Два человека в Белоруссии получили заочные тюремные сроки за призывы к захвату власти и террористическим актам

Два человека в Белорусии получили заочные тюремные срока за призывы к захвату власти, террористическим актам, оскорбление президента, распространение заведомо ложной информации о ситуации в республике и ряд других преступлений.Речь идёт о Яне Рудике и Степане Путило, которых Минский областной суд признал виновными в совершении вышеуказанных преступлений, назначив им наказание в виде 19 и 20 лет лишения свободы, соответственно. В настоящее время данные лица скрываются за рубежом.Осужденные, среди которых фигурировал также и Роман Протасевич (получил 8 лет колонии), начиная ещё с 2020 года (находились они тогда в Польше) активно подготавливались к общему плану заговора с целью узурпации власти в Беларуси насильственным путём. Все фигуранты состояли в группировке, распределяли между собой свои роли и задачи, занимаясь публикацией ложных информационных материалов в сетях каналов NEXTA* (запрещенное экстремистское формирование, признанное террористической организацией) и «Беларусь головного мозга». Также обвиняемые призывали радикально настроенных граждан страны совершать акты терроризма.Что же касается Протасевича, то изначально его обвинили по 11 статьям, однако на суде ему было предъявлено ещё одно более тяжкое обвинение – руководство экстремистским формированием, что связано с его работой на канале «Беларусь головного мозга». Стоит отметить, что признал вину он по этому обвинению лишь частично, равно как и не признал иск, предъявленный ему на сумму в 30 млн рублей.