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Президента Украины планируют наградить в Германии премией за вклад в объединение Европы

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Президента Украины планируют наградить в Германии премией за вклад в объединение Европы

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку в Германию, где ему вручат премию Карла Великого за внесенный в объединение Европы вклад.


Как сообщает немецкое издание Тagesspiegel со ссылкой на представителей полиции страны, визит Зеленского в Берлин запланирован на 13 мая. В столице Германии он встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего отправится на вертолете в город Ахен, где ему будет вручена премия.

Во время визита украинского президента, на Потсдамской площади в центре Берлина будут введены максимальные меры безопасности, включающие полицейское оцепление, проверку документов, снайперов на крышах, а также кинологов с собаками, способными находить взрывчатку.

Также сообщается, что этот визит будет первой поездкой Зеленского в ФРГ после начала вооруженного конфликта на Украине.

Награждение ежегодной премией Карла Великого традиционно происходит на праздник Вознесения в Коронационном зале ратуши немецкого города Ахен. Лауреатам вручается специальная грамота, медаль и денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро. В разные годы премия Карла Великого вручалась Уинстону Черчиллю, Генри Киссинджеру, Вацлаву Гавелу, Ангеле Меркель, а также представителям белорусской прозападной оппозиции под предводительством Светланы Тихановской.

В официальной формулировке указано, что в этом году лауреатами премии станут Зеленский и весь украинский народ.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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16 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:58
    +1
    5000 евро клоуну это же плевок в лицо, он такими цифрами давно не оперирует, это ему так, на одну дозу кокса...
    Может обидеться
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:04
      +2
      Ну, в задницу ещё поцелуют
      Тттттттттттттт
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:00
    +1
    Надо приколоться и вручить госнаграды России за подъем нашего производства и развал Европы - президентам Польши, Германии и Франции. Мелкобрехания обойдется - мелкие слишком
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:01
    +2
    . за внесенный в объединение Европы вклад.

    Надо вручать побыстрее, а то Европа уже начинает разъеденяться. А скоро, услышав слово Украина, европейцы будут непроизвольно плеваться.
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:02
    +4
    Интересно, он и на вручение премии приедет в спортивке?
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:04
    +2
    Еще просто необходимо объявить его человеком года и выдать нобелевскую премию за неоценимый вклад в дело мира. А что? Классика жанра!
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:05
    +2
    Европа что, всегда под нацистами обьединяется?
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:06
    +1
    Удрал срочно, пока ответка за попытку нападения на Кремль не пролетела. Спрятался, г.а.д! Надеюсь, что все же его достанут. Хотя бы при перелетах.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 15:06
    +2
    Национал-социалистический диктатор и военный преступник Селенский лично "посетит" Берлин 13 мая, все будут в одном месте. Неужели нет другой ракеты, которая может лететь на 2000 км? Тогда, наконец, наступит мир.
  9. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 15:06
    +1
    Специально для Зели наградят орденом "Адольфа" laughing Не зря же он пистолет с собой носит) история помнит как заканчивается все)
  10. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:08
    +1
    От Черчилля до Тихановской через Меркельwassat Как падает премия со временем.
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:10
    +1
    ну что пора уже
    Путин Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».24 февраля 2022.
  12. fox_rudy
    fox_rudy Сегодня, 15:16
    0
    ... За объединение Европки против России!!!
  13. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:22
    0
    Ну понятно: место Горбачева оказалось вакантным. Вот и решили одно пустое место заменить на другое.
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:30
    0
    Ну думаю недолго осталось этому клоуну коптить, удар по Кремлю ему не простят, надеюсь теперь то мы будем наносить удары "по центрам принятия решений".
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:48
    0
    Президента Украины планируют наградить в Германии премией за вклад в объединение Европы

    Премию мира ему ! У них Обаму наградили ,за три развязанных войны ,а чего клоун не достоин разве ?