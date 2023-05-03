Президент Ирана Раиси прибыл сегодня в Сирию со своим первым официальным визитом

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Сирию со своим первым официальным визитом, где он проведёт встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сегодня сообщило сирийское агентство SANA.Главу иранского государства сопровождает большая делегация, состоящая из трёх министров – глав внешнеполитического и оборонного ведомств страны, а также министра нефти.В то же время, стоит отметить, что данный визит лидера Исламской Республики Иран (ИРИ) в качестве главы государства в Сирийскую Арабскую Республику (САР) является первым за последние 13 лет (в 2010 страну посещал экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад).Как уточнил представитель иранского кабмина, главы государств обсудят торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Также, по данным сирийского издания El Watan, в ходе визита иранской делегации будет подписан целый ряд соглашений. Данная встреча, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического партнёрства между Тегераном и Дамаском.Кстати, ещё в прошлом месяце в ходе телефонного разговора лидеров ИРИ и САР стороны пришли к единому мнению относительно постепенного перехода мира к многополярности.Ранее в медиапространство также просочилась информация о намерении Раиси отметить в сирийской столице победу сил сопротивления в борьбе с терроризмом по прибытии в Дамаск, где он пробудет 2 дня.