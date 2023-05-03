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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший: Нам стоило прислушаться к президенту России в течение всех этих лет

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший: Нам стоило прислушаться к президенту России в течение всех этих лет

Среди американского политического истеблишмента все еще встречаются люди с адекватными взглядами относительно России. Одним из таких политиков является Роберт Кеннеди-младший – племянник президента США Джона Кеннеди и сын сенатора Роберта Кеннеди, которые были убиты в результате покушения в 1960-е годы. Кеннеди-младший также является кандидатом в президенты от Демократической партии США на выборах в 2024 года.


По словам политика, американские власти не справедливо повели себя в отношениях с Москвой. Вашингтон обещал еще Горбачеву не расширять НАТО на Восток и соврал, приняв в альянс 13 новых членов и поставив туда ракетные системы, включая и те, которые оснащены ядерным оружием. Кроме того, в 2014 году при поддержке США было свергнуто демократически избранное правительство Украины. Все это очевидно было сделано против России, считает Роберт Кеннеди-младший.

Изначально враждебное отношение к Москве, по мнению политика, естественно, должно было привести к ответной реакции. Российский президент неоднократно предупреждал Запад, чтобы он не пересекал красные линии, добавил политик.

Нам стоило прислушаться к Путину в течение всех этих лет

- сказал Роберт Кеннеди-младший.

Он призвал поставить американцев себя на место России и тогда они поймут, что США – самый большой враг. В качестве примера Кеннеди-младший привел соседнюю с США Мексику.

Если бы на ее территории с американцами обращались также как на Донбассе с русскими, мы бы вторглись через секунду

- отметил политик.
Использованы фотографии:
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:09
    +3
    Ну,есть там адекватные политики.Но и в тысячу раз больше неадекватных.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 13:14
      +1
      Таких до власти не допустят , а если все таки , то они по другому запоют придя к власти .
      Хотя чем чёрт не шутит когда Бог спит .
      Были ведь примеры когда отношения были вполне сносными .
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:15
        +5
        В семье Кеннеди её члены по мужской линии долго не живут......
        особенно на больших должностях.
      2. Венд
        Венд Сегодня, 13:18
        0
        Цитата: Кузнец 55
        Таких до власти не допустят , а если все таки , то они по другому запоют придя к власти .

        Ну или повторит судьбу брата
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:34
          0
          Цитата: Венд
          Ну или повторит судьбу брата

          Вот поэтому и не выберут из семейства Кеннеди.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:31
        +1
        Цитата: Кузнец 55
        Таких до власти не допустят

        Конечно нет, у штатов есть опыт с Джоном и его брата. Зачем штатам такая заморока. После них и пошли неадекваты.
        1. Akim
          Akim Сегодня, 14:37
          0
          Не, ну Никсон тоже был достаточно адекватным, при нем закончилась война во Вьетнаме и даже потеплели советско-американские отношения. Правда тоже "плохо кончил", хотя и не так трагически, как оба брата Кеннеди - Уотергейтским скандалом и импичментом.
      4. Zhan
        Zhan Сегодня, 13:36
        0
        Цитата: Кузнец 55
        Таких до власти не допустят , а если все таки , то они по другому запоют придя к власти .
        Хотя чем чёрт не шутит когда Бог спит .
        Были ведь примеры когда отношения были вполне сносными .

        А мне кажется Кеннеди сейчас пытается реабилитировать дем. партию. Она уже настолько себя дискредитировала, места живого не осталось. А тут вдруг Кеннеди ! Предки которого когда то пытавшийся выйти из под влияния ФРС и подчинить денежный станок государству. Хоть там и ожирели мозги у избирателей и их там слово номинальное, но уж поверьте, эти же финансовые элиты, повернут так, что сделают из него национального героя и новую мессию, несущую Америке свет и благосостояние.. smile
      5. topol717
        topol717 Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: Кузнец 55
        Таких до власти не допустят , а если все таки , то они по другому запоют придя к власти .

        Не обязательно. Каждой фразе свое время. Всем понятно, что Бидон политический труп, Трамп скорее всего тоже, А тут такое имя, почему бы не попытаться воспользоваться ситуацией.
        Ну и Война Америке уже не нужна, они добились своего, а выделять вечно по сотни ярдов в год на какую то Украину они явно не хотят.
        Как говорится есть время разбрасывать камни, а есть время собирать.
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 13:15
      0
      Ключевое слово - политик(в переводе на нормальный язык - публичный фрик). Следовательно есть адекватные и неадекватные фрики. Нам это ни коим образом не поможет и наших проблем не решит. hi
      1. Баберметис
        Баберметис Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: Чеширский
        Ключевое слово - политик(в переводе на нормальный язык - публичный фрик). Следовательно есть адекватные и неадекватные фрики. Нам это ни коим образом не поможет и наших проблем не решит. hi

        Это не нормальный язык.
        Хотя не нормальные люди допускаются в политику, они фрики. Но не следует обобщать.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:17
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,есть там адекватные политики.Но и в тысячу раз больше неадекватных.

      Может и не в тысячу раз, только вот те кто правит США, ставят на должности, только неадекватных, ими управлять легко, пока у них "крышу" совсем не снесет.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,есть там адекватные политики.Но и в тысячу раз больше неадекватных.

      Адекватного политика в США не поставят, а неадекватного запросто, Обама - неадекватный, но его не заносило, два срока отсидел, Трамп - неадекватный, его понесло, кой как срок домучил, Байден - неадекватный, ну а у него и нести нечем, на второй срок потянет.
    5. isv000
      isv000 Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,есть там адекватные политики.Но и в тысячу раз больше неадекватных.

      Вот за это его дядюшку и завалили. За адекватность...
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:13
    +3
    Среди американского политического истеблишмента все еще встречаются люди с адекватными взглядами относительно России

    таких не берут в президенты..... winked
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:19
      +1
      И не таких... берут! Только не везде и не всегда.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:16
    +2
    Это демократическая партия США такая разнообразная, или младший Кеннеди отсебятину говорит? И нам что теперь делать: отбросить всю нашу настороженность и броситься в американские объятия? Спасибо, не надо. Хватит. Мы лучше сами по себе. А вы, господин Кеннеди, исправляйте и убирайте все нагаженное и профинансированное нам во вред. Мы посмотрим.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:34
      +2
      Так у них все... если и говорят по разному, то в оснопологающих вопросах, определения, целях и задачах, у них полный консенсус!
      Для нас же основопологающееся, там ВРАГ, был, есть и будет. Вот из этого надо исходить, строить свои планы.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:18
    +1
    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший: Нам стоило прислушаться к президенту России в течение всех этих лет
    . Не модная такая повесточка, не модная... хотя, перед выборами говорят много чего, всякого разного, а потом... известно, что потом.
  5. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 13:18
    +2
    Почему они Мексику приводят в пример? Больше подходит Канада, т.к. там живут те-же европейские колонисты,т.е. родственный народ. И вот мы свергаем там правительство, ставим американо-ненавистников, которые с удовольствием размещают там русские базы с ракетами и ещё уничтожают несогласную с новым президеноом часть населения. Я думаю, что через неделю Канаду бы уже бомбили США.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:36
      0
      Вряд ли за Канаду им стоит волноваться... там их задний двор, был, есть и будет всегда таковым.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 13:40
    0
    Нам стоило прислушаться к Путину в течение всех этих лет

    А ведь всего то просили подписать бумагу про мир-дружба-жвачка и убрать питбуля от наших дверей...
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:41
    0
    Не верю . Стоит вспомнить Трампа ,он тоже казался адекватным ,относительно России и вообще многим вопросам . Но ввел самое большое количество санкций и при всей кажущейся адекватности ,ни на шаг не отошел от Pax Americana
  8. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:47
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Ну,есть там адекватные политики.Но и в тысячу раз больше неадекватных.

    Но если президентом станет, то еще та шлея под хвост... Ох мы удивимся его красноречию!
    Вспоминаем разумнейшего и конструктивного Трампа, который после выборов, хоть и сумел сохранить некую самостоятельность в выражениях, все же четко лег под требования момента.
    И сами американские интересы диктуют президентам их поведение... Иначе все посыплется, а ни один из них не хочет, чтобы это произошло "при нем".

    Однако Трамп не разжег ни одной войны. Что тоже показательно!
  9. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 13:49
    0
    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший

    Сей кандидат в президенты в США имеет репутацию деревенского дурачка и его "выдвижение" - не более чем среднестатистический информационный шум.
  10. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 14:21
    0
    В Голливуде сообщили, что там собираются сделать ремейк фильма "Тупой, ещё тупее". На главные роли уже приглашены президент США Байден и президент Украины Зеленский.