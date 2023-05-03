Еврокомиссия разработала пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза

Страны Евросоюза, ставшие в прошлом году военными спонсорами Киева, очень быстро заговорили о серьезном истощении своих арсеналов. Хуже того, выяснилось, что за годы мирной жизни после окончания холодной войны во многом деградировала, или как минимум не развивалась, отрасль европейской оборонки.
Теперь, чтобы решать решить проблему со снабжением боеприпасами ВСУ и хоть как-то начать восстанавливать их наличие в своих национальных армиях, страны ЕС срочно приступили к разработке консолидированного плана по ускоренной милитаризации экономики Европы.
Несколько дипломатических источников в Брюсселе сообщили ТАСС, что Еврокомиссия в ускоренном режиме разрабатывает пакет документов, фактически подразумевающий переход экономики еврозоны на «военные рельсы». Приоритетность интенсификации развития ВПК поставлена в один ряд с зеленой энергетикой.
Уже сегодня ЕК представит на обсуждение проект плана, согласно которому в ближайшее время подразумевается инвестировать 1,5 млрд евро для развертывания производства боеприпасов. На эти цели из бюджета ЕС будет выделено 500 млрд, еще один миллиард из так называемого Европейского фонда мира.
В качестве компенсации финансирования развития ВПК из национальных бюджетов, Еврокомиссия предлагает послабления в рамках Пакета стабильности и роста, который ограничивает бюджетный дефицит европейских стран 3% ВВП, а госдолг — 60%. В период пандемии эти нормы были приостановлены, но уже в текущем году ЕК намеревается начать возвращать ограничения. Теперь подразумевается, что для стран, инвестирующих в развитие оборонки, пороговые значения госдолга и бюджетного дефицита будут пропорционально уменьшены.
Сейчас подобные изъятия могут быть предоставлены только для проектов, связанных с зеленой энергетикой или «чистым производством»
— сообщил один из европейских дипломатов.
План развития ВПК подразумевает, в первую очередь, наращивание производства 155-мм артиллерийских снарядов, минометных мин, ракет различных типов и классов, в том числе для систем ПВО. Как сообщил еврочиновник, боеприпасы пойдут как для нужд украинской армии, так и на восполнение арсеналов стран Евросоюза.
Ответственным за реализацию плана милитаризации европейской промышленности назначен еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. С февраля он объезжает оборонные компании Европы, дабы понять не только их возможности, но и убедить в необходимости наращивания инвестиций и расширения производства. Владельцы предприятий опасаются падения спроса на боеприпасы после окончания конфликта на Украине и, соответственно, невозврата вложенных денег.
Вторая проблема, которую европейские оборонщики озвучивают еврочиновнику, заключается в конкуренции с американскими производителями, которые сейчас являются основными поставщиками вооружений для стран НАТО. Франция, Италия, Германия выступают за введение специальной нормы по приоритетному размещению военных заказов на предприятиях Европы. С этим не согласны Польша и государства Прибалтики.