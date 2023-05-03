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Вице-премьер Польши посетовал на «очень сильные группы в Европе», желающие продолжать вести дела с Россией

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Вице-премьер Польши посетовал на «очень сильные группы в Европе», желающие продолжать вести дела с Россией

Польша, которая и ранее отличалась русофобией, сегодня и вовсе не скрывает своей патологической неприязни к нашей стране. В Варшаве регулярно делают заявления и осуществляют различные мероприятия, направленные на полный разрыв каких-либо отношений с Москвой.


Более того, польские власти требуют этого и от других европейских государств. Так вице-премьер страны Петр Глинский в ходе интервью одному из местных изданий посетовал на то, что в Европе есть очень сильные группы, которые хотят продолжать вести дела с Россией, в связи с чем пытаются способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине. Со слов политика, это противоречит важнейшим интересам Польши. То есть, выходит, что затягивание конфликта на Украине - в интересах Варшавы...

В частности, в качестве примера одной из главных угроз для его страны Глинский привел сближение России и ФРГ. Как он выразился, «Северный поток» появился в «совершенно лицемерной атмосфере» и строился «вопреки всему».

В то же время, польский вице-премьер добавил, что заинтересованные в возобновлении отношений с Россией группы есть и в его стране. В основном – это оппозиционные силы.

В свою очередь, по мнению политика, все, кто сегодня желает поскорее наладить отношения с Россией, преследуют исключительно «эгоистичные» мотивы, а значит именно на них нужно возложить ответственность за происходящее на Украине. Что же касается польских политиков, выступающих за прекращение конфликта и нормализацию отношений с нашей страной, их, со слов Глинского, и вовсе стоило бы обвинить в госизмене.

Стоит добавить, что «панические» настроения польского вице-премьера вполне обоснованы. В отличие от дотационной Польши, другие страны ЕС, в частности, Германия и Франция несут существенные убытки из-за разрыва отношений с Россией. Поэтому не удивительно, что там есть «сильные группы», которые нацелены на возобновление партнерства с нашей страной.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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15 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:43
    0
    Вице-премьер Польши посетовал... все, кто сегодня желает поскорее наладить отношения с Россией, преследуют исключительно «эгоистичные» мотивы
    А какие мотивы преследует Польша желая отхватить кусок Украины и стать "смотрящей" за Европой? Молчал бы лучше в тряпочку, а не качал права странам желающим поддерживать отношения с Россией.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:48
      +1
      Польское руководство современной Польши вместе с Качинским и его партией - это всё пилсудские выкормыши нацистов США!
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:01
        0
        Власть сейчас в реваншистской Польше находится в руках бывших польских дворянчиков и их прислужников из Армии Крайова.
        В Польше один глава правительства Польши Моравецкий чего стоит! Про Дуду и Качинского с его партией я уже и не говорю! А именно.

        Биографическая СПРАВКА о Моравецком.
        Причины оголтелой русофобии и патологической лжи Моравецкого лежат в истории его семьи. Моравецкий происходит из семьи польских дворян, кумирами которых были организатор восстания против РИ Тадеуш Костюшко и первый лидер возрожденной после ПМВ Польши Юзеф Пилсудский.

        Кстати, Пилсудский после Бенито Муссолини не просто выступал за налаживание контактов с Третьим рейхом, но и добился заключения с Берлином в 1934 году Договора о ненападении, известного как «Пакт Пилсудского — Гитлера».[b] Пилсудский пользовался столь большим уважением у вождей Третьего рейха, что [b]на его похоронах 1935 года делегацию Германии возглавлял Герман Геринг, а в Берлине состоялась заупокойная месса с участием Адольфа Гитлера. Об этом в Польше стараются не вспоминать.

        Дед нынешнего премьер-министра Польши в годы ВМВ состоял в Армии Крайовой — подпольной организации, ориентировавшейся на правительство Польши в изгнании. На совести Армии Крайовой организация плохо подготовленного и не согласованного с Красной армией восстания в Варшаве, в провале которого Моравецкий обвиняет СССР.
        По линии матери премьер-министр Польши имеет еврейское происхождение. Его тётя спаслась от Холокоста, потому что оказалась на территории, занятой в 1939 году Красной армией. Но Моравецкий не видит заслуги СССР в спасении жизни тети.
        Его отец физик Корнель Моравецкий наряду с Лехом Валенсой один из создателей профсоюза «Солидарность». Но Валенса оказался для Моравецкого слишком умеренным, и в 1982 году он создает «Борющуюся Солидарность»: организацию, которая официально провозгласила своей целью свержение существующего в Польше строя.
        После падения социалистической Польши большой карьеры у Корнеля не получилось. Его радикализм отталкивал слишком многих.
        Однако Моравецкий-младший, который со школьной скамьи помогал во всём своему отцу-оппозиционеру и примкнувший затем к партии «Право и справедливость» братьев Качинских, после свержения социалистического строя в декабре 2017 года стал главой правительства Польши.

        См. подробно - https://aif.ru/politics/world/zhertvy_rezhima_kak_semya_moraveckih_voevala_s_kommunizmom_i_rossiey?ysclid=l6xbn5hnwx953367508
      2. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 14:01
        0
        А сам он, видимо, относится к тем «очень сильным группам в Европе», которые планомерно ведут Польшу к превращению в радиоактивную пустыню... Увы!
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:57
      +1
      А какие мотивы преследует Польша желая отхватить кусок Украины и стать "смотрящей" за Европой?

      Увы, польша хочет не часть украины, а всю. Законы они уже начали готовить для этого, мешает лишь россия. К тому же на калининградскую область россии польша тоже претендует. hi
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:44
    +1
    Ну и, я никогда не любил поляков, не люблю и не буду любить...., еще свежи воспоминания о разорении Москвы и убийстве И. Сусанина.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: Uprun
      еще свежи воспоминания о разорении Москвы и убийстве И. Сусанина.

      Ну Екатерина Вторая полякам за это отмстила на 150 лет вперед. Умная была женщина.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:06
      0
      Ну и, я никогда не любил поляков...

      Просто вы не умеете их готовить! wassat
      Ляхи от русского отличаются лишь своим религиозно-культурным выбором и тем, что в какой-то момент истории русские оказались более удачливее. Русские смогли построить свою империю, а поляки оказались в роли стабильно "шестых". winked
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:07
      +1
      Честно говоря на мнение этого поляка глубоко фиолетово.Другое напрягает,что у нас самих есть очень серьезные люди наверху,двумя руками за возврат отношений с Западом на прежний уровень.Готовые подставить подножку стране
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:49
    0
    По рыбакам- Фаррерцы послали Данию лесом ,сказали не лезть в вопрос сотрудничества с Россией в рубном промысле - началась кстати скумбриёвая путина.Норги тоже в трёх портах разрешили рыбакам России заходить на обслуживание.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:55
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Норги тоже в трёх портах разрешили рыбакам России заходить на обслуживание.

      Киркенес от них и живет, да и Тромсё с Лофотенами не меньше.
    2. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 14:05
      0
      Норги тоже в трёх портах разрешили рыбакам России заходить на обслуживание

      Могут кстати и запретить, но в этом случае линия Медведева-Столтенберга аннулируется, возвращаемся к статусу спорных территорий... норвежцы этого очень не хотят :)
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:50
    0
    Так в Европе на роль убогого всегда щенесгинелы вылезали, больше адьетов нет))) Вот потому вас 4 раза и делили, впереди пятый
  6. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 13:53
    0
    Зависть, говорят, очень плохое чувство.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:25
    0
    . В Варшаве регулярно делают заявления и осуществляют различные мероприятия, направленные на полный разрыв каких-либо отношений с Москвой.
    . Вопрос... а не пора ли нам пора, вычеркнуть Польшу из списка, совсем и до... да фиг на них, пусть гейропейские с ними валандаются.