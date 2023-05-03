Вооруженные силы Российской Федерации ночью нанесли удары по военным объектам ВСУ в Константиновке, находящейся на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил ряд украинских источников.
Как утверждает ставленник Киева Павел Кириленко, ночью по объекту в Константиновке сначала ударили беспилотные летательные аппараты ВС РФ. Затем начался артиллерийский обстрел. После ударов начался крупный пожар, сообщают украинские СМИ.
По информации украинских источников, во время обстрела были повреждены «два объекта инфраструктуры», пострадал 1 человек. Кроме того, сообщается о повреждениях в нескольких домах.
Однако есть данные, что в городе был нанесен удар по объекту размещения личного состава украинских формирований. Как известно, вблизи линии боевого соприкосновения украинские военные не гнушаются размещать технику, вооружения и огневые позиции, не говоря уже о местах отдыха личного состава, в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что российские беспилотники атаковали нефтебазу в Кропивницком, кроме того был нанесен удар по административному зданию в Днепропетровске.
Сейчас ВС РФ активно наносят удары именно по тем объектам, где размещаются вооружение, запасы снарядов, военная техника и личный состав сил противника, предназначенные для анонсированного контрнаступления и для поддержки находящихся на линии фронта украинских формирований.