Украинский военный рассказал об эффективной тактике ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

(...) у противника хорошо продумана логистика - "вагнеровцы" распределяют по точкам запасы боеприпасов и оружия . Для пополнения запасов существуют специальные люди, которые целыми днями носят вооружение. После этого, забирая запасы с точек, противник малыми группами идет на штурм

Сначала легкий артобстрел до обеда, потом сильнее артобстрел, и уже с 3 до 6 часов идут активные штурмовые действия силой пехоты

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер", действующие в Бахмуте, применяют специальную тактику, позволяющую им заниматься выполнением боевой задачи, ни на что не отвлекаясь. Об этом рассказал командир авиаразведывательного подразделения ВСУ с позывным "Француз".По словам украинского военного, эффективность наступления штурмовых групп "Вагнера" обусловлена применяемой ими тактикой. Готовясь к наступлению на определенном участке, они проводят предварительную подготовку, рассматривая все возможные варианты развития ситуации. Предварительно по пути следования делаются специальные точки с боеприпасами, что позволяет в бою пополнять боезапас, не дожидаясь подтягивания тылов.- заявил Француз.Кроме того, каждую атаку "вагнеровцев" предваряет длительная, многочасовая артподготовка, которая может длиться целый день. Находящиеся под постоянным обстрелом подразделения ВСУ к вечеру уже сильно измотаны, а им на голову сваливаются свежие силы штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Это дает им преимущество в боях.- заявил украинский военный добавив, что не верит в возможность выбить подразделения российской ЧВК из города.Ранее в ЧВК "Вагнер" заявили, что в бой у компании идут все, начиная от простых штурмовиков и заканчивая командирами. Кроме того, перед штурмом каждый боец может предложить свою тактику действий и командир обязательно выслушает мнение всех. Это позволяет разрабатывать операции, применять нестандартные ходы и демонстрировать эффективность, значительно снижая потери.