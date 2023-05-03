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Президент Украины прибыл в Финляндию на встречу с главами стран Северной Европы

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Президент Украины прибыл в Финляндию на встречу с главами стран Северной Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Финляндию, где проходит саммит глав стран Северной Европы. Визит главы киевского режима анонсирован не был, о его прибытии в Хельсинки сообщается на сайте канцелярии финского президента Саули Ниинисте. В заявлении пресс-службы подчеркнуто, что украинский лидер прибыл с официальным визитом по личному приглашению президента Финляндии.


На рабочем обеде в рамках официального визита также будут присутствовать премьер-министр Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто. В программе президента Зеленского также встреча со спикером парламента Финляндии Петтери Орпо.

Во второй половине дня Зеленский примет участие в самом саммите, где помимо главы финляндского государства будут присутствовать: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

На саммите запланировано обсуждение дальнейшей поддержки Украины странами Северной Европы, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициатива Киева «по справедливому миру». Переговоры пройдут как в расширенном формате, так и двусторонние между Зеленским и каждым из лидеров стран. После окончания деловой части пройдет совместная пресс-конференция.

Финляндия, недавно ставшая членом НАТО, стремится изо всех сил показать приверженность идеям и политике альянса, в том числе в части безоговорочной поддержки Украины. В конце апреля Хельсинки выделил Киеву очередной, пятнадцатый по счету, пакет военной помощи на 78 миллионов евро. Таким образом, общий объем поддержки Украины со стороны Финляндии составил чуть менее одного миллиарда евро.

Эксперты предполагают, что целью визита Зеленского в Финляндию, помимо традиционной просьбы расширения военной и финансовой поддержки, будет попытка договориться о координации действий против России в регионе Балтийского моря. Это должно усилить военную напряженность в регионе, в том числе вокруг Калининградской области, и отвлечь военные и политические ресурсы РФ от украинского конфликта.
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Использованы фотографии:
Сайт президента Финляндии
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:58
    +2
    Счас он научит с кем дружить и как дружить ,особенно по Норвегии пройдётся.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:59
    0
    Разъездился Зеля что-то в последнее время....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:12
      +1
      Игорь Борисов 2 hi, а чего не ездить? Приглашают? Приглашают! Кормят, поят, хвалят. Причём полная гарантия безопастности, тылы в Киеве железо - бетонно прикрыты, заодно кой кому показатьчто данный организм пользуется популярностью.
    2. Pytnik
      Pytnik Сегодня, 15:21
      +1
      Он от греха подальше слинял, ждём новость на ВО об атаке на Кремль этой ночью, если что уже везде полно качественных видео,
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:02
    +1
    Маленький вопрос.А нам то с чего эта новость?Какое то ч м о куда то поехало?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:03
    +4
    Галопом по европам... с сумой наперевес...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:25
      +1
      Mouse hi, и галопом и с сумой, только ведь и оружия дадут и денег выделят и спецов каких закажет и информацией поделятся, так что не зря мотается.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 15:55
        +1
        Шакала ноги кормят .... hi ........................
  5. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 15:05
    +4
    "Тройник" Зеленского разъезжает по Европе, пока оригинал сидит в бункере) недавно смотрел данный ролик, где блогер говорит, что бункер секретный laughing забыв упомянуть что сделан он был ещё в ссср
  6. And11
    And11 Сегодня, 15:11
    +2
    Какое совпадение: Зеленский за порог, а по Кремлю беспилотники полетели. Решил пересидеть в безопасном месте
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:17
    -1
    Гастроли "цыган" по Северной Европе , а финнам стоило бы поинтересоваться , как украинцы относятся к фи́нно-уго́рским наро́дам , хотя если поляки наплевали на "Волынскую резню", то что уже о финнах говорить?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:20
      0
      oleg - nekrasov-19 hi, если уж Израилю с его отношению к нацизму по тулумбусу, то почему финнам союзникам гитлера не привечать такого гостя?
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:46
    +1
    Финны доиграются с поддержкой клоуна .Зависимость от России у финской экономики процентов 30,тут до реального кризиса совсем не далеко