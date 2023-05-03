Глава Минобороны Турции поторопился назвать дату следующих переговоров по зерновой сделке

Переговоры с участием заместителей министров обороны России, Украины и Турции о морских поставках зерна и удобрений якобы должны состояться 5 мая. Местом этой встречи является Стамбул.
Как сообщает турецкий телеканал TRT, такое заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар.
Он надеется, что стороны легко договорятся, так как сделка способствует стабилизации обстановки в регионе и очень важна для бедных стран, для которых в основном и предназначено зерно. По словам Акара, все участники сделки настроены на ее продление.
Можно сказать, что стороны готовы продлить срок действия договоренностей
- считает руководитель турецкого оборонного ведомства.
Но, похоже, глава Минобороны Турции слишком поторопился назвать дату следующих переговоров по зерновой сделке еще до согласования ее с остальными участниками. По крайней мере, в МИД России ее не подтвердили.
Вопрос не согласован
- заявили журналистам РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на их запрос.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что зерновая сделка будет продлена. Он сказал, что работа в этом направлении продолжается.
Что касается российского руководства, то там настроены не настолько оптимистически. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по данному вопросу пока не приносят результатов.
Срок действия зерновой сделки заканчивается 18 мая.