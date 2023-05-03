Президент Украины прибыл в Финляндию на встречу с главами стран Северной Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Финляндию, где проходит саммит глав стран Северной Европы. Визит главы киевского режима анонсирован не был, о его прибытии в Хельсинки сообщается на сайте канцелярии финского президента Саули Ниинисте. В заявлении пресс-службы подчеркнуто, что украинский лидер прибыл с официальным визитом по личному приглашению президента Финляндии.На рабочем обеде в рамках официального визита также будут присутствовать премьер-министр Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто. В программе президента Зеленского также встреча со спикером парламента Финляндии Петтери Орпо.Во второй половине дня Зеленский примет участие в самом саммите, где помимо главы финляндского государства будут присутствовать: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.На саммите запланировано обсуждение дальнейшей поддержки Украины странами Северной Европы, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициатива Киева «по справедливому миру». Переговоры пройдут как в расширенном формате, так и двусторонние между Зеленским и каждым из лидеров стран. После окончания деловой части пройдет совместная пресс-конференция.Финляндия, недавно ставшая членом НАТО, стремится изо всех сил показать приверженность идеям и политике альянса, в том числе в части безоговорочной поддержки Украины. В конце апреля Хельсинки выделил Киеву очередной, пятнадцатый по счету, пакет военной помощи на 78 миллионов евро. Таким образом, общий объем поддержки Украины со стороны Финляндии составил чуть менее одного миллиарда евро.Эксперты предполагают, что целью визита Зеленского в Финляндию, помимо традиционной просьбы расширения военной и финансовой поддержки, будет попытка договориться о координации действий против России в регионе Балтийского моря. Это должно усилить военную напряженность в регионе, в том числе вокруг Калининградской области, и отвлечь военные и политические ресурсы РФ от украинского конфликта.