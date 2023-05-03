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Пресс-служба президента РФ: Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю

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Пресс-служба президента РФ: Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю

Ночью вооруженные силы Украины пытались атаковать Кремль в Москве. Об этом сообщает Пресс-служба президента Российской Федерации Владимира Путина.


Как утверждается в сообщении пресс-службы главы государства, российские военные вывели из строя два беспилотных летательных аппарата. Именно с их помощью Украина планировала предпринять атаку на Кремль. В результате атаки беспилотников и их уничтожения никто не пострадал, имущество повреждено не было, сообщили в пресс-службе главы государства.

Таким образом, украинские формирования переходят к агрессивным действиям принципиально нового уровня. Они пытаются атаковать объекты в глубине Российской Федерации, при этом в качестве целей выбирают либо стратегические военные объекты, как это было в случае атак на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, либо такие национальные символы России как Кремль.


Ответ на подобные действия со стороны Украины должен быть неимоверно жестким. Ведь те «красные линии», о которых говорят едва ли не с начала специальной военной операции, Киев пересекал не раз. Не исключено, что перед анонсируемым киевским режимом контрнаступлением, украинские формирования значительно активизируют свои агрессивные действия против нашей страны.

Ранее стало известно, что в Москве были в экстренном порядке с сегодняшнего дня запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов, за исключением тех дронов, которые запускаются органами власти, вооруженными силами, правоохранительными структурами и спецслужбами. Соответствующее распоряжение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.
Использованы фотографии:
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172 комментария
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  1. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 14:52
    +28
    Да сколько же эта шляпа будет продолжаться ?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:56
      +36
      Цитата: Всем_Добра
      Да сколько же эта шляпа будет продолжаться ?

      Пока по шляпе не прилетит!!! Зеля срочно в евротур подался, с "партнерами" встречаться будет. И вот для чего Путин обещал ему неприкосновенность? НЕЛЬЗЯ БЫТЬ МЯГКИМИ С ФАШИСТАМИ!!!!
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 14:59
        +33
        Путину пора на тренерскую работу.
        Это уже слишком заметно.
        1. Aлеkc
          Aлеkc Сегодня, 15:03
          +21
          В Кремле нужен молодой Лев. Старики пассивны, как ни крути.
          1. KAVBER
            KAVBER Сегодня, 15:12
            +1
            Был уже один такой, горби звали, второй раз на грабли это к чубатым
            1. ИванИванов
              ИванИванов Сегодня, 15:14
              +9
              Горби - это молодой баран или провокатор скорее.
            2. Алексей Зоммер
              Алексей Зоммер Сегодня, 15:18
              +2
              Цитата: KAVBER
              Был уже один такой, горби звали, второй раз на грабли это к чубатым

              И что теперь?
              Мумии в Кремле держать?
              О чем Вы?!
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 16:12
                0
                Цитата: Алексей Зоммер
                И что теперь?

                Раз получив "по соплям", главное их теперь не распускать, а хорошо продумать, подготовить и нанести ответный удар...
            3. Кронос
              Кронос Сегодня, 15:28
              -5
              Горбачеву было за 50 лет какой он молодой ?
          2. mitlantecutli_zen
            mitlantecutli_zen Сегодня, 15:15
            -4
            Kadirov, y así temblaría occidente, pero no los creo capaces de esa decisión.
          3. isv000
            isv000 Сегодня, 16:20
            -1
            Цитата: Aлеkc
            В Кремле нужен молодой Лев. Старики пассивны, как ни крути.

            Молодые львы горячи и не воздержаны. Резкие движения могут привести к падению...
        2. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 15:46
          +3
          Цитата: Алексей Зоммер
          Путину пора на тренерскую работу.
          Это уже слишком заметно.


          Это да, только со сменой, как у нас принято - большие вопросы.
        3. isv000
          isv000 Сегодня, 16:18
          0
          Цитата: Алексей Зоммер
          Путину пора на тренерскую работу.
          Это уже слишком заметно.

          Интересно, если бы в Кремле сидел Батька, чтобы он сделал?
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:59
        +11
        Цитата: Егоза
        Пока по шляпе не прилетит!!!


        Ну да, президент же "не пострадал", "разрушений нет". А как он там оказался, какие причины на этот раз, после года активной учебы и "учета всех ошибок".
      3. Овсиговец
        Овсиговец Сегодня, 15:04
        +6
        Вы знаете слово джентльмена работает только с джентльменом. Тем более он разведчик, тем более политик. Слово и назад отзовет. Мне кажется пора
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:15
          +2
          Цитата: Овсиговец
          Вы знаете слово джентльмена работает только с джентльменом. Тем более он разведчик, тем более политик. Слово и назад отзовет. Мне кажется пора


          Задолбали уже играть в своё джентельменство.Это явно не в интересах страны в связи с происходящими вокруг неё событиями. Израиль на нашем месте уже давно бы мочканул Зелю,а мы всё сюсюкаемся с этим клоуном-наркоманом и выглядим на его фоне мягко говоря как непонятно кто. Просто слов нет.Не хотите ничего менять?Тогда приготовьтесь к тому что беспилотники будут каждый день атаковать Кремль,как почти ежедневно обстреливают Донецк.Я уже не говорю о том что из-за нашего излишне мягкого поведения всем уже давным давно плевать на все наши красные линии и озабоченности,мы фактически сами себя лишили возможности что либо достичь путём диалога так как зачем с нами о чём то говорить,если нас можно тупо продавить,наплевав на все наши озабоченности.Зачем с такими говорить?
      4. Sergio_7
        Sergio_7 Сегодня, 15:08
        -1
        Месть- это блюдо, которое подаётся холодным! Такие варианты тоже просчитывались. Ответка будет по-любому!
        1. Анадыреанец
          Анадыреанец Сегодня, 15:24
          +2
          Запасаемся попкорном, смотрим новости. Зеля в Финляндию свалил на всякий случай.
          1. isv000
            isv000 Сегодня, 16:23
            0
            Цитата: Анадыреанец
            Запасаемся попкорном, смотрим новости. Зеля в Финляндию свалил на всякий случай.

            Полагаю, сводный отряд саамских оленеводов уже занял свои места...
    2. 76СССР
      76СССР Сегодня, 15:02
      +30
      Цитата: Всем_Добра
      Да сколько же эта шляпа будет продолжаться ?

      Эшелоны под откос пускают, нефтебазы взрывают, Кремль атаковали... СВО - это когда в одни ворота. А тут война. Пора кончать уже с этими "качелями"...
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:16
        +2
        Сегодня опубликовали допрос крымских диверсантов. Там у большинства "вышка" просится, понимали что делали. Один на жалость давит - дочку мол отвел на танцы и стал наблюдать где и за кем сказали.
        1. стар
          стар Сегодня, 15:52
          0
          Гадить, а потом в ногах валяться - это у них в крови.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 16:17
        -1
        Цитата: 76СССР
        СВО - это когда в одни ворота.

        Нет, это когда пропустив удар не паникуют, а готовятся дать ХОРОШИЙ ответ...
    3. скептик
      скептик Сегодня, 15:13
      +1
      Цитата: Всем_Добра
      Да сколько же эта шляпа будет продолжаться ?

      Очень символичным будет ответ, с сносом стеллы "независимости Украины", на центральной площади, в Киеве.
      После этого, любое "красование" западных делегаций, теряет лицо Запада.
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 16:24
        +3
        "Очень символичным будет ответ, с сносом стеллы"
        узбагойся, ничего не будет, максимум, очередная озабоченность, с двух рук- лавров и путин
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:14
      +19
      Если это не объявление войны России, то все остальное либеральная болтовня am Доточили карандашики am Что резиденция утырка в Киеве еще не снесена? Хватит нести сказки про ответки, тут детей нема.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 15:19
        +14
        Опять оплошали укропы! Надо было днём да по дому правительства! Может тогда проймет этих плохишей, идёт война! Как говорил Горбачёв - хватит жить по старинке,перестраиваться надо! Начинайте жить по военному, идёт полномасштабная война! Нету больше друзей на западе,кончились!
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 15:56
          +2
          Цитата: seregatara1969
          Опять оплошали укропы! Надо было днём да по дому правительства!

          Да как бы довольно зрелищно. Интересно, а РЭБ за пределами Кремля работать не может?
    5. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 15:20
      -6
      Да успокойтесь вы все!
      Это Песков петардами балуется!
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 16:26
        +1
        Цитата: AlexKruglov1976
        Да успокойтесь вы все!
        Это Песков петардами балуется!

        Песков по другой части, это кое у кого айфончик пыхнул, подаренный "партнёрами"...
    6. isv000
      isv000 Сегодня, 16:16
      +3
      Цитата: Всем_Добра
      Да сколько же эта шляпа будет продолжаться ?

      В 1 квартале 2023 года товарооборот России с Украиной составил 2 403 079 551 долл. США, увеличившись на 31,79% (579 641 766 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года...
  2. Как то там
    Как то там Сегодня, 14:53
    +24
    До красной линии пока не добрались?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 14:57
      -5
      Красная линия, это видимо форточка в туалете в доме на Рублёвке у Пескова или шахта вентиляции в бункере у другого персонажа.А что кремль?Кремль место работы "оккупационной администрации" как Индия времён Колониальной Великобритании.А на честь и достоинство России (атака на символ власти)им наплевать .Будут терпеть до последнего hi
    2. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 15:07
      +6
      Так в оно кабинета то не влетел, какая это красная линия?
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 15:08
      +17
      Красные линии побледнели от стыда и стали бледно-розовыми.
      1. mitlantecutli_zen
        mitlantecutli_zen Сегодня, 15:13
        -1
        ¡Exacto! Eso creemos la mayoría de los latinoamericanos.
    4. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 15:25
      +2
      У Кремля нет красных линий - на Красной площади в Москве есть только белые и жёлтые линии:
      1. Комментарий был удален.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:50
        +5
        Цитата: AlexKruglov1976
        У Кремля нет красных линий - на Красной площади в Москве есть только белые и жёлтые линии:


        Не до красных в Кремле линий - главное вовремя мавзолей задрапировать.
    5. isv000
      isv000 Сегодня, 16:28
      +1
      Цитата: Как то там
      До красной линии пока не добрались?

      Черта по брусчатке проведена, а пыхнул кумпол - несколько десятков метров не выбрано...
  3. мазута
    мазута Сегодня, 14:53
    +21
    Даже и сказать уже как бы и нечего...Все шло к этому и наконец пришло.Ждем ответа.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 15:14
      +17
      Какого ответа вы ждете? Продления зерновой сделки не на 60 дней,а только на 59? Можно еще одного персонажа в маршалы произвести. Давно "заслужил"
      1. мазута
        мазута Сегодня, 15:42
        +1
        Все как бы просят ВВП:Пора бы начинать,промедление смерти подобно...Ответа ждем вдумчивого,конкретного,тяжелого...Бизнес на крови подвел черту под СВО.Далее война и де-юре и де-факто.Выбора президенту нашему не оставили,надо отвечать...Иначе либо смерть,либо 5 колонна его сдаст в Гаагу и суд.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 15:52
          +1
          Если не дошло до сих пор, есть ли шанс что дойдет?
          1. мазута
            мазута Сегодня, 16:05
            +1
            Ну какой то ответ должен быть.Песков сказал,что Президент не пострадал,значит обязательно будет.Устроит ли он россиян,вот в чем вопрос.
            1. аксельбант
              аксельбант Сегодня, 16:29
              +1
              "Ну какой то ответ должен быть.Песков сказал,что Президент не пострадал,"
              это и есть ответ
    2. скептик
      скептик Сегодня, 15:21
      -1
      Цитата: мазута
      Ждем ответа.

      Идеальный ответ - удар в основание стеллы независимости Украины, на площади Независимости. Это станет идеальной оплеухой, на любые их провокации.
  4. Scaffold
    Scaffold Сегодня, 14:56
    +11
    Уже красная? Или еще бледно-розовая?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:00
      +14
      еще не красная, разрушений нет, партнерствуем дальше
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 15:04
        +6
        Цитата: ИванИванов
        еще не красная, разрушений нет, партнерствуем дальше

        Это ещё не самая красная как говорил один из представителей МИДа.
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:56
    +15
    Ну наконец то. Жаль не по рублевке. Может хоть так дойдет. Хотя сомневаюсь.
    Пы.Сы. А это считается КРАСНОЙ ЛИНИЕЙ или может еще чего подождем? Ну там массовых казней граждан РФ. Хотя ...... слухи то про оставленных в ходе перегруппировки всякие ходят.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 15:16
      +3
      Цитата: Single-n
      Ну наконец то. Жаль не по рублевке.

      По Рублёвке не прилетит точно. Как сказал персонаж одного фильма - " Капиталист , капиталисту глаз не выклюет".
  6. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 14:56
    +11
    Каков будет ответ? Снова все схаваем! Скажем про красные линии и спустим все на тормозах?
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 15:10
      +6
      Конечно же нет! Ответ будет чрезвычайно жёстким!!!. ВЫРАЗИМ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ! ПРОЯВИМ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И... ПРОДЛИМ ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ!!!
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: Сергей_Моряк
      Каков будет ответ?

      Лишь бы не как обычно - выражение озабоченности и решительный протест. Необходимо практическое наказание верхушки укрорейха.
  7. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 14:57
    -6
    Очень плохая информация для Зеленского и его окружения... Ну прям очень плохая!
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 15:15
      +2
      Очередной прорыв? Или пока только рывок,но согласно плану и с опережением графика???
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 16:11
        0
        Цитата: Николай310
        Очередной прорыв? Или пока только рывок,но согласно плану и с опережением графика???

        Вы это мне?!))) Прорыв,рывок? Вы о чем?
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 16:32
      0
      Цитата: Игорь_Божко
      Очень плохая информация для Зеленского и его окружения... Ну прям очень плохая!

      Зе не зря обрезан - он уже у фиников морошку жрёт...
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:57
    +6
    С военной т.з. конечно нулевая абсолютно акция, чистый пиар, но эффект будет, ща праздновать все убогие вповалку начнут)))
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:45
      +6
      Цитата: Bingo
      абсолютно акция, чистый пиар, но эффект будет

      Удар по престижу страны , это тоже сильный ход . Пусть шоу , пускай пиар , но свидоукры сделали громко , на весь мир . Смотрите ! Мы их и в Кремле достали ! Позорно для нас ? Не добавляет авторитета России в мире ... Нашей армии и лично министерству обороны России . Нашей разведке , контр разведке . Вот такие дела малята .... Что нужно сделать в ответ ? Не знаю . Возможно разнести на западной границе бандеространы транспортные развязки , пограничные переходы . Долбануть наконец по долбаной Банковской !Заодно снести британское и американское посольства ...
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 16:31
      +2
      "С военной т.з. конечно нулевая абсолютно акция"
      репетиция перед парадом 9 мая
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:57
    +18
    И заметьте, удар ночью ответа нет до сих пор. Дожевался сопли гарант, доигрался в "братский народ" и даже этот случай вряд ли научит, необучаемая у нас верушка, и эти, что называется "из лучших". Абзаца матов не хватит, чтобы передать эмоции. Как они там оказались - отдельный вопрос. Если в соседнем парке собраны - привет противникам смертной казни, если издалека прилетел - чем набита голова военного рук-ва?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:22
      +1
      Цитата: ИванИванов
      И заметьте, удар ночью ответа нет до сих пор.

      "..еще не вечер..."
  10. mark1
    mark1 Сегодня, 14:58
    +14
    Доигрались... может хоть сейчас будем поступать, как дОлжно с вражеским государством
  11. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 14:58
    +9
    Владимир Владимирович экономьте дальше на ПВО, позакрывали все училища ПВО, сократили численность ПВО, производство ПВО сократили. А теперь вот и до Кремля долетело. Надеюсь вы хоть ответите Зеленскому? Ударом по Банковой?
    Не совсем понятно только откуда их запускали, они ведь не могли тысячу километров пролететь, скорее всего их собрали в москве и запустили.
    О беспилотниках извещали все последние дни и писали про деверсионные группы, возможно это их рук дело
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:23
      +6
      В 2014 мы готовы не были, зато теперь мы готовы!
    2. Анадыреанец
      Анадыреанец Сегодня, 15:27
      +4
      Сколько в Москве свидомых? Столько желающих это сделать.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:49
        +2
        Цитата: Анадыреанец
        Сколько в Москве свидомых? Столько желающих это сделать.

        УУУУ !!! Там их , как собак не резанных ..Людей без принципов , чести и Родины , да и мигрантов со счетов скидывать не надо ... .. А ежели за большие гроши ! То очередь стоит ...
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:55
        +1
        Да только в творческой элите латентных сине желтых большинство. Любой их них посильную помощь окажет.
    3. frei67
      frei67 Сегодня, 15:36
      0
      c хрена ли сократили .Завод в Вятке в 3смены без выходных пашет
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:57
        0
        Возможно, только где они все, если БК на фронте не хватает? Важно же не сколько смен а сколько продукта на выходе в общей массе.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: frei67
        c хрена ли сократили .Завод в Вятке в 3смены без выходных пашет

        И в Нижнем постоянный набор на производство идёт, рабочих рук не хватает...
  12. А009
    А009 Сегодня, 14:59
    +14
    Очень строгое предупреждение надо послать. И продлить зерновую сделку. Зеля по доброте перестанет хулиганить.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:43
      0
      Нееет, неполное служебное нужно послать.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 16:35
        0
        Цитата: AdAstra
        Нееет, неполное служебное нужно послать.

        Лучше СМС-ку написать, маркером на "Кинжале"...
  13. 2я19
    2я19 Сегодня, 15:00
    +13
    То ли ещё будет.... Я знаю, что мой комментарий слишком короткий, но много здесь без мата не скажешь.
  14. Грац
    Грац Сегодня, 15:00
    +7
    ну чё очередная озабоченность ай яяй. пальчиком погрозим вы так больше не делайте, тьху зла не хватает
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:26
      0
      А вдруг Китайские партнеры косо посмотрят, если Зе "заболеет"? Только с ним о чем то договорились, опять же беспилотников ему продали в товарном к-ве, идиоты, едрен батон.
  15. Умник
    Умник Сегодня, 15:00
    +7
    Это еще не красная линия!!!!))))!!!!
    1. spirit
      spirit Сегодня, 15:07
      +9
      Нет!Песков сказал Президент работает в Ново-Огарево, так что все нормально.Продолжаем вести наблюдение как в ДМБ hi
  16. aleks700
    aleks700 Сегодня, 15:00
    +8
    Ну теперь то по администрациям на Украине нанесут удары? Или может протест выразят?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:29
      +4
      Ну понимаете обстановка сложная, индийские партнеры, китайские партнеры, мировое сообщество, расстраивать его нельзя - серый импорт перекроют, без которого, как утверждают рулевые, нельзя в современном мире "все делать самому" и тп.
    2. стар
      стар Сегодня, 15:56
      +1
      Нанесут протест. Вот так прям наотмашь!
  17. Сергей28
    Сергей28 Сегодня, 15:00
    +15
    Как правильно отметили где то в инете, красновато-розовые линии сместились непосредственно к Кремлю. Жуйте сопли дальше уважаемые кремлевские обитатели, заключайте зерновые сделочки, разрешайте вывозить денежки за бугор, поставляйте ГСМ окольными путями для нужд ВСУ, департируйте на 404 тех, кто показал свою яркую враждебность на освобожденных территориях, молчаливо поощряйте повсеместный саботаж "ынтиллехенции" и т.д. и т.п.
  18. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 15:01
    +9
    Другими словами, пресс-служба президента России признала, что украинские дроны ДОЛЕТЕЛИ ДО КРЕМЛЯ? Красных линий НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

    Логичный, вытекающий из происшествия вопрос, если они не могут защитить себя, на что рассчитывать нам? Кто защитит Кубань или Белгород?

    Куда прилетит следующий беспилотник? А тут бриты еще ракеты на 300 км пообещали....
  19. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 15:03
    +11
    Осталось только попросить укровермахт больше этого не делать.
  20. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:03
    +13
    Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.

    Да неужели, вашу дивизию!? Срочно посла украины вызвать, объяснить - партнеры так не поступают! Возможно это и есть ХПП - не "начинать" пока снами не "закончат". Так то цель понятна - сорвать парад 9 мая в МСК. Может и правда, прав Пригожин, пока не надо парадов - не заслужили, тем более на фоне задрапированного мавзолея.
  21. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 15:03
    +9
    Это еще красная линия или уже...коричневая?
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: Kvakosavrus
      Это еще красная линия или уже...коричневая?

      Очередная желтая.
  22. dandi
    dandi Сегодня, 15:03
    +10
    Ну,так если гора не идёт к Магомету... Что ж мы хотели,в таком случае? В ответ на непринятие решения удара по их центрам принятия решений(извиняюсь за каламбур) скоро,наверное,прилетит по нашему центру.Слабых бьют.
  23. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 15:03
    +7
    Ждем.с , однако .......
    Произошедшее только подчеркивает,что начатое необходимо доводить до логического конца,т.к. по другому эти "европейцы" не поймут.
  24. codetalker
    codetalker Сегодня, 15:03
    +14
    Шутки про красную линию, которая проходит по Красной площади, воплотились в жизнь...
  25. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 15:03
    +6
    Ну просто слов нормальных нет, а правильные употреблять нельзя. То что предотвратили молодцы, но все же где и когда будет ответ?
  26. Хаджи Мурат
    Хаджи Мурат Сегодня, 15:05
    +8
    Не очется лишний раз говорить...но не верю я в способность нашей власти на твердые и разумные действия,и в первую очередь по причине наполнения этой власти предателями
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:12
      0
      Тут все гораздо хуже. Это не предатели. Они просто НЕ УМЕЮТ нихрена , кроме разворовывания бюджета и наследия СССР
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:33
        +2
        Большинство из них - латентные горбачевцы со своими кособокими но прочными верованиями/идолами. Как в старой шутке про "вывезти девушку из деревни и деревню из девушки".
  27. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:06
    +6
    Ночью вооруженные силы Украины пытались атаковать Кремль в Москве.

    а вот и основание откалибровать бункер с Зеленским. Или еще нет?
  28. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:06
    +9
    Слава Богу, красные линии не пострадали!

    Дым над дворцом белый - это хорошо.
    Значит кого-то уже избрали.
    Вот если дым - чёрный, то плохо.
    Значит предстоят новые выборы.

    Им это даром не пройдёт!
    На этот недружественный жест наших уважаемых и неприкосновенных партнёров Украины мы ответим самой глубокой, просто бездонной озабоченностью, широким жестом доброй воли и расширением зерновой сделки!



  29. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:07
    +7
    И что? Доигрались в вежливость?
    Право то оставили, а вот будет ли жёсткий ответ?
    По крайней мере уже сейчас должно быть заявлено, что Россия больше не гарантирует безопасность высшему руководству Украины.
    А там посмотрим.
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 15:11
      +4
      Право то оставили, а вот будет ли жёсткий ответ?

      Извольте, на днях обсуждение продления зерновой сделки с дорогими партнерами. Негоже, чтобы какой-то, совсем не громкий хлопок, помешал властьимущим заработать денег.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:35
        +4
        Зерновая сделка в интересах партнера Эрдогана, партнеры кругом - подставить никого нельзя.
  30. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 15:07
    +15
    Вот это уже ПОЗОРИЩЕ!!!! Президент не пострадал! А вы что хотите чтобы ПОСТРАДАЛ!!!??? А ответа не будет в виду отсутствия СИЛ И СРЕДСТВ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ ВОЛИ на этот ответ. Ждём когда будут массовые жертвы в Москве!!!??? или разрушения нашей исторической памяти!!!??? Да и тогда ответа не будет. См интервью Пригожина!!!
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:36
      +2
      Цитата: Сид2014
      Вот это уже ПОЗОРИЩЕ!!!! Президент не пострадал!


      Это правда, любая этажность матов не передаст сложившейся ситуации.
  31. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 15:08
    +3
    Где конец "красным линиям"? Может пора ударить по правительственным зданиям в Киеве?
  32. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:09
    +5
    В результате атаки беспилотников и их уничтожения никто не пострадал, имущество повреждено не было, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Ну, и слава Богу...Пусть и дальше эта нацистская шобла из Киева живёт и радуется...Скоро парад Победы...То-то будет раздолье...Надо ещё пару красных линий нарисовать вокруг всех колец МКАД...
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 15:37
      +1
      пару красных линий нарисовать

      В виде перекрестия над МКАД`ом. А, толку то, итак в самое сердце России стрельнули.
  33. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 15:09
    0
    Хорошая шутка. Проверить никак, но церковная вера соблюдена...
  34. Yakut
    Yakut Сегодня, 15:10
    +1
    А точка запуска наверное через дорогу была :)
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:37
      +2
      Очень может быть и это привет противникам смертной казни и законов военного времени.
  35. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 15:11
    -3
    Ну все. Конечная остановка. Отныне президент РФ, В.В. Путин начнет новую жизнь - под "калпаком" спец. служб. Шаг вправо шаг влево- расстрел.
  36. Cannon
    Cannon Сегодня, 15:12
    -2
    "Гром не грянет, мужик не перекрестится." И ведь ничего не поделаешь- братский народ.Вся надежда на Вагнеровцев.Бросайте нафиг этот Бахмут и бегом Москву охранять,а может сразу Владивосток?
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 15:18
      +1
      в каком виде-то "брацкий"? в виде жыденка-наркомашки???
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:52
        -2
        Цитата: VoprosNeudobny
        в каком виде-то "брацкий"? в виде жыденка-наркомашки???

        Вырусь братьями быть не может . Теперь они жидоукрами называются . Новая нация .
  37. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:12
    +6
    Сейчас они будут ждать ответа по Киеву. И ПВО будет готово.
    Надо выждать неделю-полторы и устроить серию массированных ударов по офису президента Украины, а также военкоматам и т.п.
    Очень жаль, что придётся бомбить исторические постройки, но тут уже надо отвечать очень жёстко.
    Украина сейчас подталкивает всех мировой войне.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:15
      0
      а может бить не туда где ждут а по европе ? ядерными фугасами и ракетами ? европа и сша же планы строит !
    2. стар
      стар Сегодня, 16:29
      0
      Очень жаль, что придётся бомбить исторические постройки
      Если еще пара исторических мостов через Днепр под раздачу попадется, то вообще будет красота. Ну или хотя бы пара-тройка исторических ж/д депо..
  38. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:12
    +3
    Не пойму, что происходит? Мы опять утрёмся? what
  39. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 15:14
    +6
    почему только к вечеру сообщили? почему Кремль сообщил а там молчали тоже весь день?
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 15:20
      +1
      Цитата: Nastia Makarova
      почему только к вечеру сообщили? почему Кремль сообщил а там молчали тоже весь день?

      Ну это официально только признали. По телегам и твиттерам все давно уже известно, с видеопруфами с разных углов. Видимо поэтому и признали, так как все уже и так в курсе.
  40. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 15:14
    +7
    Наверное нижайше попросят руководство Израиля попросить Зеленского не стрелять по Кремлю (или согласовать график прилётов). laughing
  41. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:14
    +3
    ну что дальше будет кремль пассивным ? ждет когда его кокнут ?
    Путин Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».24 февраля 2022.
    время уже пришло !
  42. next322
    next322 Сегодня, 15:16
    +3
    Цитата: Sergio_7
    Ответка будет по-любому!

    будет выражена крайняя озабоченность.....и даже МИД выразит протест,и может ДАМ вечером что напишет матом в телеграмме
  43. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 15:16
    +4
    А не пора ли, друзья, замахнуться на массированный удар по всем (!) центрам принятия решения, военного и политического руководства, скоплениям войск и энергообъектам страны 404?!
  44. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:17
    +1
    Пока какой-нибудь БПЛА не убьёт кого-то из начальства или их детей, до них не дойдёт, что надо выполнять то, о чём сами же они орали уже год назад и бить по "центрам принятия решений"
  45. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 15:17
    0
    Цитата: AlexWar
    Владимир Владимирович экономьте дальше на ПВО, позакрывали все училища ПВО, сократили численность ПВО, производство ПВО сократили. А теперь вот и до Кремля долетело. Надеюсь вы хоть ответите Зеленскому? Ударом по Банковой?
    Не совсем понятно только откуда их запускали, они ведь не могли тысячу километров пролететь, скорее всего их собрали в москве и запустили.
    О беспилотниках извещали все последние дни и писали про деверсионные группы, возможно это их рук дело

    Провокатор что-ли украинский? Производство было и не останавливалось а наоборот росло.
  46. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:18
    +3
    Пострадавших и материального ущерба после их падения и разлета осколков на территории Кремля нет.

    Вообще-то эти беспилотники до Кремля долететь то не должны были, а посыпаться ещё на поля Подмосковья.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:25
      +1
      Цитата: Бывший солда
      Вообще-то эти беспилотники до Кремля долететь то не должны были, а посыпаться ещё на поля Подмосковья.

      Это при условии, если они с тех полей или из самой Москвы не стартовали...
  47. OSha
    OSha Сегодня, 15:18
    +4
    При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал
    (c) РИА Новости

    у меня только один вопрос: а как они вообще до туда ДОЛЕТЕЛИ???
    1. Анадыреанец
      Анадыреанец Сегодня, 15:34
      +1
      Из Москвы в Москву. Только таким путем. Сколько раз в последнее время они пытались долететь до столицы? Раз 5-6. Это официально, по СМИ.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: OSha
      у меня только один вопрос: а как они вообще до туда ДОЛЕТЕЛИ???

      Сначала надо получить ответ, а от куда они вообще летели? Вот вполне допускаю, что их запускали или из подмосковья или из самой Москвы...
  48. Ksanatos
    Ksanatos Сегодня, 15:18
    +1
    Ну я после недавних жертв думал что красных линий нет, но потом был Павлоград. Так что нужно подождать. Это не драка на улице когда ты можешь сразу сдачи дать.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 16:24
      0
      А что Павлоград ? Просто взорвали украинские склады обычный рядовой акт войны.
  49. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:18
    +2
    Завтра будет экстренное обращение Верховного к обеим палатам Федерального Собрания Российской Федерации и народу:
  50. Sovpadenie
    Sovpadenie Сегодня, 15:24
    +1
    А мы им в ответ прочертим жирную красную линию. И продлим зерновую сделку, чтобы совсем напугались