Президент Ирана: В случае атаки Израиля на нашу страну отразить ответную ракетную атаку не сможет никакой «Железный купол»

Мы говорили и анонсировали это на различных форумах, и они очень хорошо знают, что мы серьезно относимся к этой точке зрения, этому шагу и этому решению

На Ближнем Востоке продолжается восстановление мирных дипломатических отношений между государствами, ранее в течение нескольких лет считавшимися чуть ли не враждебными друг другу.После восстановления дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией, президент Исламской Республики Ибрахим Раиси сегодня прибыл с официальным визитом в Дамаск впервые с 2011 года. Здесь он проведет ряд встреч с сирийским руководством, в том числе президентом САР Башаром Асадом.Накануне поездки иранский лидер дал интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин», тесно связанному с шиитской военизированной группировкой «Хезболла». В беседе с ведущим Раиси, в частности, предупредил израильские власти, что в случае военного удара по его стране, Израиль будет немедленно уничтожен.Считается, что сейчас Тегеран как никогда технологически близок к завершению процесса создания собственного ядерного оружия . Руководство Израиля не раз заявляло, что не допустит этого и готово пойти на военные действия, дабы воспрепятствовать появлению у Ирана ЯО. Раиси предупредил, что такие шаги Израиля «станут для него последними».— заявил иранский лидер в эфире телеканала.Президент Ирана напомнил, что Израиль безуспешно пытается наладить отношения с Эр-Риядом, в то время как арабские страны в регионе все более сближаются, фактически создавая мощную региональную политико-экономическую коалицию. Это «приводит в ярость» израильское политическое руководство, считает Раиси. При этом он напомнил, что в самом Израиле продолжаются народные протесты, возникшие после неудачной попытки премьер-министра Биньямина Нетаньяху провести реформу, ограничивающую судебную власть.Иран неоднократно обещал стереть с лица земли израильские города в ответ на любое нападение на его территорию. По некоторым данным, подконтрольная Тегерану «Хезболла», находящаяся на территории Ливана, готова применить против Израиля более 100 000 ракет, имеющихся в ее распоряжении. Считается, что большая часть страны, включая Тель-Авив и Иерусалим, находится в пределах досягаемости многих из этих снарядов.В свою очередь, ракетные удары по Израилю в любой момент готовы нанести и члены палестинских исламских движений, включая ХАМАС. Эти военизированные формирования получают значительную поддержку от Тегерана. Раиси заявил в интервью, что такую массированную ракетную атаку не сумеет остановить никакой «Железный купол».Не добавляет оптимизма Иерусалиму и резкое сближение Дамаска и Тегерана. Исламская Республика финансирует, вооружает и командует рядом сирийских и иностранных группировок ополчения, сражающихся бок о бок с регулярными вооруженными силами САР, главным среди которых является «Хезболла». Да и регулярные удары армии Израиля по объектам на территории Сирии добавляют решимости Дамаску на ответные меры.