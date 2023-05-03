В МИД РФ опровергли информацию о нахождении российского военного корабля в районе «Северного потока» в момент взрыва

Знаете почему? Это даже смешно — «в силу их чувствительного характера»

На Западе любыми способами пытаются «замести следы» в деле с диверсией на российских газопроводах СП-1 и СП-2. Сначала во взрывах обвинили нашу страну. Потом наотрез отказались допускать к расследованию представителей из России.Еще позднее и вовсе появилась версия с загадочной украинской группой, якобы совершившей диверсию. Впрочем, она оказалась настолько «фантастической», что от нее очень быстро решили отказаться.Между тем какой-то результат европейские «сыщики» всё же должны предоставить, и, по всей видимости, там решили вернуться к первоначальной версии. Так, СМИ Германии, Дании и Швеции растиражировали информацию о том, что в ходе следствия якобы были обнаружены доказательства нахождении российского военного корабля SS-750 в районе «Северного потока» в момент взрыва.Вышеупомянутые заявления опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга. С ее слов, подобные публикации являются ничем иным, как «выдумкой», призванной лишь еще сильнее запутать ситуацию с расследованием.Более того, Захарова отметила, что любой здравомыслящий журналист должен попросить предоставить доказательства нахождения российского военного корабля в зоне диверсии. Впрочем, с ее слов, у датских спецслужб есть «отговорка», которой они обоснуют отказ предоставления якобы имеющихся у них снимков.- подытожила дипломат.В то же время, Захарова напомнила, что в момент взрывов на наших газопроводах, военные корабли Балтийского флота находились на учениях в восточной и центральной части Балтийского моря. Следовательно, они никак не могли оказаться на месте взрыва ввиду географической удаленности.Стоит напомнить, что диверсия на СП-1 и СП-2 произошла еще в конце сентября прошлого года. Главный выгодополучатель от данной аварии очевиден – это США. В то же время, следствие, к которому не допускают Россию, длится и по сей день без каких-либо внятных результатов, что наталкивает на мысль о попытке европейцев «замести следы» преступления, совершенного Вашингтоном и его союзниками.