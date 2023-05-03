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Президент Ирана Раиси прибыл сегодня в Сирию со своим первым официальным визитом

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Президент Ирана Раиси прибыл сегодня в Сирию со своим первым официальным визитом

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Сирию со своим первым официальным визитом, где он проведёт встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сегодня сообщило сирийское агентство SANA.


Главу иранского государства сопровождает большая делегация, состоящая из трёх министров – глав внешнеполитического и оборонного ведомств страны, а также министра нефти.

В то же время, стоит отметить, что данный визит лидера Исламской Республики Иран (ИРИ) в качестве главы государства в Сирийскую Арабскую Республику (САР) является первым за последние 13 лет (в 2010 страну посещал экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад).

Как уточнил представитель иранского кабмина, главы государств обсудят торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Также, по данным сирийского издания El Watan, в ходе визита иранской делегации будет подписан целый ряд соглашений. Данная встреча, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического партнёрства между Тегераном и Дамаском.

Кстати, ещё в прошлом месяце в ходе телефонного разговора лидеров ИРИ и САР стороны пришли к единому мнению относительно постепенного перехода мира к многополярности.

Ранее в медиапространство также просочилась информация о намерении Раиси отметить в сирийской столице победу сил сопротивления в борьбе с терроризмом по прибытии в Дамаск, где он пробудет 2 дня.
Использованы фотографии:
https://www.president.ir/en
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2 комментария
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:45
    +1
    Главное - что бы сирийское ПВО "мух не ловило". Нетаньяху, в отличие от некоторых, никому ничего не обещал!
  2. Персия
    Персия Сегодня, 16:53
    0
    в последние годы 57% израильтян запрашивают заграничный паспорт в дополнение к израильскому паспорту, в основном из Испании и Италии, и переводят свои деньги в международные банковские системы. несмотря на то, что только 26% из них ссылались на возможную войну между Ираном и Израилем, но, по моему мнению, все они сделали это по одной и той же причине, но только 26% были честны в этом, а другие были слишком смущены, чтобы признать это.
    это было именно то , что иранский лидер сказал , что они собираются сделать .
    они сказали, что им не нужно сбрасывать атомную бомбу или вторгаться в Израиль, им нужно только заставить их уйти медленно, но верно.
    Преимущество, которое иранцы имеют над своим врагом, - это то, что они называют стратегическим терпением и способностью извлекать выгоду из ошибок своих врагов.
    посмотрите на Ближний Восток. Все шансы были против Ирана.
    они окружены арабами.
    они составляют меньшинство в исламе в окружении суннитов и ваххабитов.
    они окружены американскими базами.
    они под санкциями уже 45 лет и постоянная антииранская пропаганда.
    но не только они пережили 8-летнюю войну с Ираком при поддержке всего мира, включая и сверхдержавы СССР, и США, находясь под санкциями и эмбарго.
    они победили Запад и ИЗРАИЛЬ во всех опосредованных войнах за влияние на Ближнем Востоке, несмотря на триллионные расходы США.
    давайте не будем забывать, что персы изобрели шахматы, поэтому они играют в долгую игру