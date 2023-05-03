Глава Минфина Украины: Чтобы сохранить доплату военнослужащим-тыловикам, есть только один вариант - повысить налоги

Доплаты военнослужащим, находящимся в тылу, можно сохранить, если внести изменения в бюджет. Изменения должны предусматривать получение дополнительных средств в размере 170 млрд гривен. Для этого можно повысить налоги: например, НДС на 4 процента, а военный сбор в три раза. Тогда выплаты будут обеспечены финансами. Других вариантов у нас нет.

Министр финансов Марченко прокомментировал претензии тысяч украинских военных и членов их семей относительно того, что государство перестаёт осуществлять выплаты в 30 тысяч гривен. Речь идёт выплатах тем из военнослужащих, которые находятся не на передовой, а в тыловых районах.Напомним, что ранее против возврата таких выплат, как по команде, высказались министр обороны Резников и главком ВСУ Залужный. И хорошо известно, откуда эта команда поступила – от МВФ, где открыто заявили, что ни о каких дополнительных выплатах на фоне подписанного с фондом соглашения не может быть и речи.Теперь позицию хозяев из МВФ поясняет глава украинского Минфина. Марченко, по сути, предлагает украинцам выбор: если поддерживать сохранение доплат «тыловикам», то тогда государство повысит налоги.Украинский министр, выступая на так называемом «Деловом завтраке Forbes»:По словам украинского министра, все те, кто требует от правительства сохранения доплат военнослужащим, являются «популистами».Комментируя это, можно добавить только одно: удивительно, что ещё не объявил врагами Украины.