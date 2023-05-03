Военное обозрение
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Еврокомиссия разработала пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза

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Еврокомиссия разработала пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза

Страны Евросоюза, ставшие в прошлом году военными спонсорами Киева, очень быстро заговорили о серьезном истощении своих арсеналов. Хуже того, выяснилось, что за годы мирной жизни после окончания холодной войны во многом деградировала, или как минимум не развивалась, отрасль европейской оборонки.


Теперь, чтобы решать решить проблему со снабжением боеприпасами ВСУ и хоть как-то начать восстанавливать их наличие в своих национальных армиях, страны ЕС срочно приступили к разработке консолидированного плана по ускоренной милитаризации экономики Европы.

Несколько дипломатических источников в Брюсселе сообщили ТАСС, что Еврокомиссия в ускоренном режиме разрабатывает пакет документов, фактически подразумевающий переход экономики еврозоны на «военные рельсы». Приоритетность интенсификации развития ВПК поставлена в один ряд с зеленой энергетикой.

Уже сегодня ЕК представит на обсуждение проект плана, согласно которому в ближайшее время подразумевается инвестировать 1,5 млрд евро для развертывания производства боеприпасов. На эти цели из бюджета ЕС будет выделено 500 млрд, еще один миллиард из так называемого Европейского фонда мира.

В качестве компенсации финансирования развития ВПК из национальных бюджетов, Еврокомиссия предлагает послабления в рамках Пакета стабильности и роста, который ограничивает бюджетный дефицит европейских стран 3% ВВП, а госдолг — 60%. В период пандемии эти нормы были приостановлены, но уже в текущем году ЕК намеревается начать возвращать ограничения. Теперь подразумевается, что для стран, инвестирующих в развитие оборонки, пороговые значения госдолга и бюджетного дефицита будут пропорционально уменьшены.

Сейчас подобные изъятия могут быть предоставлены только для проектов, связанных с зеленой энергетикой или «чистым производством»

— сообщил один из европейских дипломатов.

План развития ВПК подразумевает, в первую очередь, наращивание производства 155-мм артиллерийских снарядов, минометных мин, ракет различных типов и классов, в том числе для систем ПВО. Как сообщил еврочиновник, боеприпасы пойдут как для нужд украинской армии, так и на восполнение арсеналов стран Евросоюза.

Ответственным за реализацию плана милитаризации европейской промышленности назначен еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. С февраля он объезжает оборонные компании Европы, дабы понять не только их возможности, но и убедить в необходимости наращивания инвестиций и расширения производства. Владельцы предприятий опасаются падения спроса на боеприпасы после окончания конфликта на Украине и, соответственно, невозврата вложенных денег.

Вторая проблема, которую европейские оборонщики озвучивают еврочиновнику, заключается в конкуренции с американскими производителями, которые сейчас являются основными поставщиками вооружений для стран НАТО. Франция, Италия, Германия выступают за введение специальной нормы по приоритетному размещению военных заказов на предприятиях Европы. С этим не согласны Польша и государства Прибалтики.
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Использованы фотографии:
https://picryl.com/ru/media/rows-of-155mm
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9 комментариев
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  1. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 12:10
    -6
    Вот сейчас Европа и США и получат дополнительный импульс в развитии за счёт перезагрузки ВПК. А то он стагнировал, а тут расширяться надо. Новые рабочие места, научные достижения и пр. Западная военная элита своего добилась. Думаю, сейчас там все дружно благодарят Путина и Ко за бюджеты и новую гонку вооружений. P.S. Ну а закомплексованные "ура-патриоты" не успокаиваются)...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:18
      0
      Тут бабка надвое сказала. Рабочие места - точно, научные достижения - так же точно нет: прорывов не ожидается, поставляли старую технику, с новыми машинами как катались на парадах, так и будут. Опять-таки, стимула, как в войну нет - там все просто - или ты сделал. или тебя разбили, поэтому делают. А тут... Кто будет рвать анус, чтоб бандерлогам сделать суперточный и супердальний снаряд? Да возись оно все конем! Испытать в бою новую противодроновую ЗСУ? Да ща - еще русские захватят!
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 12:22
        -1
        А речь не о поставках на Украину. И не только о поставках на Украину...
      2. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 12:24
        -1
        И я сужу по опыту истории. В отличие от режима в России, режимы на Западе совсем уж историю не забывают...
    2. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 12:26
      0
      Это на украине привыкли импульсы получать от запада, а там денежки свои считают, чтобы вложиться, а потом исчезнет украина, и куда они будут девать снаряды?
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 12:18
    -1
    Так и думал, что Европа созревает для очередного "Дранг нах остен". Причем европейское население не такое глупое -они понимают куда выльется вся эта милитаризация, но пока ничего поделать не могут /или не хотят/. Если они развернут производство вооружений и боеприпасов в европе на всю мощь -нашим на украине придется только окапываться и уповать на бога!
  3. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 12:20
    0
    Похоже подтверждаются предположения о сильно затяжном конфликте. Таким образом войну можно растянуть на 10 лет и более. Ограниченность конфликта вполне позволяет поддерживать его практически бесконечно с обоих сторон. В плане БК и оружия точно. В живой силе - пока украинцев в основном расходуют, но потом подключат активнее и поляк а там и всю восточную Европу под ружье поставят. При этом мы тоже несем потери не хилые.
    Все же закончить войну применением ЯО буде быстрее и дешевле. Особенно учитывая, что на эту ступень конфликта запад не готов идти. Возможно будет достаточно показательного применения, чтобы пошли переговоры.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 12:23
      -1
      Нет, в одинаковой степени не позволяет. У России нет ресурсов на длительное экономическое, технологическое, дипломатическое и военно-политическое противостояние. И главное - на это не настроен сам режим в стране...
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:25
    0
    Ребяты или мы быстро заканчиваем с Украиной или надо самим переходить тоже на военные рельсы!
    Всё же промышленность и технологии производства одноразовых вещей у них получше нашего будут, а это быстро и дешево.
    А мы последние 30 лет с ускорением достойным лучшего применения свою промышленность гробили.