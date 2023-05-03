Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший: Нам стоило прислушаться к президенту России в течение всех этих лет

Среди американского политического истеблишмента все еще встречаются люди с адекватными взглядами относительно России. Одним из таких политиков является Роберт Кеннеди-младший – племянник президента США Джона Кеннеди и сын сенатора Роберта Кеннеди, которые были убиты в результате покушения в 1960-е годы. Кеннеди-младший также является кандидатом в президенты от Демократической партии США на выборах в 2024 года.
По словам политика, американские власти не справедливо повели себя в отношениях с Москвой. Вашингтон обещал еще Горбачеву не расширять НАТО на Восток и соврал, приняв в альянс 13 новых членов и поставив туда ракетные системы, включая и те, которые оснащены ядерным оружием. Кроме того, в 2014 году при поддержке США было свергнуто демократически избранное правительство Украины. Все это очевидно было сделано против России, считает Роберт Кеннеди-младший.
Изначально враждебное отношение к Москве, по мнению политика, естественно, должно было привести к ответной реакции. Российский президент неоднократно предупреждал Запад, чтобы он не пересекал красные линии, добавил политик.
Нам стоило прислушаться к Путину в течение всех этих лет
- сказал Роберт Кеннеди-младший.
Он призвал поставить американцев себя на место России и тогда они поймут, что США – самый большой враг. В качестве примера Кеннеди-младший привел соседнюю с США Мексику.
Если бы на ее территории с американцами обращались также как на Донбассе с русскими, мы бы вторглись через секунду
- отметил политик.