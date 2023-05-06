Против умирающей России

Кто выбирает идеологию?

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

А. С. Пушкин «К Чадаеву»

Правила октябрят

Правила пионеров:

Правила комсомольцев:

Лидер в подростковом социуме

Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют

вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души,

ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы,

над пропастью, понимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы

они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда

бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и

вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости,

но это единственное, чего мне хочется по-настоящему.

Наверно, я дурак.

Джером Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

Иерархическое построение людских группировок неизбежно... Всякий раз, когда мы хотим создать порядок в группе, начиная с двух человек (например, пилотов или космонавтов), мы одного назначаем старшим, т. е. всегда берем за основу принцип соподчинения (В. Р. Дольник, доктор биологических наук, профессор РАН).

В человеческих группах с низким уровнем интеллекта устанавливается примитивная иерархия, сходная в какой-то степени с иерархией сообщества животных. Внутригрупповые роли в таком коллективе распределяются известным, раз и навсегда данным образом. В группе с примитивной иерархией есть субъект «альфа» – Главарь (самый агрессивный, не обязательно самый сильный); за ним следует субъект «бета» – Советник (самый умный); все прочие ранжированы на субъектов «гамма» – ведомых и субъектов «омега» – забитых (Омеги становятся жертвами общегрупповой агрессии: пинать их – право и даже долг каждого; забитые не смеют дать сдачи никому: это равносильно самоубийству, так как в расправе над подобным наглецом с воодушевлением примет участие вся группа). (Кандидат медицинских наук А. В. Добрович, Московский Институт психиатрии и клинической психологи).

Ученых очень интересовало, что за личности образуют вершину пирамиды в группах с примитивной иерархией. Оказалось, что, помимо агрессивности, способности легко выдерживать чужой прессинг и быстро оправляться от поражения, все остальные качества могут быть у доминанта любыми.

В. Р. Дольник, доктор биологических наук, профессор РАН



Восьмиклассник грубо выставил за дверь учительницу посреди урока за просьбу снять капюшон, spb.kp.ru

Медианная зарплата составила 37 429 руб... По информации, которую приводят экспертные каналы, инфляция в России составила 13,7 % в сентябре 2022 г. Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции (https://ru.wikipedia.org/ Доходы населения России).

Средний уровень закредитованности (отношение выплат по кредитам к доходам заемщика) россиян в 2022 году снизился с 55,6 процента до 54 (РИА Новости от 13.03.2023).

Среднестатистическая российская семья, которая живет в многоквартирном доме, платит за коммунальные услуги 5 294 рубля в месяц (https://journal.tinkoff.ru/zakroy-vodu-stat/).

В городе на продукты питания уходит в среднем 7 799 рублей на человека – это 31,2 % всех месячных трат. В селе – 6 824 рубля на человека, 36,6 % расходов (https://journal.tinkoff.ru).

Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои семьи, говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом».

По данным Росстата… количество работающих бедных… – около 12,1 млн человек в 2016 г., или 16,8 % трудоспособного населения, рассказывает эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин.

Основная доля бедных в России – это работающие люди с детьми… рассказывает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Около 60 % всех бедных – это люди в трудоспособном возрасте, из них 90 % работают

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/31/739932-tochnoe-chislo-bednih-rabotayuschih).