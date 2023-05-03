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Построенный на «Северной верфи» ярусолов-процессор «Гандвик-1» вышел на заключительные испытания

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Построенный на «Северной верфи» ярусолов-процессор «Гандвик-1» вышел на заключительные испытания

Судостроительный завод "Северная верфь" выполняет не только военные заказы, но и строит гражданские суда, например, для ловли рыбы. Сегодня предприятие отправило на заводские ходовые испытания ярусолов - процессор "Гандвик-1" проекта МТ1112XL. Об этом "Военному обозрению" сообщили в пресс-службе предприятия.


Построенный на "Северной верфи" для рыболовецкой компании (РК) "Вирма" ярусолов "Гандвик-1" отравился на заключительный этап ходовых испытаний. Судно покинуло территорию завода и отправилось в район острова Гогланд, где в течение пяти дней будет проходить различные испытания. На борту судна экипаж, сдаточная команда "Северной верфи", представители заказчика и инспекторы Российского морского регистра судоходства, всего 74 человека.

После окончания заключительного этапа, ярусолов вернется на "Северную верфь" для ревизии судна перед передачей его заказчику. Тогда же и будет назначена дата подписания приемного акта.

Как следует из названия "Гандвик-1", ССЗ построит для компании "Вирма" несколько рыболовецких судов проекта MT1112XL. На очереди "Гандвик-2" и "Гандвик-3". А также "Марлин" этого же проекта, но для другой российской компании - ООО "Глобус". Суда будут задействованы на промысловом лове в акваториях Атлантического океана, Баренцева и Норвежского морей.

Ярусолов проекта MT1112XL водоизмещением 2,2 тысячи тонн имеет длину 59 м и ширину 13 м, автономность его плавания составит 45 суток, а общая производительность – 25 тонн готовой рыбопродукции в сутки. На судне построен морозильный трюм для готовой рыбопродукции емкостью около 500 тонн. Проект судов MT1112XL разработан норвежской компанией Marin Teknikk, рабочую документацию подготовило российское конструкторское бюро "Форсс-Марин".
Использованы фотографии:
Северная верфь
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:20
    -1
    Не прошло и 50 лет ,как начали строить суда - ярусоловы .Норвежцы давно их используют,самый дешёвый вид лова.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:37
    -1
    Такие суда надо клепать как банки консервные .А пока мы имеем старый рыболовецкий флот и цену у рыбы ,как у икры
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:07
      0
      В Мурманске оптом фирмы продают треску б/г 190 - 210руб,остальное накручивают посредники.Мойва с промысла была в путину 90- 140 без посредников в магазинах,точнее один посредник - магазин.
    2. Sadok
      Sadok Сегодня, 16:15
      +2
      советую поинтересоваться почему рыбзаводы в Мурманске закрыты, порт при смерти и рыбу перегружают с борта на борт норвегам в нейтральных водах. а так же почему верхушка росрыболовства еще без зеленки на лбу или ударно не добывает уран.