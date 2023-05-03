Военное обозрение
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В Британской разведке предполагают, что Россия сумела восстановить запасы высокоточных ракет воздушного базирования

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В Британской разведке предполагают, что Россия сумела восстановить запасы высокоточных ракет воздушного базирования

Россия сумела восстановить запасы высокоточных ракет воздушного базирования, последние атаки в конце апреля и начале мая проводились с применением крылатых ракет Х-101 и Х-555. Об этом сообщила британская разведка.


Министерство обороны Великобритании выпустило новую сводку, в которой провело анализ последних ракетных ударов России по военным объектам Украины. По мнению британских аналитиков, российский ВПК постепенно восстанавливает запасы крылатых ракет воздушного базирования, но не так быстро, как хотелось бы российским военным. Такой вывод был сделан после применения в двух последних атаках ракет Х-101 и Х-555 после почти двухмесячного перерыва.

А вывод о том, что запасы восстановлены не до конца, сделан на основе подсчета используемых ракет, запущенных нашими ракетоносцами. Оба раза Россия использовала меньшее количество КРВБ (крылатых ракет воздушного базирования), чем в предыдущих атаках, значит запасы еще не такие большие, как были ранее. Логика железная, придраться не к чему.

Поскольку целями последних атак были исключительно военные объекты, британцы делают вывод, что Россия теперь не будет наносить удары по энергетической инфраструктуре.

Наблюдаемые типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины

- говорится в сводке.
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11 комментариев
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  1. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 13:30
    +1
    "Логика железная, придраться не к чему." Есть к чему. В ожидании активных боевых действий, боезапас естественно придерживают.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:37
      +4
      Тихо,тихо.Не вводите в ступор британских ученых
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:26
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Тихо,тихо.Не вводите в ступор британских ученых

        Их с пути не сбить.
        У них есть два железных постулата - "В России всё плохо" и "Россия во всём виновата". Этого достаточно для британских учёных, чтобы выстроить безукоризненную логическую конструкцию по любому вопросу.

        Вспомнилась к разговору про логику британских учёных фраза из старого анекдота
        ...
        - У тебя спички есть?
        - Нету.
        - Значит, ты импотент.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    +3
    В Британской разведке предполагают...
    В британской разведке предполагают и победу Украины с возвратом утраченных территорий, и развал России с последующим ее расчленением, да много еще чего предполагают. А удары наносятся и будут наноситься. И не важно ракетами воздушного, морского или наземного базирования.
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 13:38
    +2
    По мнению британских аналитиков, российский ВПК постепенно восстанавливает запасы крылатых ракет воздушного базирования, но не так быстро, как хотелось бы российским военным.
    Новость из разряда:- Верблюды после похода по пустыне восстанавливают запас воды.Секрет Полишинеля! Вообще то боеприпасы постоянно производятся, тем более во время боевых действий.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:54
    -1
    Национал-социалистический диктатор и военный преступник Селенский лично "посетит" Берлин 13 мая, все будут в одном месте. Неужели нет другой ракеты, которая может лететь на 2000 км? Тогда, наконец, наступит мир. bully
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:03
      +1
      Ну что то там писали про запуск в серию КР Х-50 в июне,надеюсь правда, у неё дальность поражения 1500 км,зато возможен запуск с бортов тактической авиации.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:09
      +1
      Туда надо отправить агентов, которые бы с криками "мы из наркополиции США" уложили бы всех на пол и сделали бы контрольные в затылок. Проверенная методика, безотказно работает в странах-сателлитах США
  5. Грац
    Грац Сегодня, 13:56
    0
    В Британской разведке работают Британские Учёные.Логика Железная laughing
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 14:07
    +1
    В Британии уже сотни лет то мечтают, то предполагают... А Россия одним только своим существованием продолжает опровергать все эти влажные мечты и никчемные предположения. Думаю, что это именно британцы убедили укронацистов о том, что ракеты у нас вот вот должнызакончиться причем должно это было случиться более полу года назад.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 14:18
    +1
    Россия сумела восстановить запасы высокоточных ракет воздушного базирования, последние атаки в конце апреля и начале мая проводились с применением крылатых ракет Х-101 и Х-555. Об этом сообщила британская разведка.
    Да это всего то один из арсеналов в Сибири, наконец то собран по сигналу "СБОР" laughing
    А сколько еще в "пути", то ни то, что "британские разведчики", даже наше МО не в курсе... tongue