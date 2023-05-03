Вице-премьер Польши посетовал на «очень сильные группы в Европе», желающие продолжать вести дела с Россией

Польша, которая и ранее отличалась русофобией, сегодня и вовсе не скрывает своей патологической неприязни к нашей стране. В Варшаве регулярно делают заявления и осуществляют различные мероприятия, направленные на полный разрыв каких-либо отношений с Москвой.Более того, польские власти требуют этого и от других европейских государств. Так вице-премьер страны Петр Глинский в ходе интервью одному из местных изданий посетовал на то, что в Европе есть очень сильные группы, которые хотят продолжать вести дела с Россией, в связи с чем пытаются способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине. Со слов политика, это противоречит важнейшим интересам Польши. То есть, выходит, что затягивание конфликта на Украине - в интересах Варшавы...В частности, в качестве примера одной из главных угроз для его страны Глинский привел сближение России и ФРГ. Как он выразился, «Северный поток» появился в «совершенно лицемерной атмосфере» и строился «вопреки всему».В то же время, польский вице-премьер добавил, что заинтересованные в возобновлении отношений с Россией группы есть и в его стране. В основном – это оппозиционные силы.В свою очередь, по мнению политика, все, кто сегодня желает поскорее наладить отношения с Россией, преследуют исключительно «эгоистичные» мотивы, а значит именно на них нужно возложить ответственность за происходящее на Украине. Что же касается польских политиков, выступающих за прекращение конфликта и нормализацию отношений с нашей страной, их, со слов Глинского, и вовсе стоило бы обвинить в госизмене.Стоит добавить, что «панические» настроения польского вице-премьера вполне обоснованы. В отличие от дотационной Польши, другие страны ЕС, в частности, Германия и Франция несут существенные убытки из-за разрыва отношений с Россией. Поэтому не удивительно, что там есть «сильные группы», которые нацелены на возобновление партнерства с нашей страной.