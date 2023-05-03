Генштаб ВСУ готовит провокацию против Приднестровья, планируя захватить склады с боеприпасами

Киевский режим готовит провокацию на территории Приднестровья, в Одесскую область переброшено большое количество украинских военных. Об этом сообщает информированный источник.
Украинский Генштаб еще с начала марта начал переброску в Одесскую область подразделений ВСУ, которые были дислоцированы в районах населённых пунктов Дачное, Каменка и Раздельная. Для этого были использованы ангары для сельхозпродукции, в них разместили военнослужащих и боевую технику. В течение апреля в данный район было переброшено порядка четырех тысяч военнослужащих украинской армии.
По имеющимся данным, данная группировка ВСУ будет разделена на две части, каждая из них получит собственную задачу. Первая группировка выдвинется в сторону столицы Приднестровья Тирасполя с задачей устроить военную провокацию, на которую должна отреагировать Россия. Это будет операция отвлечения. В это время вторая группировка попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной. Учитывая, что силы миротворческого контингента России в ПМР невелики, вероятность захвата складов очень большая.
С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами
- приводит RT слова источника.
Ранее появилась информация, что Киев готовит серию провокаций на территории России к 9 мая, в том числе и в Приднестровье. Захватом складов украинские генералы планируют исправить ситуацию с нехваткой боеприпасов в преддверии контрнаступления. Пока Украину останавливают только опасения негативной реакции со стороны США и НАТО, поскольку ПМР как бы является территорией Молдавии, а Кишинев своего разрешения на вторжение не давал, хотя в Киеве уже не раз предлагали помощь "в вопросе Приднестровья".