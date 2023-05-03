В Британской разведке предполагают, что Россия сумела восстановить запасы высокоточных ракет воздушного базирования

Наблюдаемые типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины

Россия сумела восстановить запасы высокоточных ракет воздушного базирования, последние атаки в конце апреля и начале мая проводились с применением крылатых ракет Х-101 и Х-555. Об этом сообщила британская разведка.Министерство обороны Великобритании выпустило новую сводку, в которой провело анализ последних ракетных ударов России по военным объектам Украины. По мнению британских аналитиков, российский ВПК постепенно восстанавливает запасы крылатых ракет воздушного базирования, но не так быстро, как хотелось бы российским военным. Такой вывод был сделан после применения в двух последних атаках ракет Х-101 и Х-555 после почти двухмесячного перерыва.А вывод о том, что запасы восстановлены не до конца, сделан на основе подсчета используемых ракет, запущенных нашими ракетоносцами. Оба раза Россия использовала меньшее количество КРВБ (крылатых ракет воздушного базирования), чем в предыдущих атаках, значит запасы еще не такие большие, как были ранее. Логика железная, придраться не к чему.Поскольку целями последних атак были исключительно военные объекты, британцы делают вывод, что Россия теперь не будет наносить удары по энергетической инфраструктуре.- говорится в сводке.