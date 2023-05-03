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Глава Минобороны Турции поторопился назвать дату следующих переговоров по зерновой сделке

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Глава Минобороны Турции поторопился назвать дату следующих переговоров по зерновой сделке

Переговоры с участием заместителей министров обороны России, Украины и Турции о морских поставках зерна и удобрений якобы должны состояться 5 мая. Местом этой встречи является Стамбул.

Как сообщает турецкий телеканал TRT, такое заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он надеется, что стороны легко договорятся, так как сделка способствует стабилизации обстановки в регионе и очень важна для бедных стран, для которых в основном и предназначено зерно. По словам Акара, все участники сделки настроены на ее продление.

Можно сказать, что стороны готовы продлить срок действия договоренностей

- считает руководитель турецкого оборонного ведомства.

Но, похоже, глава Минобороны Турции слишком поторопился назвать дату следующих переговоров по зерновой сделке еще до согласования ее с остальными участниками. По крайней мере, в МИД России ее не подтвердили.

Вопрос не согласован

- заявили журналистам РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на их запрос.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что зерновая сделка будет продлена. Он сказал, что работа в этом направлении продолжается.


Что касается российского руководства, то там настроены не настолько оптимистически. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по данному вопросу пока не приносят результатов.

Срок действия зерновой сделки заканчивается 18 мая.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/imo-un/
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:18
    0
    По крайней мере от турков первый раз прозвучало ,чтобы продлить сделку надо удовлетворить требования России.С аммиаком это проблемно ,но Россельхозбанком это возможно и морские перевозки- страховка ,аренда.С 1мая Турция тоже ввела запретительную пошлину 130% на импорт сельхозпродукции.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    0
    сделка способствует стабилизации обстановки в регионе и очень важна для бедных стран, для которых в основном и предназначено зерно.
    Возможно, но бедные страны получают менее 10% зерна от этой сделки. Все хапали европейцы, ну и конечно Турция. Судя по всему эта сделка очень нужна турецкой стороне особенно перед выборами. Поэтому с их стороны впервые и прозвучало заявление о необходимости соблюдения договора в части российского зерна и удобрений, что было обещано перед первым заключением "зерновой сделки". Не знаю, что наша сторона решит, но если дважды обманутый пожелает обмануться и в третий раз это уже будет полная потеря лица.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:38
    0
    У нас какая то странная позиция . Мы выпускаем из Украинских портов суда ,в количестве выпущенных наших и все . Нет чего то ждут ,что то страдают,обсуждают .
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:23
      0
      В апреле только пшеницы мы экспортировали 5 млн тонн ,самый бедный из получателей Судан 122 тыс тонн.А вот зачем наше зерно Мексике и Бразилии?