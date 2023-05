С начала года разорилось три крупных американских банка – First Republic, Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York. Их активы в сумме превышают те, которыми располагали 25 обанкротившихся в 2008 году американских финансовых учреждений.Исходя из этого, эксперты считают сегодняшний банковский кризис в США более масштабным, чем разразившийся в 2008 году. Причем проблемы в финансовой сфере у Соединенных Штатов пока не закончились. Сейчас в разных частях США местные банковские учреждения теряют средства, так как вкладчики спешат забрать свои деньги. Ситуацию осложняет и то, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжает повышать ключевую ставку.Ситуация в финансовой сфере США очень быстро меняется в худшую сторону. Здесь падение составило примерно от 20 до 30 процентов лишь за последние сутки.Параллельно с этим в мире падает и доверие к американской национальной валюте. Данный факт подтвердила даже глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Многие страны отказываются от доллара, переходя на взаиморасчеты в национальных валютах. В частности, недавно на такой шаг пошли Бразилия и Аргентина. Подобной договоренности достигли также Индонезия и Южная Корея.Все эти неприятности в финансовой отрасли США происходят на фоне обострения международной ситуации. Особенно сильно обострились противоречия между Америкой и Китаем, а также между Россией и странами Запада.