тому, что вакантное место немедленно занимает самый агрессивный из оставшихся.
Взрослому человеку очень просто занять место лидера в подростковой группе.
Во-первых, это в духе традиции – были родители (взрослые), и ребенок их слушал, на их замену пришел другой взрослый.
Во-вторых, взрослые более эрудированны, более начитаны и т. д., они знают ответы на вопросы, которые возникают у детей в процессе формирования личности и изучения мира.
В-третьих, взрослые, в отличие от детей, обладают большим жизненным опытом, лучше прогнозируют события, поэтому взрослый раньше увидит нарастающий конфликт или проблему, не даст ему развиться, разъяснит, кто прав, а кто неправ.
Взрослый легко может наказать любого за провинности, потому что он физически сильнее. Поэтому дети инстинктивно готовы принимать в качестве лидера своей группы именно взрослого. Для того, чтобы взрослому человеку стать лидером подросткового коллектива, педагогу нужно:
• все активное время подростков проводить вместе с ними (в СССР раньше, а сейчас во всех школах для элиты в Британии, США и других странах за одной группой подростков закрепляют 1–5 взрослых, которые посменно контролируют жизнедеятельность подростков на протяжении 10–12 часов в сутки или круглосуточно в школах-интернатах);
• нужно самому, не дожидаясь вопросов (по Л. С. Выготскому), начать формировать мировоззрение (описывая, кто есть кто, что есть что); объяснять, чему и почему нужно научиться, чтобы занять достойное место в социуме и т. д. Другими словами – вести за собой;
• поощрять за достижения и наказывать за нарушения, демонстрирую всей группе справедливость и т. д.
Если в детском коллективе педагог откажется от применения наказания по отношению к провинившимся детям, это будет равносильно отказу от роли альфа-особи. Дети будут считать такого педагога «слабым», несправедливым (ведь за нарушение правил в примитивном социуме должно следовать неминуемое наказание) и недостойным. Если педагог публично проиграет единоборство с самым агрессивным ребенком в классе, одноклассники зримо увидят недееспособность предлагаемой концепции педагога, они перестанут ему подчиняться. Если педагог не возьмет на себя функцию альфа-особи, это не означает, что в этой социальной группе не будет альфа-особи. Альфа-особью просто станет самый агрессивный ребенок.
Восьмиклассник грубо выставил за дверь учительницу посреди урока за просьбу снять капюшон, spb.kp.ru
Ремарка. Для того, чтобы какое-то событие произошло, необходимо, чтобы были выполнены необходимые и достаточные условия.
Пример: «Вася получает стипендию в данном вузе». Необходимое условие P: «Вася – учащийся данного вуза». Достаточное условие Q: «Вася учится в данном вузе без троек».
Так вот, для того, чтобы российские подростки попали под влияние лидеров-подростков, должны быть выполнены необходимое и достаточное условия. В нашем случае ими будут:
• Необходимое условие – в подростковом коллективе взрослый должен передать место лидера самому агрессивному из детей.
• Достаточное условие – для того, чтобы лидер-подросток мог оказывать влияние на остальных подростков, эти подростки должны ежедневно значительное время проводить в обществе этого лидера-подростка.
Получается, что для того, чтобы попасть под влияние лидера-подростка, школьники после уроков должны быть ничем не заняты и остаться без контроля со стороны взрослых. С бесконтрольностью взрослых в России все в порядке – родители на работе, а педагогов-воспитателей у нас ликвидировали как класс. Давайте теперь разберемся, какое количество российских подростков чем-либо заняты после уроков. После уроков дети могут заниматься спортом, музыкой, посещать различные клубы и кружки по интересам. Самое главное – чтобы эти занятия носили систематический характер, т. е. занимали время подростков по 3–5 часов ежедневно.
Справка по спорту № 1. В России со спортом все очень плохо. Из 28,123 млн детей в возрасте до 16 лет спортивные секции в 2016 году посещали 2,81 млн детей, в 2015 году – 2,82 млн чел. (https://russian.rt.com/russia/article/410253-vidy-sporta-deti). То есть всего порядка 9,9 %. В России в настоящее время нет массового детского спорта и тем более нет массового увлечения каким-либо командным видом спорта.
Справка по спорту № 2. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт (публикация от 21 февраля 2021 года): пожалуй, главный и самый глобальный вывод – для большинства населения физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги недоступны из-за высокой стоимости, недостаточного развития сети физкультурно-спортивных организаций и их удаленности от мест проживания (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/2887461.html#supertop).
Справка по кружкам и музыке. Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила, что в 2022 году в России в школах искусств обучались 1 800 000 детей (https://360tv.ru/news/kultura/chislo-uchaschihsja-v-muzykalnyh-shkolah-za-5-let-vyroslo-na-20-v-rossii/).
Справка по патриотическим клубам. Судя по всему, в патриотические клубы привлечено примерно 4 750 000 подростков (https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/).
Справка по Китаю, Великобритании, Германии. В этих странах (и многих других) школы организованны по принципу «полного дня». Это означает, что школьники находятся в стенах школы (и под присмотром педагогов) с 7–8 утра и до 18–20 часов вечера 6 дней в неделю. В школах организованно многоразовое питание. В Китае у школьников обязательный послеобеденный сон (в Германии и Британии нет). Подростки в школе выполняют домашние задания, много времени проводят в библиотеке, занимаются обязательным спортом (это не физкультура, а настоящие тренировки) – 1,5 часа ежедневно (регби, футбол и т. д.). Во многих школах организованно обязательное музыкальное или театральное образование. В Китае дети начинают работать на фермах и т. д. начиная с 1 класса. В Германии и Британии подростки, обучающиеся в профтехучилищах, работают после уроков на фабриках, фермах, в офисах и т. д.
Поэтому школьникам в Китае, Британии, Германии и других странах не нужно перемещаться по городу, чтобы посещать секции и музыку – все это происходит на территориях школ. И для всех учеников все услуги в государственных школах абсолютно бесплатны.
Таким образом получается, что примерно 32 % российских подростков (9 360 000 подростков из 29 500 000) заняты на регулярной основе во внеурочное время. Место профессиональных педагогов-наставников у этих подростков занимают тренер, учитель музыки, организаторы «подростковых клубов» и др. Взрослые наставники, хотя и не имеют профессионального воспитательного образования, естественно, прививают ребятам нормы морали, стимулируют развитие нужных черт характера, формируют мировоззрение, дают жизненные ориентиры и прокладывают «вектор жизненного пути» подросткам так, как видится именно им – спортивным тренерам, учителям музыки и т. д. Ни о каком едином видении в этом случае не идет и речи – каждый наставляет так, как считает нужным.
А вот остальные 68 % российских подростков вообще предоставлены сами себе. И этому есть объяснение – у родителей этих подростков нет денег, чтобы оплачивать весьма недешевые занятия спортом, музыкой и т. д.
Давайте посмотрим данные публикуемой в Интернете статистики о доходах и расходах российских семей.
Медианная зарплата составила 37 429 руб... По информации, которую приводят экспертные каналы, инфляция в России составила 13,7 % в сентябре 2022 г. Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции (https://ru.wikipedia.org/ Доходы населения России).
Средний уровень закредитованности (отношение выплат по кредитам к доходам заемщика) россиян в 2022 году снизился с 55,6 процента до 54 (РИА Новости от 13.03.2023).
Среднестатистическая российская семья, которая живет в многоквартирном доме, платит за коммунальные услуги 5 294 рубля в месяц (https://journal.tinkoff.ru/zakroy-vodu-stat/).
В городе на продукты питания уходит в среднем 7 799 рублей на человека – это 31,2 % всех месячных трат. В селе – 6 824 рубля на человека, 36,6 % расходов (https://journal.tinkoff.ru).
Сведем доходы и расходы средней российской семьи (мама, папа и 1,47 ребенка) в таблицу:
Остаток свободных средств: 14 940 р.
Из этого остатка родителям нужно отложить деньги на отпуск, на одежду, на спорт и развлечения, на покупку бытовой техники, ремонт и т. д., и в том числе на потребности ребенка. М-да, небогато живут российские семьи. Вот что по поводу доходов российских семей сообщает аналитический центр при Правительстве РФ:
Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои семьи, говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом».
По данным Росстата… количество работающих бедных… – около 12,1 млн человек в 2016 г., или 16,8 % трудоспособного населения, рассказывает эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин.
Основная доля бедных в России – это работающие люди с детьми… рассказывает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Около 60 % всех бедных – это люди в трудоспособном возрасте, из них 90 % работают
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/31/739932-tochnoe-chislo-bednih-rabotayuschih).
По данным Росстата… количество работающих бедных… – около 12,1 млн человек в 2016 г., или 16,8 % трудоспособного населения, рассказывает эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин.
Основная доля бедных в России – это работающие люди с детьми… рассказывает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Около 60 % всех бедных – это люди в трудоспособном возрасте, из них 90 % работают
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/31/739932-tochnoe-chislo-bednih-rabotayuschih).
Вывод. В современной России педагоги лишены возможности воспитывать подростков, ввиду того, что в действующей системе образования нет штатных должностей, которые бы осуществляли контроль за деятельностью подростков во внеурочное время и проводили бы не образовательную, а воспитательную работу в течение всего дня с 6 до 19 лет. Помимо этого, в РФ законодательно запрещено педагогам воспитывать подростков.
По этой причине в современной России в примерно 32 % подростковых коллективах роль лидеров занимают спортивные тренеры, учителя по музыке и преподаватели кружков по интересам. Не имея специального образования, в меру своих талантов, эти подвижники воспитывают примерно 32 % российских подростков в рамках свойственной каждому в отдельности тренеру или учителю музыки и т. д. убеждений, прививают подросткам свое мировоззрение, нормы морали, жизненные ценности и ориентиры. Эти 32 % российских подростков получают вектор «жизненного пути», заданный их взрослыми наставниками. Конечно, нужно понимать, что не все спортивные тренеры или учителя музыки, или преподаватели различных кружков являются патриотами и прививают «нужные» ценности.
А вот в остальных 68 % подростковых коллективов роль лидеров занимают самые агрессивные в классе подростки. И именно эти лидеры-подростки выбирают идеологию, в духе которой и воспитываются 68 % наши дети.
Ремарка. Вот лично для меня это открытие было полнейшим шоком. Мы все знаем, что любой профессии нужно учиться. Есть более сложные в освоении профессии, а есть более легкие. Но никто ведь в здравом уме не сядет без обучения за штурвал самолета или за руль автомобиля.
Это зачать и родить ребенка не сложно, а вот вылепить из этого «куска глины» хорошего человека и гражданина, обладающего кардинальными добродетелями, под силу не каждому. Еще древние греки это усвоили, и у них процветал «культ педагога» – греки старались отдать свое чадо зарекомендовавшему себя педагогу (за деньги). Вот, например, Александра Македонского воспитывал Аристотель. В современном Китае тоже существует «культ педагога», и родители прилагают немалые усилия и тратят немалые деньги, чтобы передать на обучение своих чад зарекомендовавшим себя педагогам.
В России так же, как и в других странах, родители делегируют право воспитания своего ребенка школе (т. е. государству), чтобы государство вырастило настоящего гражданина. А Российское государство, «без объявления войны», оказывается, передает воспитание своих будущих граждан (наших детей) каким-то наглым и агрессивным подросткам!
Мне есть с чем сравнить. Меня тоже воспитывали не родители – мои родители, как и все остальные родители, весь день находились на работе. Я, как и все дети СССР, практически все время был в сфере надзора взрослых наставников – тренера, вожатых и преподавателей и т. д.: утренняя тренировка (тренер), домашка (сам), школа (преподаватели), вечерняя тренировка (тренер); периодически сбор макулатуры, желудей и металлолома (классный руководитель). У нас в школе было автодело с 8 класса. И после школы два раза в неделю мы отрабатывали на авторемонтном заводе. Вождение тоже было после уроков. Летом один или два месяца в летнем лагере труда и отдыха «Карлыгаш» («Ласточка») на прополке табака или сборе клубники, алычи и т. д. Ездили туда, кстати, на наших же «учебных» ГАЗ-53. С тех пор у нас у всех есть права категории В и С.
В СССР неплохо было продумана система контроля за трудновоспитуемыми подростками и вне школы – через старосту класса и через институт наставников, которых закрепляли за отстающими. К слову, именно так организован процесс контроля за подростками вне школы в Британских колледжах-интернатах для высшей касты – Hurtwood House, King’s School Canterbury, Abbey College Cambridge, Abbey College Manchesterи т. д.
Продолжение следует...