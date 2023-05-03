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Президент Туркменистана заявил о готовности страны к запуску транспортного коридора в Иран, Ирак и Турцию

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Президент Туркменистана заявил о готовности страны к запуску транспортного коридора в Иран, Ирак и Турцию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о готовности своей страны к запуску транспортного коридора, который будет пролегать через территорию Турции, Ирака и Ирана. Об этом глава туркменского государства рассказал в ходе своего выступления на II Международной конференции выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие-2023».


В то же время, отметил туркменский лидер, международное сообщество активно поддерживает стремления страны на пути к развитию транспортной системы. Также, во время обращения к участникам мероприятия он обратил внимание на то, что Туркмения имеет выгодное географическое положение, за счёт чего она постепенно становится одним из ключевых центров пересечения трансконтинентальных маршрутов.

На сегодняшний день Туркменистан обладает колоссальным по своим масштабам потенциалом для развития всех видов транспорта. Более того, предпринимаются необходимые меры с целью привлечения крупных инвестиций, что позволит в скором времени создать в стране новые транспортно-транзитные коридоры наряду с профильной инфраструктурой

– сказал Бердымухамедов.

В своей речи туркменский лидер затронул и тему подсоединения высокоскоростной автотрассы (которая соединяет восточный регион с центром страны) к автобану Ашхабад-Туркменбаши. Благодаря этому, по его словам, появится отличная возможность для передвижения грузовых автомобилей из Узбекистана в Международный морской порт, расположенный на Каспии, а уже оттуда выход на Кавказ, Европу, юг России и север Ирана, к Персидскому и Оманскому проливам по морским путям.

Строительство автомагистрали и моста через туркменский город Гарабогаз по маршруту Туркменбаши-Казахстан, по мнению главы государства, будет способствовать наращиванию партнёрства в области транспорта и торговли, что позволит ещё и увеличить грузооборот между двумя странами.

Сердар Бердымухамедов:

Транспортный коридор Восток-Запад, который объединит такие государства как Иран Ирак, и Турцию будет запущен в перспективе

В завершении, туркменский президент подчеркнул о необходимости всех стран в регионе приложить совместные усилия для создания международного транспортного коридора по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, а также коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия.
Использованы фотографии:
https://turkmenistan.gov.tm/ru
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8 комментариев
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  1. Гурьев
    Гурьев Сегодня, 14:08
    0
    Вот так вот, кто то воюет... кто то сливки собирает подальше от войны.... Великий Туран соединяется с Великими Персами...
    1. Cap
      Cap Сегодня, 14:35
      -1
      А туркменам с кем нужно схлестнуться?)))) Тот транспортный транзитный коридор предусматривает движение наших грузов, что крайне важно для нас в условиях Европейских санкций. Грузы от нас быстрее пойдут и к нам, от тех, кто хочет с нами торговать. Там на пути наши стратегические союзники, в первую очередь Иран!!!
    2. _просто
      _просто Сегодня, 14:43
      0
      Тю... не пускайте нюни. Прошу вас. Держите себя в руках.
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 14:13
    +2
    Тут кто-то мне давеча писал, как сложно Китаю будет довести торговые маршруты в обход России...
    1. Дровосек_2
      Дровосек_2 Сегодня, 14:19
      +1
      Заменить РФ в плане трансиба и севморпути вряд ли сможет Туркмения. Тем более там не так и спокойно ( Афганистан только только ожил) + транзит через несколько стран ( тоже дорого). Так что тут рф выигрывает
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 14:36
        -1
        Убеждайте себя сколько угодно. Видно, Китаю, на ваш взгляд, заняться нечем. И кто сказал, что одна Туркмения вберет себя весь поток? Она будет одним из СА-хабов. Севморпуть как аналог Транссиба вообще только прожект из-за понятно каких причин, инфраструктура там ещё более примитивная, чем в СА...
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:15
    +2
    Как по мне ( обычному россиянину) вообще мало что известно про Туркмению ( максимально удалённый и закрытый "обломок империи"). Так что строят или нет вообщем то "погоды не делают".
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:28
      0
      Ага, как говориться - "Есть в Союзе три дыры - Термез, Кушка и Мары"(с).