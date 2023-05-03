Politico: Европе грозит засуха и борьба за доступ к водным ресурсам

Похоже, что энергетический кризис и рекордная инфляция – это еще не самые серьезные проблемы европейцев.По данным западных экспертов, Европа сегодня уже столкнулась с дефицитом воды, который в будущем лишь усугубится. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на исследование специалистов из университета TU Graz (Австрия).В материале говорится, что в летний период, начиная с 2018 года, в Европе наблюдается небывалая засуха. От этого изначально страдали в основном фермерские хозяйства, но сейчас проблема усугубляется, так как во многих странах возникает дефицит питьевой воды.Согласно заявлениям экспертов, для восстановления прежнего уровня грунтовых вод, который в Европе ежегодно снижается, может потребоваться целое десятилетие с сильными осадками. Однако «последнюю надежду» у европейцев отобрали немецкие метеорологи, которые спрогнозировали продолжение снижения уровня осадков в ближайшие годы.В итоге, вердикт авторов статьи получился весьма зловещим – Европе грозит засуха и борьба за доступ к водным ресурсам.Последняя, к слову, уже проявляется. Во Франции несколько деревень остались без водопроводной воды, что спровоцировало протесты и столкновения с полицией. Не лучше ситуация в Каталонии, где серьезно истощился ключевой резервуар, снабжавший водой миллионы потребителей. Наконец, на юге Германии в разы увеличилось количество судебных споров по поводу питьевой воды.