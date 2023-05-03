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Президент Ирана: В случае атаки Израиля на нашу страну отразить ответную ракетную атаку не сможет никакой «Железный купол»

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Президент Ирана: В случае атаки Израиля на нашу страну отразить ответную ракетную атаку не сможет никакой «Железный купол»

На Ближнем Востоке продолжается восстановление мирных дипломатических отношений между государствами, ранее в течение нескольких лет считавшимися чуть ли не враждебными друг другу.


После восстановления дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией, президент Исламской Республики Ибрахим Раиси сегодня прибыл с официальным визитом в Дамаск впервые с 2011 года. Здесь он проведет ряд встреч с сирийским руководством, в том числе президентом САР Башаром Асадом.

Накануне поездки иранский лидер дал интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин», тесно связанному с шиитской военизированной группировкой «Хезболла». В беседе с ведущим Раиси, в частности, предупредил израильские власти, что в случае военного удара по его стране, Израиль будет немедленно уничтожен.

Считается, что сейчас Тегеран как никогда технологически близок к завершению процесса создания собственного ядерного оружия. Руководство Израиля не раз заявляло, что не допустит этого и готово пойти на военные действия, дабы воспрепятствовать появлению у Ирана ЯО. Раиси предупредил, что такие шаги Израиля «станут для него последними».

Мы говорили и анонсировали это на различных форумах, и они очень хорошо знают, что мы серьезно относимся к этой точке зрения, этому шагу и этому решению

— заявил иранский лидер в эфире телеканала.

Президент Ирана напомнил, что Израиль безуспешно пытается наладить отношения с Эр-Риядом, в то время как арабские страны в регионе все более сближаются, фактически создавая мощную региональную политико-экономическую коалицию. Это «приводит в ярость» израильское политическое руководство, считает Раиси. При этом он напомнил, что в самом Израиле продолжаются народные протесты, возникшие после неудачной попытки премьер-министра Биньямина Нетаньяху провести реформу, ограничивающую судебную власть.

Иран неоднократно обещал стереть с лица земли израильские города в ответ на любое нападение на его территорию. По некоторым данным, подконтрольная Тегерану «Хезболла», находящаяся на территории Ливана, готова применить против Израиля более 100 000 ракет, имеющихся в ее распоряжении. Считается, что большая часть страны, включая Тель-Авив и Иерусалим, находится в пределах досягаемости многих из этих снарядов.

В свою очередь, ракетные удары по Израилю в любой момент готовы нанести и члены палестинских исламских движений, включая ХАМАС. Эти военизированные формирования получают значительную поддержку от Тегерана. Раиси заявил в интервью, что такую массированную ракетную атаку не сумеет остановить никакой «Железный купол».

Не добавляет оптимизма Иерусалиму и резкое сближение Дамаска и Тегерана. Исламская Республика финансирует, вооружает и командует рядом сирийских и иностранных группировок ополчения, сражающихся бок о бок с регулярными вооруженными силами САР, главным среди которых является «Хезболла». Да и регулярные удары армии Израиля по объектам на территории Сирии добавляют решимости Дамаску на ответные меры.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вооружённые_силы_Ирана
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:26
    +2
    Ну если это так, то воинствующим израильтянам придется прикрутить свою воинствующую свистульку....
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:31
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ну если это так, то воинствующим израильтянам придется прикрутить свою воинствующую свистульку....

      Думаю не придется .На этом построена вся внешняя политика Израиля .Тут должен быть реально дальновидный политик ,а пока там только военные рулят.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 15:44
      -1
      Цитата: Nexcom
      Ну если это так, то воинствующим израильтянам придется прикрутить свою воинствующую свистульку....

      Это вряд-ли, у израиля ПВО построено так же как ПВО Москвы. Четыре зоны защиты. И "железный купол" это самая ближняя зона, куда надо ещё прорваться через три дальних. Руководителю ирана стоит посетить лекцию или посмотреть видео о зонах защиты ПВО в километрах по дальности. Заодно выучить наизусть системы ПВО, прежде чем позориться на весь мир, говоря чушь и чепуху... по поводу Хеззболлы и ста тысяч ракет, им глотку как только они выстрелили заткнули в течение двух часов. Все ракеты которые летели на заселенную территорию сбили, остальные грохнулись по пустырям и лесам. И расскажите раису что "Железный купол" доработали с учетом проколов, которые были ранее. Хоть бы не позорился. А то ж друг России.
      1. Brain_
        Brain_ Сегодня, 15:49
        +1
        Если мы говорим про полномасштабный конфликт, то просто перегрузят ПВО более дешёвыми дронами, самопальными ракетами и т.п.
        Да, половину или больше смогут сбить. Но всё остальное долетит.

        Другое дело, что после этого сразу вмешается США.
      2. solar
        solar Сегодня, 16:24
        -1
        Это вряд-ли, у израиля ПВО построено так же как ПВО Москвы.

        Сегодня беспилотник взорвался над Кремлем.
        Четыре зоны защиты...
      3. Персия
        Персия Сегодня, 16:38
        0
        This is unlikely, Israel's air defense is built in the same way as Moscow's air defense.
        but Iranian missile are not dumb rocket that Iron dome is used too
        Iranian missile are marv ( maneuverable reentry vehicle)
        and already last year in response to a sabotage in natanz nuclear site iran launched a missile at dimona nuclear site inside Israel
        Israel in order to save face said the missile was an s200 air to surface missile from Syria that accidentally lost its way
        but that is impossible because the distance was more than 350 km not to mention that one day before the missile attack newspaper link to IRGC said Iran should attack the dimona nuclear site in retaliation. that is weird coincident.
        Israel always when receiving attack from Iran, they kept it quiet
  2. Персия
    Персия Сегодня, 16:26
    +2
    в последние годы 57% израильтян запрашивают заграничный паспорт в дополнение к израильскому паспорту, в основном из Испании и Италии, и переводят свои деньги в международные банковские системы. несмотря на то, что только 26% из них ссылались на возможную войну между Ираном и Израилем, но, по моему мнению, все они сделали это по одной и той же причине, но только 26% были честны в этом, а другие были слишком смущены, чтобы признать это.
    это было именно то , что иранский лидер сказал , что они собираются сделать .
    они сказали, что им не нужно сбрасывать атомную бомбу или вторгаться в Израиль, им нужно только заставить их уйти медленно, но верно.
    Преимущество, которое иранцы имеют над своим врагом, - это то, что они называют стратегическим терпением и способностью извлекать выгоду из ошибок своих врагов.
    посмотрите на Ближний Восток. Все шансы были против Ирана.
    они окружены арабами.
    они составляют меньшинство в исламе в окружении суннитов и ваххабитов.
    они окружены американскими базами.
    они под санкциями уже 45 лет и постоянная антииранская пропаганда.
    но не только они пережили 8-летнюю войну с Ираком при поддержке всего мира, включая и сверхдержавы СССР, и США, находясь под санкциями и эмбарго.
    они победили Запад и ИЗРАИЛЬ во всех опосредованных войнах за влияние на Ближнем Востоке, несмотря на триллионные расходы США.
    давайте не будем забывать, что персы изобрели шахматы, поэтому они играют в долгую игру