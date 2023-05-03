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Американский эксперт: Экономика США может оказаться на пороге глубокой рецессии из-за «политических разборок»

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Американский эксперт: Экономика США может оказаться на пороге глубокой рецессии из-за «политических разборок»

В США все чаще раздаются голоса о том, что страна может оказаться на грани сильнейшего за последние десятилетия экономического кризиса. Стоит отметить, что на это есть объективные причины.


Одну из них в своей статье для 19fortyfive назвал старший научный сотрудник Американского института предпринимательства доктор Десмонд Лахман.

Недавние банкротства банка Силиконовой долины, Signature Bank и First Republic Bank свидетельствуют о том, что мы находимся в эпицентре нарастающего регионального банковского кризиса, который может распространиться на небанковскую часть финансового сектора

- пишет эксперт.

В то же время, с его слов, довольно странную позицию заняла Федеральная резервная система, которая вместо планомерного ужесточения кредитной-денежной политики для обуздания разразившейся в стране инфляции, решила «взять паузу». При этом региональные банки ужесточают условия кредитования, чтобы хот как-то поддержать свои шаткие балансы.

Последнее, что нам сейчас нужно, это долговой кризис, который может осложнить и без того запутанную экономическую картину

- отметил Лахман.

Эксперт напомнил, что в своем письме Конгрессу глава Минфина Джанет Йеллен предупредила о достижении правительством потолка долга уже в июне текущего года. С ее слов, вероятное объявление дефолта, даже кратковременного, вызовет настоящий коллапс на финансовых рынках со всеми вытекающими последствиями.

Лахман напомнил, что аналогичная ситуация уже происходила в 2011 году. Тогда соглашение по потолку долга удалось достичь в последний момент, но и это вызвало турбулентность на фондовом рынке.

Между тем, как пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства, сейчас ситуация намного сложнее и причина тому политические противоречия.

Так, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявляет, что Республиканская партия не поддержит повышение потолка долга без обязательства глубокого сокращения государственных расходов. В свою очередь, президент Байден настаивает на том, что потолок должен быть повышен без каких-либо условий.

Сегодня самое неподходящее время для политических разборок. Ведь они могут привести к тому, что правительство США будет вынуждено объявить дефолт

- пишет эксперт.

Таким образом, со слов Лахмана, Байден и Маккарти должны на время отложить свои политические противоречия. В противном случае, экономика США может оказаться на пороге глубокой рецессии.

И есть мнение, что противоречия в этом плане они отложат, как это часто бывало с государством США, упорно не желающим погашать свои долги.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    0
    Американский эксперт: Экономика США может оказаться на пороге глубокой рецессии из-за «политических разборок»
    . Что верно, то верно... все, что с ними происходит, заслуга их истеблишмента, политиков и тех, кто управляет там всем, по настоящему.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:39
    +1
    Меня бы устроила "Великая депрессия" времен 30-х годов, в то время когда наша экономика и промышленность сделала бы "Сталинский" прорыв. .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:18
      0
      Да и вообще-да разверзнется Йелоустонский вулкан!Мечты...Все это мелочи для них-пока доллар является мерилом и валютой по миру.Даже у нас,при всех потугах отказаться от него
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: Uprun
      Меня бы устроила "Великая депрессия" времен 30-х годов, в то время когда наша экономика и промышленность сделала бы "Сталинский" прорыв. .

      hi Вспомните как они заткнули свои финансовые дыры, вторая мировая война в Европе. Что сейчас происходит, попытка втянуть всю Европу в очередную войну. Ситуация до безобразия проста, сделать из кредитора своей экономики, должника. Мы до 2004 года за лендлиз расплачивались золотом. В 1947 году подписали Бреттенвудское соглашение, у Сталина хватило разума его не ратифицировать, но вынуждены были расплачиваться в долларах в международной торговле. А сейчас что ? Соглашения ратифицированы, мы тужимся пытаемся создать свою финансовую систему взаимозачётов и расчётов, но нас мало. А остальные страны как вливали свои ресурсы в доллар, так и вливают. Сейчас они замешкались, Китай начал скидывать их долговые обязательства, не так быстро, но освобождается, Япония сейчас самый крупный держатель, казалось бы союзник, но кто его знает, как они себя поведут в дальнейшем ?
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:44
    0
    ну одним дно пробивать, другим потолок.... се ля ви.... yes
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:46
    0
    Экономика США может оказаться на пороге глубокой рецессии
    Да скорее бы уж, а то все загнивают, а загнить ни как не могут. А какое удовольствие наблюдать за Байденом и его окружением, словами не передашь.
  5. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:11
    +1
    Как печатали деньги - так и будут печатать. Всё это болтовня и лишний раз на фоне падений потом все скупят по дешёвке. Конечно от доллара немного уходят, но чтобы отказаться от него это нужно ждать "н-ое время" и грандиозного "шухера". Это в ближайшей перспективе ( надеюсь ).
  6. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 14:17
    +1
    Вообще то экономика США, несмотря на проблемы в банковском секторе, чувствует себя хорошо. Так, что ждать крушения доллара придётся долго. Тем более США слишком уж большой Титаник. Если будет тонуть, то возможно долго и до конца не утонет.
  7. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 14:20
    0
    ЦИТАТА "Лахман напомнил, что аналогичная ситуация уже происходила в 2011 году. Тогда соглашение по потолку долга удалось достичь в последний момент"
    ==
    Вся их политика, а также экономика построена на лжи и запугивании
    партнёров и конкурентов.
    "соглашение по потолку долга" ?? - соглашение продолжать врать
    Дело только в том, что уже и верит мало кто,
    и боятся всё меньше.
    По крайней мере слабые могут сделать вид, что боятся,
    но будут проводить тихую самостоятельную закулисную политику.
    Будут врать америкосам так же, как те им врали десятилетиями.
  8. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 14:50
    0
    И, конечно, в лучших традициях "ура-патриотизма" сейчас набегут "похоронщики" в 100-тысячный раз за последние годы закапывать экономику США. Весомых причин для закапывания никаких, но сам процесс, видимо, словесно приятен...