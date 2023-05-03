Построенный на «Северной верфи» ярусолов-процессор «Гандвик-1» вышел на заключительные испытания

Судостроительный завод "Северная верфь" выполняет не только военные заказы, но и строит гражданские суда, например, для ловли рыбы. Сегодня предприятие отправило на заводские ходовые испытания ярусолов - процессор "Гандвик-1" проекта МТ1112XL. Об этом "Военному обозрению" сообщили в пресс-службе предприятия.Построенный на "Северной верфи" для рыболовецкой компании (РК) "Вирма" ярусолов "Гандвик-1" отравился на заключительный этап ходовых испытаний. Судно покинуло территорию завода и отправилось в район острова Гогланд, где в течение пяти дней будет проходить различные испытания. На борту судна экипаж, сдаточная команда "Северной верфи", представители заказчика и инспекторы Российского морского регистра судоходства, всего 74 человека.После окончания заключительного этапа, ярусолов вернется на "Северную верфь" для ревизии судна перед передачей его заказчику. Тогда же и будет назначена дата подписания приемного акта.Как следует из названия "Гандвик-1", ССЗ построит для компании "Вирма" несколько рыболовецких судов проекта MT1112XL. На очереди "Гандвик-2" и "Гандвик-3". А также "Марлин" этого же проекта, но для другой российской компании - ООО "Глобус". Суда будут задействованы на промысловом лове в акваториях Атлантического океана, Баренцева и Норвежского морей.Ярусолов проекта MT1112XL водоизмещением 2,2 тысячи тонн имеет длину 59 м и ширину 13 м, автономность его плавания составит 45 суток, а общая производительность – 25 тонн готовой рыбопродукции в сутки. На судне построен морозильный трюм для готовой рыбопродукции емкостью около 500 тонн. Проект судов MT1112XL разработан норвежской компанией Marin Teknikk, рабочую документацию подготовило российское конструкторское бюро "Форсс-Марин".