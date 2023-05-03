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Politico: Европе грозит засуха и борьба за доступ к водным ресурсам

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Politico: Европе грозит засуха и борьба за доступ к водным ресурсам

Похоже, что энергетический кризис и рекордная инфляция – это еще не самые серьезные проблемы европейцев.


По данным западных экспертов, Европа сегодня уже столкнулась с дефицитом воды, который в будущем лишь усугубится. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на исследование специалистов из университета TU Graz (Австрия).

В материале говорится, что в летний период, начиная с 2018 года, в Европе наблюдается небывалая засуха. От этого изначально страдали в основном фермерские хозяйства, но сейчас проблема усугубляется, так как во многих странах возникает дефицит питьевой воды.

Согласно заявлениям экспертов, для восстановления прежнего уровня грунтовых вод, который в Европе ежегодно снижается, может потребоваться целое десятилетие с сильными осадками. Однако «последнюю надежду» у европейцев отобрали немецкие метеорологи, которые спрогнозировали продолжение снижения уровня осадков в ближайшие годы.

В итоге, вердикт авторов статьи получился весьма зловещим – Европе грозит засуха и борьба за доступ к водным ресурсам.

Последняя, к слову, уже проявляется. Во Франции несколько деревень остались без водопроводной воды, что спровоцировало протесты и столкновения с полицией. Не лучше ситуация в Каталонии, где серьезно истощился ключевой резервуар, снабжавший водой миллионы потребителей. Наконец, на юге Германии в разы увеличилось количество судебных споров по поводу питьевой воды.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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9 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:28
    -1
    Вот в ответ на эту новость, я бы вложил деньги в технологию переработки сточных вод в России .Что бы их можно было использовать 100% в сельском хозяйстве. Но думаю услышим очередные страдания опять,как у них все плохо и как у нас все замечательно. Но пора что то делать
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 15:38
      +1
      Цитата: APASUS
      Вот в ответ на эту новость, я бы вложил деньги в технологию переработки сточных вод в России .Чтобы их можно было

      поставлять в страдающую от засухи Европу.
      Отличная мысль. Но на переработке можно и сэкономить. laughing
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:42
      0
      Не взлетает эта тема нифига в России - у нас переизбыток водных ресурсов. А так, тема у нас отработана, помнится еще в начале нулевых в соседях была контора, занимавшаяся переработкой сточных вод с использованием активного ила. В основном "чистА для пАнтов" заказывали на блатные коттеджные поселки, хотя технология вообще-то для промпредприятий, например на знаменитый ЦБК на Байкале как родная бы встала. На выходе вода чище родниковой. принцип примерно тот же. Технология целиком МГУшная, наша. Но - не взлетело.
      А в Европе байда другая, там не сточные воды перерабатывать, хотя и это бы не помешало. Там тупо осадки снизились и продолжают - воды нет. чистить тупо нечего
    3. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 16:18
      +1
      Цитата: APASUS
      я бы вложил деньги в технологию переработки сточных вод в России . Что бы их можно было использовать 100% в сельском хозяйстве.

      А сейчас куда сточные воды отправляют? На луну? Или закапывают на мусорных полигона?
      Их перерабатывают (очищают) и направляют обратно в реки. Из которых берут воду и на сельское хозяйство.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:32
    0
    Интересно девки пляшут, сначало ГЛОБАЛЬНОЕ потепление и мы все умрём (тема по тихой сошла на нет), потом КОРОНОВИРУС и мы все умрем (тема по тихой сошла на нет), теперь ЗАСУХА???? Тоже все умрем?
    1. Трус
      Трус Сегодня, 15:40
      +2
      Давеча в инете увидел.
      «А кто-нибудь помнит про озоновую дыру над Антарктидой?»
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 15:54
    0
    Получается вода будет дороже нефти! Я обладаю скважиной на даче! Сбылась мечта! laughing laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:03
      -1
      Добрый hi, ага как же МЕЧТА, как только эта ситуевина случится, ВАШУ скважину Государство реквизирует wink.
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 16:07
        0
        Александр, об этом я тоже думал, но до этого- наслаждаюсь моментом!
  4. Комментарий был удален.