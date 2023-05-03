Пресс-служба президента РФ: Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю

Ночью вооруженные силы Украины пытались атаковать Кремль в Москве. Об этом сообщает Пресс-служба президента Российской Федерации Владимира Путина.
Как утверждается в сообщении пресс-службы главы государства, российские военные вывели из строя два беспилотных летательных аппарата. Именно с их помощью Украина планировала предпринять атаку на Кремль. В результате атаки беспилотников и их уничтожения никто не пострадал, имущество повреждено не было, сообщили в пресс-службе главы государства.
Таким образом, украинские формирования переходят к агрессивным действиям принципиально нового уровня. Они пытаются атаковать объекты в глубине Российской Федерации, при этом в качестве целей выбирают либо стратегические военные объекты, как это было в случае атак на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, либо такие национальные символы России как Кремль.
Ответ на подобные действия со стороны Украины должен быть неимоверно жестким. Ведь те «красные линии», о которых говорят едва ли не с начала специальной военной операции, Киев пересекал не раз. Не исключено, что перед анонсируемым киевским режимом контрнаступлением, украинские формирования значительно активизируют свои агрессивные действия против нашей страны.
Ранее стало известно, что в Москве были в экстренном порядке с сегодняшнего дня запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов, за исключением тех дронов, которые запускаются органами власти, вооруженными силами, правоохранительными структурами и спецслужбами. Соответствующее распоряжение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.