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Обозреватель Bloomberg написал о плачевном состоянии арсеналов и военной промышленности США

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Обозреватель Bloomberg написал о плачевном состоянии арсеналов и военной промышленности США

События на Украине стали свидетельством ослабления военно-промышленного комплекса США. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Хал Брэндс.


По утверждению аналитика, «арсенал демократии», то есть запасы вооружений и военная промышленность США, находится в «плачевном состоянии». Из страны, которая производила огромное количество вооружений, современные США превратились в государство, едва способное, совместными со всем западным миром усилиями, поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

В числе причин такой ситуации Брэндс называет последовавшие за окончанием Холодной войны изменения в американской экономике. За десятилетия военные расходы снижались, а линия на производство небольшого количества дорогого и высокотехнологичного оружия сыграла против пополняемости арсеналов обычных вооружений.

Украина на этом фоне очень быстро расходует имеющиеся запасы вооружений. Но быстро снабжать боеприпасами киевский режим США не могут, так как военная промышленность уже не способна работать в таком ритме.

Как считает Брэндс, в сложившейся ситуации США не смогут противостоять КНР. Если Китай начнет войну с Соединенными Штатами, они не выйдут из нее победителями, утверждает обозреватель. Поэтому Пекин открыто бросил вызов американским интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире в целом.

Отметим, что в последнее время все чаще звучат критические оценки оборонного потенциала США. Как правило, подобные материалы ставят своей целью натолкнуть администрацию США на увеличение военных расходов, что поддерживает часть американской элиты, связанная с военными и военно-промышленными кругами.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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9 комментариев
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  1. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 15:15
    -1
    Как правило, подобные материалы ставят своей целью натолкнуть администрацию США на увеличение военных расходов, что поддерживает часть американской элиты, связанная с военными и военно-промышленными кругами.

    Что и требовалось доказать!) Всё банально.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:16
    +2
    Сказочки Венского леса, склады, арсеналы пусты, ОДНАКО пакеты помощи Киеву составленны на год вперед и пакеты все не слабые. И количество оружия только растет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:18
      +2
      Да это понятно что дезу гонят, Ропот 55 hi
    2. dorz
      dorz Сегодня, 15:23
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Сказочки Венского леса, склады, арсеналы пусты, ОДНАКО пакеты помощи Киеву составленны на год вперед и пакеты все не слабые. И количество оружия только растет.

      Евросоюз поставит на Украину миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев — европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

      Еврокомиссар добавил, что для этих целей выделят 1 миллиард евро из Европейского фонда мира. Еще 500 миллионов будут выделены из оборонного бюджета Евросоюза. @milinfolive
    3. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 15:28
      0
      Да, ясно что брешут! С 1991 года постоянно войны полномасштабные развязывают, и тут приплыли... оружия нет! Брехня! Денег хочется только Больше и Больше - по другому не бывает.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:18
    +1
    Тут надо понимать ,что хочет этот аналитик.Он хочет развертывание ВПК США.Что они сейчас и делают.ВПК апплодирует стоя
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:23
      -1
      Для амерского ВПК это палка о двух концах - денег то им дадут для производства.. Но вот если их вооружение будет уничтожаться и эффективности не покажет.... Антиреклама то им не нужна.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:34
    0
    Для чего и было все затеяно .США хотят выйти из кризиса ,по отработанной схеме .Сейчас будет громадные вложения не в псевдо экологию,электро транспорт ,а в ВПК.Именно так вышли из кризиса 30х годов
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:55
    +1
    Штаты забили на свой ВПК так же как и страны ЕС.
    Но из-за ситуации на Украине им теперь нужно раскачивать свой ВПК, также как и Россия делает.

    И, что бы там не говорили патриоты, если маховик вражеского западного ВПК раскачается, он будет много больше техники поставлять чем Россия. Потому что экономики несопоставимы.
    Так что СВО имеет ещё год. Потом - всё.