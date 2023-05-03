Обозреватель Bloomberg написал о плачевном состоянии арсеналов и военной промышленности США

События на Украине стали свидетельством ослабления военно-промышленного комплекса США. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Хал Брэндс.
По утверждению аналитика, «арсенал демократии», то есть запасы вооружений и военная промышленность США, находится в «плачевном состоянии». Из страны, которая производила огромное количество вооружений, современные США превратились в государство, едва способное, совместными со всем западным миром усилиями, поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
В числе причин такой ситуации Брэндс называет последовавшие за окончанием Холодной войны изменения в американской экономике. За десятилетия военные расходы снижались, а линия на производство небольшого количества дорогого и высокотехнологичного оружия сыграла против пополняемости арсеналов обычных вооружений.
Украина на этом фоне очень быстро расходует имеющиеся запасы вооружений. Но быстро снабжать боеприпасами киевский режим США не могут, так как военная промышленность уже не способна работать в таком ритме.
Как считает Брэндс, в сложившейся ситуации США не смогут противостоять КНР. Если Китай начнет войну с Соединенными Штатами, они не выйдут из нее победителями, утверждает обозреватель. Поэтому Пекин открыто бросил вызов американским интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире в целом.
Отметим, что в последнее время все чаще звучат критические оценки оборонного потенциала США. Как правило, подобные материалы ставят своей целью натолкнуть администрацию США на увеличение военных расходов, что поддерживает часть американской элиты, связанная с военными и военно-промышленными кругами.