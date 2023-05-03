Дания включила БРЭМ и мобильные понтонные переправы в новый пакет военной помощи Украине

Дания готовит для Украины новый пакет военной помощи на сумму 1,7 миллиарда датских крон (250 миллионов долларов). Кроме военного оборудования датчане также выделят Украине средства на закупку систем ПВО. Об этом рассказал министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.
Парламент Дании большинством голосов поддержал выделение Киеву военной помощи на 1,7 млрд. датских крон. Военная помощь должна быть отправлена на Украину в ближайшее время, чтобы успеть до начала контрнаступления. В Европе торопятся вложится в украинскую армию, чтобы быть причастными к "победе над Россией". Вариант с проигрышем Киева там не рассматривают. По-видимому, Зеленский сумел убедить западных спонсоров в своих полководческих талантах.
Это пакет пожертвований в размере 1,7 миллиарда датских крон. Он должен помочь провести будущее украинское наступление и отвоевать территории, оккупированные россиянами
- заявил датский министр.
Отмечается, что это уже десятый пакет военной помощи, направленный Данией Украине. Датчане не лезут на первый план, в отличие от других стран, но продолжают поставлять Киеву военную технику и вооружения. Чего только стоят 19 САУ Caesar, а также танки Leopard 1A5, которые скоро начнут поступать на вооружение ВСУ.
В новый пакет датчане включат: бронированные ремонтно-эвакуационные (БРЭМ) и инженерные машины; машины для разминирования; артиллерийские мины; боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf; мобильные понтонные системы и переправы; устройства для ночного видения и средства на закупку систем ПВО. Также датчане передадут Киеву неизвестное количество неназванных бронированных машин класса MRAP. Отмечается, что большинство техники так или иначе предназначено для контрнаступления.