Американский эксперт: Экономика США может оказаться на пороге глубокой рецессии из-за «политических разборок»

Недавние банкротства банка Силиконовой долины, Signature Bank и First Republic Bank свидетельствуют о том, что мы находимся в эпицентре нарастающего регионального банковского кризиса, который может распространиться на небанковскую часть финансового сектора

Последнее, что нам сейчас нужно, это долговой кризис, который может осложнить и без того запутанную экономическую картину

Сегодня самое неподходящее время для политических разборок. Ведь они могут привести к тому, что правительство США будет вынуждено объявить дефолт

В США все чаще раздаются голоса о том, что страна может оказаться на грани сильнейшего за последние десятилетия экономического кризиса. Стоит отметить, что на это есть объективные причины.Одну из них в своей статье для 19fortyfive назвал старший научный сотрудник Американского института предпринимательства доктор Десмонд Лахман.- пишет эксперт.В то же время, с его слов, довольно странную позицию заняла Федеральная резервная система, которая вместо планомерного ужесточения кредитной-денежной политики для обуздания разразившейся в стране инфляции, решила «взять паузу». При этом региональные банки ужесточают условия кредитования, чтобы хот как-то поддержать свои шаткие балансы.- отметил Лахман.Эксперт напомнил, что в своем письме Конгрессу глава Минфина Джанет Йеллен предупредила о достижении правительством потолка долга уже в июне текущего года. С ее слов, вероятное объявление дефолта, даже кратковременного, вызовет настоящий коллапс на финансовых рынках со всеми вытекающими последствиями.Лахман напомнил, что аналогичная ситуация уже происходила в 2011 году. Тогда соглашение по потолку долга удалось достичь в последний момент, но и это вызвало турбулентность на фондовом рынке.Между тем, как пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства, сейчас ситуация намного сложнее и причина тому политические противоречия.Так, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявляет, что Республиканская партия не поддержит повышение потолка долга без обязательства глубокого сокращения государственных расходов. В свою очередь, президент Байден настаивает на том, что потолок должен быть повышен без каких-либо условий.- пишет эксперт.Таким образом, со слов Лахмана, Байден и Маккарти должны на время отложить свои политические противоречия. В противном случае, экономика США может оказаться на пороге глубокой рецессии.И есть мнение, что противоречия в этом плане они отложат, как это часто бывало с государством США, упорно не желающим погашать свои долги.