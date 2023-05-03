Военное обозрение
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В Константиновке нанесено поражение очередному объекту размещения личного состава противника

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В Константиновке нанесено поражение очередному объекту размещения личного состава противника

Вооруженные силы Российской Федерации ночью нанесли удары по военным объектам ВСУ в Константиновке, находящейся на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил ряд украинских источников.


Как утверждает ставленник Киева Павел Кириленко, ночью по объекту в Константиновке сначала ударили беспилотные летательные аппараты ВС РФ. Затем начался артиллерийский обстрел. После ударов начался крупный пожар, сообщают украинские СМИ.

По информации украинских источников, во время обстрела были повреждены «два объекта инфраструктуры», пострадал 1 человек. Кроме того, сообщается о повреждениях в нескольких домах.

Однако есть данные, что в городе был нанесен удар по объекту размещения личного состава украинских формирований. Как известно, вблизи линии боевого соприкосновения украинские военные не гнушаются размещать технику, вооружения и огневые позиции, не говоря уже о местах отдыха личного состава, в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники атаковали нефтебазу в Кропивницком, кроме того был нанесен удар по административному зданию в Днепропетровске.

Сейчас ВС РФ активно наносят удары именно по тем объектам, где размещаются вооружение, запасы снарядов, военная техника и личный состав сил противника, предназначенные для анонсированного контрнаступления и для поддержки находящихся на линии фронта украинских формирований.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:49
    +5
    16 - 200,19 - 300 в Константиновке,на приём пол 3 его ночи пришло в стамотологическую клинику ,около 60 " айдаровцев *" у них у всех резко заболели зубы ,русские стамотологи обслужили без очереди.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:02
    0
    Оффтопик, но такая невеселая новость....

    По меньшей мере девять человек были убиты в результате стрельбы, которую в школе в центре Белграда открыл 14-летний подросток. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

    По данным издания, подросток сначала застрелил охранника, после чего восемь учеников, которые находились в коридоре.

    Как сообщила, пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии, открывший стрельбу подросток был задержан, а стрелял он из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны учебного заведения

    «Полиция направила все доступные патрули, немедленно прибыла на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса», - сообщили в ведомстве, где отметили, что работа правоохранителей на месте продолжается для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

    https://www.kp.ru/online/news/5253421/

    Вот и у сербов колумбайны начались.....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    0
    в городе был нанесен удар по объекту размещения личного состава украинских формирований
    Комментарии излишни. Утилизируются не добравшись до ЛБС.