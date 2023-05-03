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Глава Минфина Украины: Чтобы сохранить доплату военнослужащим-тыловикам, есть только один вариант - повысить налоги

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Глава Минфина Украины: Чтобы сохранить доплату военнослужащим-тыловикам, есть только один вариант - повысить налоги

Министр финансов Марченко прокомментировал претензии тысяч украинских военных и членов их семей относительно того, что государство перестаёт осуществлять выплаты в 30 тысяч гривен. Речь идёт выплатах тем из военнослужащих, которые находятся не на передовой, а в тыловых районах.


Напомним, что ранее против возврата таких выплат, как по команде, высказались министр обороны Резников и главком ВСУ Залужный. И хорошо известно, откуда эта команда поступила – от МВФ, где открыто заявили, что ни о каких дополнительных выплатах на фоне подписанного с фондом соглашения не может быть и речи.

Теперь позицию хозяев из МВФ поясняет глава украинского Минфина. Марченко, по сути, предлагает украинцам выбор: если поддерживать сохранение доплат «тыловикам», то тогда государство повысит налоги.

Украинский министр, выступая на так называемом «Деловом завтраке Forbes»:

Доплаты военнослужащим, находящимся в тылу, можно сохранить, если внести изменения в бюджет. Изменения должны предусматривать получение дополнительных средств в размере 170 млрд гривен. Для этого можно повысить налоги: например, НДС на 4 процента, а военный сбор в три раза. Тогда выплаты будут обеспечены финансами. Других вариантов у нас нет.

По словам украинского министра, все те, кто требует от правительства сохранения доплат военнослужащим, являются «популистами».

Комментируя это, можно добавить только одно: удивительно, что ещё не объявил врагами Украины.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:31
    +1
    Нет результата приемлемого для запада - нет выплат.Тыловики и так с жиру на Украине бесятся на откатах,а откаты поболее чем чаевые на западе.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:36
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Нет результата приемлемого для запада - нет выплат.Тыловики и так с жиру на Украине бесятся на откатах,а откаты поболее чем чаевые на западе.

      В 1 квартале 2023 года товарооборот России с Украиной составил 2 403 079 551 долл. США, увеличившись на 31,79% (579 641 766 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: tralflot1832
      Тыловики и так с жиру на Украине бесятся на откатах,а откаты поболее чем чаевые на западе.

      Да и те у кого откатов нет, так он же не в "Бахмутовской мясорубке". Могли бы и государству помочь.
  2. Добрый
    Добрый Сегодня, 13:33
    0
    Чтобы сохранить доплату военнослужащим-тыловикам, есть только один вариант - повысить налоги
    В переводе на понятный язык, воровать еще больше и наглее.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:35
    +2
    На что надеются, не долго им придется по тылам шкериться, получат свое, лишь бы унесли.......
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:36
    +1
    Давайте,повышайте.Желательно так,что бы дырочки были возле пряжки ремня
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:41
    0
    Комментируя это, можно добавить только одно: удивительно, что ещё не объявил врагами Украины.

    Продолжат требовать, объявят "пособниками Кремля".
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:41
    0
    И хорошо известно, откуда эта команда поступила – от МВФ

    Главное чтобы мвф не отменил выплаты нашим военным, а то был уже прецедент с пенсионным возрастом, так что я бы воздержался от сарказма по этому поводу. recourse
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:42
    0
    выступая на так называемом «Деловом завтраке Forbes»

    а сами все жрут.... laughing
  8. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 13:55
    0
    Есть ещё один вариант. Отправить их на фронт. В первые ряды контрнаступа.
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:33
    0
    Живите в оккупации еще и налоги платите на содержание оккупантов...