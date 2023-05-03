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Эксперты считают сегодняшний банковский кризис в США более масштабным, чем разразившийся в 2008 году

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Эксперты считают сегодняшний банковский кризис в США более масштабным, чем разразившийся в 2008 году

С начала года разорилось три крупных американских банка – First Republic, Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York. Их активы в сумме превышают те, которыми располагали 25 обанкротившихся в 2008 году американских финансовых учреждений.


Исходя из этого, эксперты считают сегодняшний банковский кризис в США более масштабным, чем разразившийся в 2008 году. Причем проблемы в финансовой сфере у Соединенных Штатов пока не закончились. Сейчас в разных частях США местные банковские учреждения теряют средства, так как вкладчики спешат забрать свои деньги. Ситуацию осложняет и то, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжает повышать ключевую ставку.

Ситуация в финансовой сфере США очень быстро меняется в худшую сторону. Здесь падение составило примерно от 20 до 30 процентов лишь за последние сутки.

Параллельно с этим в мире падает и доверие к американской национальной валюте. Данный факт подтвердила даже глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Многие страны отказываются от доллара, переходя на взаиморасчеты в национальных валютах. В частности, недавно на такой шаг пошли Бразилия и Аргентина. Подобной договоренности достигли также Индонезия и Южная Корея.


Все эти неприятности в финансовой отрасли США происходят на фоне обострения международной ситуации. Особенно сильно обострились противоречия между Америкой и Китаем, а также между Россией и странами Запада.
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4 комментария
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:52
    0
    Как там, в мультике?
    - маловато будет! ма-ло-ва-то!
    1. Brain_
      Brain_ Сегодня, 15:15
      +1
      Просто крупные игроки сейчас подберут остатки более мелких структур.
    2. стар
      стар Сегодня, 15:35
      0

      А дальше что, полномасштабная война, по старой британской традиции?
  2. стар
    стар Сегодня, 15:36
    -1
    Конфликт на Украине начался не с путча, не с Крыма и не с Донбасса. Он стартовал с решения англосаксов каким то образом решить проблему дефицита внешней торговли и экспоненциально уходящих ввысь долгов "золотого миллиарда".

    Именно данный прискорбный факт является корнем всех остальных трагических событий на земном шаре, в том числе и на Украине. Англосаксам позарез требовалось

    а) кого-​то ограбить

    б) оправдать войной падение уровня жизни собственного населения.