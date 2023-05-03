Президента Украины планируют наградить в Германии премией за вклад в объединение Европы

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку в Германию, где ему вручат премию Карла Великого за внесенный в объединение Европы вклад.Как сообщает немецкое издание Тagesspiegel со ссылкой на представителей полиции страны, визит Зеленского в Берлин запланирован на 13 мая. В столице Германии он встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего отправится на вертолете в город Ахен, где ему будет вручена премия.Во время визита украинского президента, на Потсдамской площади в центре Берлина будут введены максимальные меры безопасности, включающие полицейское оцепление, проверку документов, снайперов на крышах, а также кинологов с собаками, способными находить взрывчатку.Также сообщается, что этот визит будет первой поездкой Зеленского в ФРГ после начала вооруженного конфликта на Украине.Награждение ежегодной премией Карла Великого традиционно происходит на праздник Вознесения в Коронационном зале ратуши немецкого города Ахен. Лауреатам вручается специальная грамота, медаль и денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро. В разные годы премия Карла Великого вручалась Уинстону Черчиллю, Генри Киссинджеру, Вацлаву Гавелу, Ангеле Меркель, а также представителям белорусской прозападной оппозиции под предводительством Светланы Тихановской.В официальной формулировке указано, что в этом году лауреатами премии станут Зеленский и весь украинский народ.