Девять человек стали жертвами несовершеннолетнего стрелка в одной из школ сербской столицы

По меньшей мере девять человек стали жертвами несовершеннолетнего стрелка в одной из школ столицы Сербии. По данным издания Veиernje Novosti, стрельбу устроил 14-летний подросток.Восемь учеников школы и охранник учебного заведения стали жертвами стрелка. Это предварительная информация, о точном количестве пострадавших на данный момент неизвестно, имеются раненые, некоторые в тяжелом состоянии. Двоим пострадавшим уже оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.На данный момент известно, что утром 3 мая в одной из школ Белграда произошла стрельба, огонь открыл 14-летний подросток по имени Владислав Рибникар. Огонь он вел из пистолета, который взял у своего отца, стрелять начал прямо от входа в школу, поэтому первой жертвой и стал охранник. Далее он открыл огонь по находящимся вокруг него учащимся, также ранения получила одна из учителей. Стрелка задержала полиция.По данным местных СМИ, подросток якобы находился под действием наркотиков, но это не точно. Мотивы его действий пока не установлены, идет разбирательство. Предполагается, что он мог быть поклонником так называемого "шутинга" - стрельбы по людям в местах массового скопления с целью убийства как можно большего количества человек.В настоящее время на месте преступления работает полиция и экстренные службы, в МВД Сербии подтвердили факт стрельбы в школе и что орудием преступления стал пистолет. В школу прибыла министр здравоохранения Сербии Даница Груичич. Несовершеннолетний стрелок задержан, сейчас им занимаются следователи и медики.