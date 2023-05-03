Президент Туркменистана заявил о готовности страны к запуску транспортного коридора в Иран, Ирак и Турцию

На сегодняшний день Туркменистан обладает колоссальным по своим масштабам потенциалом для развития всех видов транспорта. Более того, предпринимаются необходимые меры с целью привлечения крупных инвестиций, что позволит в скором времени создать в стране новые транспортно-транзитные коридоры наряду с профильной инфраструктурой

Транспортный коридор Восток-Запад, который объединит такие государства как Иран Ирак, и Турцию будет запущен в перспективе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о готовности своей страны к запуску транспортного коридора, который будет пролегать через территорию Турции, Ирака и Ирана. Об этом глава туркменского государства рассказал в ходе своего выступления на II Международной конференции выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие-2023».В то же время, отметил туркменский лидер, международное сообщество активно поддерживает стремления страны на пути к развитию транспортной системы. Также, во время обращения к участникам мероприятия он обратил внимание на то, что Туркмения имеет выгодное географическое положение, за счёт чего она постепенно становится одним из ключевых центров пересечения трансконтинентальных маршрутов.– сказал Бердымухамедов.В своей речи туркменский лидер затронул и тему подсоединения высокоскоростной автотрассы (которая соединяет восточный регион с центром страны) к автобану Ашхабад-Туркменбаши. Благодаря этому, по его словам, появится отличная возможность для передвижения грузовых автомобилей из Узбекистана в Международный морской порт, расположенный на Каспии, а уже оттуда выход на Кавказ, Европу, юг России и север Ирана, к Персидскому и Оманскому проливам по морским путям.Строительство автомагистрали и моста через туркменский город Гарабогаз по маршруту Туркменбаши-Казахстан, по мнению главы государства, будет способствовать наращиванию партнёрства в области транспорта и торговли, что позволит ещё и увеличить грузооборот между двумя странами.Сердар Бердымухамедов:В завершении, туркменский президент подчеркнул о необходимости всех стран в регионе приложить совместные усилия для создания международного транспортного коридора по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, а также коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия.