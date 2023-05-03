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Генштаб ВСУ готовит провокацию против Приднестровья, планируя захватить склады с боеприпасами

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Генштаб ВСУ готовит провокацию против Приднестровья, планируя захватить склады с боеприпасами

Киевский режим готовит провокацию на территории Приднестровья, в Одесскую область переброшено большое количество украинских военных. Об этом сообщает информированный источник.


Украинский Генштаб еще с начала марта начал переброску в Одесскую область подразделений ВСУ, которые были дислоцированы в районах населённых пунктов Дачное, Каменка и Раздельная. Для этого были использованы ангары для сельхозпродукции, в них разместили военнослужащих и боевую технику. В течение апреля в данный район было переброшено порядка четырех тысяч военнослужащих украинской армии.

По имеющимся данным, данная группировка ВСУ будет разделена на две части, каждая из них получит собственную задачу. Первая группировка выдвинется в сторону столицы Приднестровья Тирасполя с задачей устроить военную провокацию, на которую должна отреагировать Россия. Это будет операция отвлечения. В это время вторая группировка попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной. Учитывая, что силы миротворческого контингента России в ПМР невелики, вероятность захвата складов очень большая.

С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами

- приводит RT слова источника.

Ранее появилась информация, что Киев готовит серию провокаций на территории России к 9 мая, в том числе и в Приднестровье. Захватом складов украинские генералы планируют исправить ситуацию с нехваткой боеприпасов в преддверии контрнаступления. Пока Украину останавливают только опасения негативной реакции со стороны США и НАТО, поскольку ПМР как бы является территорией Молдавии, а Кишинев своего разрешения на вторжение не давал, хотя в Киеве уже не раз предлагали помощь "в вопросе Приднестровья".
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5 комментариев
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  1. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 12:25
    +2
    К сожалению, легко могут захватить и мы ничего эффективного сделать не сможем. Только если подорвать склады при попытке их захвата.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 12:28
      0
      Пожалуй, только возможный подрыв складов останавливает укробандеровцев от атаки на Приднестровье.
    2. yasel
      yasel Сегодня, 12:29
      0
      Надеюсь, они уже заминированы и зашедших ждёт нежданчик.
  2. nordscout
    nordscout Сегодня, 12:28
    0
    Очень серьёзный "посыл" со стороны Украины.... Надо быть готовыми к любому сценарию развития ситуации. А упреждающий удар по группировке ВСУ на границе Приднестровья?
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:32
    0
    Это уже было. Месяца два назад. Уже там и концентрировались, и план по захвату был "опубликован". Не о чем больше по клаве потыркать?