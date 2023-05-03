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Украинский военный рассказал об эффективной тактике ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

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Украинский военный рассказал об эффективной тактике ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер", действующие в Бахмуте, применяют специальную тактику, позволяющую им заниматься выполнением боевой задачи, ни на что не отвлекаясь. Об этом рассказал командир авиаразведывательного подразделения ВСУ с позывным "Француз".


По словам украинского военного, эффективность наступления штурмовых групп "Вагнера" обусловлена применяемой ими тактикой. Готовясь к наступлению на определенном участке, они проводят предварительную подготовку, рассматривая все возможные варианты развития ситуации. Предварительно по пути следования делаются специальные точки с боеприпасами, что позволяет в бою пополнять боезапас, не дожидаясь подтягивания тылов.

(...) у противника хорошо продумана логистика - "вагнеровцы" распределяют по точкам запасы боеприпасов и оружия. Для пополнения запасов существуют специальные люди, которые целыми днями носят вооружение. После этого, забирая запасы с точек, противник малыми группами идет на штурм

- заявил Француз.

Кроме того, каждую атаку "вагнеровцев" предваряет длительная, многочасовая артподготовка, которая может длиться целый день. Находящиеся под постоянным обстрелом подразделения ВСУ к вечеру уже сильно измотаны, а им на голову сваливаются свежие силы штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Это дает им преимущество в боях.

Сначала легкий артобстрел до обеда, потом сильнее артобстрел, и уже с 3 до 6 часов идут активные штурмовые действия силой пехоты

- заявил украинский военный добавив, что не верит в возможность выбить подразделения российской ЧВК из города.

Ранее в ЧВК "Вагнер" заявили, что в бой у компании идут все, начиная от простых штурмовиков и заканчивая командирами. Кроме того, перед штурмом каждый боец может предложить свою тактику действий и командир обязательно выслушает мнение всех. Это позволяет разрабатывать операции, применять нестандартные ходы и демонстрировать эффективность, значительно снижая потери.
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10 комментариев
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  1. solar
    solar Сегодня, 11:45
    -7
    каждую атаку "вагнеровцев" предваряет длительная, многочасовая артподготовка, которая может длиться целый день

    а говорят, что со снарядами проблемы.
    Сами музыканты признают, что их потери ежедневные при 100-200 метров продвижения в день- это рота 200-х, около 90-100 человек , и 300-500 человек раненых ежедневно, так что бои там жестокие, что б не говорили.
    1. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 11:54
      +5
      Сами музыканты признают, что их потери ежедневные при 100-200 метров продвижения в день- это рота 200-х, около 90-100 человек , и 300-500 человек раненых ежедневно
      При таких потерях "Вагнер" закончился бы за три месяца.
    2. Костяра
      Костяра Сегодня, 12:01
      +3
      Какие ребята-музыканты молодцы, храни их Бог!!!
  2. Pablo Blade
    Pablo Blade Сегодня, 11:50
    0
    Что необычного в такой тактике я так и не понял
    1. svan26
      svan26 Сегодня, 12:03
      +1
      "Что необычного в такой тактике я так и не понял"

      - слушают мнения опытных бойцов, разрабатывают нестандартные решения.
      - логистика боеприпасов специальными группами. они же выносят раненых и убитых.
      - многочасовая арт подготовка. Понятно почему в их тактике снарядный голод. Они бойцов жалеют.
      Сдается мне , что не в каждом воинском подразделении такая тактика наступления...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    +3
    Цитата: solar
    их потери ежедневные при 100-200 метров продвижения в день- это рота 200-х
    Не стоит манипулировать. Пригожин сказал, что за день 02.05. потери составили 103 чел., а это не значит, что они ежедневно теряют столько.
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:59
    0
    Тяжелооо нацистам... Музыканты их жалеют и ускоренными темпами отправляют к бандере, чтобы не мучались. Мы ведь вежливые и очень добрые люди.
  5. moreman78
    moreman78 Сегодня, 12:12
    0
    Кроме того, перед штурмом каждый боец может предложить свою тактику действий и командир обязательно выслушает мнение всех. Это позволяет разрабатывать операции, применять нестандартные ходы и демонстрировать эффективность, значительно снижая потери.

    Хорошее правило! Как говорил Валентир в фильме Ответный ход - "В разведке каждый имеет право голоса, для пользы дела"
  6. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 12:25
    0
    перед штурмом каждый боец может предложить свою тактику действий и командир обязательно выслушает мнение всех


    Мне кажется, это ключевой фактор высокой эффективности вагнеров. А то лампасник (собирательный образ) в уютном кабинете далеко от линии фронта отдаёт приказы со всеми вытекающими, а солдатам расхлебывать
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:27
    0
    Как то странно ,когда тебя противник хвалит. В чем нас хотят убедить этим материалом ?