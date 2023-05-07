Чарльз Тейлор: полевой командир, президент, международный преступник

Если некоторые другие диктаторы, в частности, Иди Амин, смогли вовремя бежать и так и не были осуждены, то Тейлору в этом плане повезло меньше: он за свои поступки в итоге ответил по полной. Каким же был этот диктатор и почему получил такую широкую известность, мы и расскажем.
Чарльз Тейлор
Выходец из «Страны Свободы»
Либерия, в отличие от ряда других африканских стран, европейской колонией не была. Как независимое государство она возникла еще в первой половине XIX века, основали ее бывшие американские рабы, получившие свободу. Собственно, и само название страны, появившееся в 1820-е годы, символизировало, что теперь в ней живут не рабы, а свободные люди. Бывшие рабы стали элитой, они именовали себя американо-либерийцами и свысока относились к коренному населению, которое считали дикарями.
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Потомком американо-либерийцев был и Чарльз Тейлор, родившийся в 1948 году. Его отец был учителем и юристом, мать – представительницей одного из коренных племен. В 1972 году Тейлор отправился в США, там он окончил экономический факультет колледжа Бентли в штате Массачусетс, работал охранником, водителем и механиком. В 1980 году он вернулся в родную страну.
В апреле того же года в Либерии произошел государственный переворот. 29-летний сержант Сэмюэл Доу во главе солдат – выходцев из коренных племен – ворвался в президентский дворец, убил президента Толберта и захватил власть. Тейлор занял должность в администрации Доу.
Народ приветствовал смену власти в стране, так как прежний президент не пользовался популярностью. Однако Доу, пришедший под демократическими лозунгами, вскоре сам стал править как диктатор. Периодически он проводил репрессии, расстреливал несогласных.
В 1983 году Доу обвинил Тейлора в хищении одного миллиона долларов. Зная, чем это может закончиться, Тейлор бежал в США. Но там по запросу из Либерии его арестовали, 15 месяцев Тейлор провел в американской тюрьме. В 1985 году он совершил побег из тюрьмы и вскоре объявился в Ливии, где с ведома и при поддержке Каддафи начал формировать войска для похода в Либерию. Своим силам он дал громкое название «Национальный патриотический фронт Либерии» (НПФЛ).
Борьба за власть
В декабре 1989 года силы НПФЛ во главе с Тейлором вторглись в Либерию со стороны Кот-д’Ивуара. Началась Первая гражданская война в стране. Вскоре в нее вмешались другие страны Западной Африки, также введшие в Либерию свои воинские контингенты.
Образовались и новые повстанческие армии, и в скором времени друг с другом воевали уже 7 группировок. Что интересно, все они имели в своих названиях такие слова, как «патриотический», «освободительный», «народный» и «демократический», что не мешало каждой из них совершать военные преступления.
От сил Тейлора откололась группировка под командованием его соратника Принса Джонсона. В сентябре 1990 года Джонсон подошел к столице страны Монровии и пригласил на встречу президента Доу. Думая, что тот хочет перейти на его сторону, Доу пришел на встречу. Но люди Джонсона тут же похитили президента, отвезли в укромное место и начали пытать. Джонсона интересовали номера банковских счетов и доступ к ним.
Весь процесс пыток, в том числе и поедание президентом собственного отрезанного уха, был снят на видео, и вскоре запись разлетелась по всему миру.
Однако после такого жестокого убийства Доу гражданская война не закончилась. В октябре того же года Тейлор провозгласил себя президентом, но и это ситуацию не изменило.
Новобранца учат обращаться с автоматом. Либерия, 1990-е годы
Вскоре боевики Тейлора контролировали до 80 % территории страны. Под его полным контролем были каучуковые плантации и алмазные прииски, оружие поставляли Ливия, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар и частные торговцы, среди которых был и россиянин Виктор Бут, по мотивам биографии которого позже и сняли фильм «Оружейный барон».
На подконтрольной Тейлору территории творился полный беспредел. Его боевики врывались в деревни, убивали, грабили, насиловали, похищали детей. Эти дети, которым в среднем было 12–15 лет, пополняли ряды армии Тейлора. Нужно сказать, что тут Тейлор не был новатором, вербовку в армию детей практиковали и боевики в других африканских странах. Но именно Тейлор придал этому явлению наибольшую массовость: считается, что за годы войны через его армию прошли до 20 тысяч детей. Сам Тейлор за это получил в народе прозвище «Папаша», а его именем теперь родители пугали непослушных детей.
Солдаты Тейлора
Президент
Первая гражданская война в Либерии продолжалась 7 лет. Наконец, в 1996 году стороны пришли к примирению. К этому времени Тейлор был самым влиятельным и богатым политиком страны. На состоявшихся в следующем году президентских выборах он одержал убедительную победу, набрав 75 % голосов избирателей. Конечно, о его преступлениях все очень хорошо знали, но при этом все равно за него голосовали. Среди предвыборных лозунгов сторонников Тейлора встречается, например, такой: «Он убил мою маму и убил моего папу, но я голосую за него».
Так военный преступник стал легитимно избранным президентом страны. Очевидно, что многие голосовали за него лишь потому, что он был наиболее влиятельным в стране политиком и с ним связывали надежды на установление прочного мира. Однако до прочного мира, а тем более до политической стабильности было далеко.
Имея на руках огромные запасы оружия, Тейлор не стал сидеть без дела и начал поставлять его в соседнюю республику Сьерра-Леоне, где также шла гражданская война. Тамошние повстанцы, которых поддерживал Тейлор, отличались не меньшей жестокостью по отношению к мирному населению. В обмен на оружие Тейлор получал добывавшиеся там алмазы.
Однако противники самого Тейлора, вынужденные в 1996 году прекратить борьбу и покинуть страну, теперь вновь собрались с силами. В начале 1999 года группировка «Объединённые либерийцы за примирение и демократию» (ОЛПД) вторглась в Либерию из Гвинеи, в результате чего началась Вторая гражданская война.
Но теперь боевые действия развивались не в пользу Тейлора. К этому добавились и международные санкции, введенные Советом Безопасности ООН, все счета Тейлора в европейских банках были арестованы. 4 июня 2003 года Специальный суд ООН по Сьерра-Леоне издал международный ордер на арест Тейлора.
Тем временем силы повстанцев подошли вплотную к столице Монровии и начали ее осаду и артобстрелы. Правительственные силы контролировали не более 20 % территории страны, причем ни у кого не было уверенности, что они смогут удержать хотя бы столицу. В этой обстановке Тейлор не нашел ничего лучше, чем 10 августа того же года объявить о своей отставке. Он прихватил все награбленное и бежал в Нигерию, где получил политическое убежище.
Подсудимый
В Нигерии Тейлор поселился на вилле в городе Калабар. Из Монровии он смог вывести не только крупную сумму наличными, но также алмазы, бриллианты и другие предметы роскоши. Президент Нигерии пообещал не выдавать его другим государствам.
Однако международное сообщество о преступлениях Тейлора не забыло. Уже в декабре 2003 года ордер на его арест выдал Интерпол. На Нигерию начали оказывать давление. Наконец, ее президент Обасанджо заявил, что выдаст Тейлора только в том случае, если об этом попросит законно избранный президент Либерии.
Новые либерийские власти до поры до времени не требовали выдачи Тейлора. Однако потом выяснилось, что он регулярно совершал телефонные звонки своим сторонникам в Либерии, чем вмешивался во внутренние дела страны. И просьба о выдаче последовала.
Узнав, что его планируют выдать, Тейлор в марте 2006 года бежал со своей виллы в направлении границы с Камеруном и лишь на таможне был задержан. При обыске в его машине обнаружили крупную сумму наличных денег.
Тейлора конвоируют монгольские миротворцы перед отправкой в Гаагу
Сначала Тейлора доставили в Монровию, потом же, чтобы суд над ним не вызвал нового витка боевых действий, решили судить его в Нидерландах. Там его поместили в Гаагскую тюрьму, началось следствие, продлившееся 6 лет. Тейлору предъявили 11 обвинений в военных преступлениях, среди которых массовые убийства гражданского населения, использование детей в качестве солдат, изнасилования, сексуальное рабство, мародёрство, унижение человеческого достоинства, похищения и использование принудительного труда.
В ходе следствия также выяснилось, что Тейлор отдавал приказы о каннибализме своим отрядам, чтобы запугать этим врага. Об этом рассказал один из его бывших подчиненных, в подробностях описавший процесс приготовления человечины.
Среди свидетелей по делу дала показания также британская фотомодель Наоми Кемпбелл, которая была знакома с Тейлором в конце 1990-х, получала от него алмазы в качестве подарков и, возможно, являлась его любовницей.
Наконец, 30 мая 2012 года Специальный суд по Сьерра-Леоне огласил приговор Тейлору: 50 лет тюремного заключения. Его признали виновным по всем 11 обвинениям.
Тейлор выслушивает свой приговор
Этот срок бывший президент Либерии продолжает отбывать на территории Великобритании и в настоящее время.
Интересно, что, несмотря на все преступления Тейлора, его бывшие сторонники продолжают иметь политический вес в Либерии и сейчас. Так, его бывшая жена Джуэл, с которой он развелся в 2006 году, является вице-президентом страны.