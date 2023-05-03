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Депутат Госдумы призвал нанести ракетный удар по резиденции президента Украины

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Депутат Госдумы призвал нанести ракетный удар по резиденции президента Украины

В ответ на предпринятую украинскими формированиями попытку атаковать Кремль беспилотными летательными аппаратами, Россия должна ударить ракетами по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.


Ранее пресс-служба президента Российской Федерации сообщила о попытке Украины атаковать Кремль в Москве двумя беспилотными летательными аппаратами. Они были сбиты, при попытке атаки никто не пострадал.

Отметив, что в Киеве находятся террористы, депутат Шеремет назвал переговоры с представителями украинского режима бессмысленными. В отношении лидеров украинских нацистов, по мнению депутата, надо действовать только силовыми методами.

Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве

- сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат назвал и координаты резиденции главы киевского режима – город Киев, улица Банковая, 11. Именно там находится Офис президента Украины. Политик отметил, что Зеленскому пора начинать бояться. Он считает, что надо наносить удары по самым болевым точкам Украины, которую Шеремет определил как «террористическое государство».

Можно отметить, что, если Зеленский и отсутствует в своей резиденции, что очень вероятно, сам факт мощного ракетного удара по офису главы киевского режима продемонстрирует, что Россия незамедлительно и достойно реагирует на агрессивные действия украинских нацистов.
Использованы фотографии:
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102 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:26
    +20
    Лично я - только ЗА. Давно пора жахнуть.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:28
      +13
      Лично я - только ЗА
      Если бы нас кто нибудь бы спрашивал...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:31
      +7
      Все "За!".Только не Шеремет отдает команду на удар.Да и заявление подобного рода сейчас выглядит как самопиар.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 15:35
      +24
      только одно слово на уме Позор и пожалуй стыд дожились, доболтались, дорапортовались...

      Шёл 433 день СВО. Пригожин прав на все сто.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 15:40
        -6
        Дым над дворцом белый - это хорошо.
        Значит кого-то на место Путина уже избрали.
        Вот если дым был бы чёрный - то это плохо, значит никого не смогли выбрать и предстоят новые выборы.
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 15:51
          +1
          Я полагаю, комплекс "Кинжал" прекрасно справится с домом по адресу: г. Киев, ул. Банковая, д. 11.
      2. Комментарий был удален.
      3. lubesky
        lubesky Сегодня, 15:40
        +5
        Цитата: Маз
        дорапортовались

        На видео не понятно мне только одно - почему в последний момент и значит ли это, что к Москве может подлететь что угодно???
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 15:52
          +8
          Нужно искать шпионов и пятую колонну.

          Беспилотники летели явно не от границ Украины.

          Это те, кто убил Владлена и Дарью Дугину.
        2. Aken
          Aken Сегодня, 16:12
          +1
          и значит ли это, что к Москве может подлететь что угодно???

          Именно это и значит. Кремль становится опасным местом. Не удивлюсь, если обслуживающий персонал начнёт массово увольняться.
      4. Yorgven
        Yorgven Сегодня, 16:01
        +2
        Мудачье московское, снова мавзолей какой-то хренью закрыло... Выродки! Ничем не лучше хохлатых бандерлогов.
      5. solar
        solar Сегодня, 16:08
        +4
        Ранее пресс-служба президента Российской Федерации сообщила о попытке Украины атаковать Кремль в Москве двумя беспилотными летательными аппаратами. Они были сбиты

        Вот и выбирай потом как в бородаттом анекдоте- верить пресс- службе Кремля о сбитых или своим бесстыжим глазам:((
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 16:30
          +3
          Цитата: solar
          верить пресс- службе Кремля о сбитых или своим бесстыжим глазам:((

          А внимательно поглядите, там двое на кумпол поднимаются, вот может один из них и кирпич в беспилотник кинул.
      6. Aken
        Aken Сегодня, 16:10
        0
        Ждём по этому поводу свежие коношаки
      7. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 16:20
        0
        А в чем он прав?
        ______________________
      8. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 16:37
        0

        .............................................................
    4. Yarr_Arr
      Yarr_Arr Сегодня, 15:45
      0
      По штабам - соглашусь с Вами.
      По резиденции Зеленского? И... ?
      Этот-то кому нужен?
      Только расход дорогостоящих ракет
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:02
        -1
        По резиденции Зеленского? И... ?
        Этот-то кому нужен?
        Только расход дорогостоящих ракет
        Надо бить по полной резиденции.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:27
    +11
    Он сейчас в Финляндии, по хорошему надо когда полетит в Германию надо либо сбить, либо заставить сесть в Питере
    1. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Сегодня, 15:38
      +4
      Поддерживаю, международного террориста надо уничтожить и похер что эти ые европейцы скажут, это национальная безопасность. Если всё время терпеть, то будет только хуже и больше
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:27
    +24
    Мы еще ни чего не начинали, а Кремль уже бомбят))
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:31
      +12
      Цитата: Trapp1st
      Мы еще ни чего не начинали, а Кремль уже бомбят))

      Если прилетит 9-го Мая во время Парада по Красной площади - наш Верховный Главнокомандующий объявит в ПРЯМОМ эфире об ударе по Киеву и Львову или опять прочертит "толстую-толстую красную линию"?
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 15:41
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Если прилетит 9-го Мая

        ответка должна быть через час после этого удара, этого не произошло, значит ничего и не будет.......а жаль
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 16:08
          0
          Не факт, что должна быть через час. Но сам факт события, которое может всё изменить - налицо.

          Сейчас, конечно, набегут дипломаты с просьбами воздержаться от необдуманных поступков, призывающие сначала провести международное расследование и т.д.

          Но мяч теперь на стороне России. И есть право и возможности для любых ответных действий. Сейчас все замерли и ждут, какая будет ответка. Датчики радиации и бюджет на устранение последствий ядерного удара Штаты не просто так готовили, этот вариант они тоже расценивают, как возможный.

          Но, к сожалению, думается мне, что кардинально ничего в ближайшее время не изменится, сейчас не та ситуация. Силы и средства сейчас сосредоточены на возможном контрнаступлении. Вот, когда оно начнётся, тогда мы и ответку увидим.
        2. Хорон
          Хорон Сегодня, 16:22
          +3
          Цитата: Сандор Клиган
          Цитата: Zoldat_A
          Если прилетит 9-го Мая

          ответка должна быть через час после этого удара, этого не произошло, значит ничего и не будет.......а жаль

          Ответные действия на разные ситуации должны лежать в генеральном штабе в виде плана действий и отрабатываться НЕМЕДЛЕННО. Если официально заявили о "праве на ответные действия", то значит плана реакции нет и эти олyxи только сейчас начнут отрабатывать ситуацию. Поэтому ждать чего либо серьёзного и разумного уже не приходится. request
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:10
        0
        Цитата: Zoldat_A
        объявит в ПРЯМОМ эфире об ударе по Киеву и Львову

        А украинцы, в лице пресс-секретаря Зеленского, сказали, что они ничего не знают.
      3. Aken
        Aken Сегодня, 16:13
        +3
        Сильно подозреваю, что толстую красную линию он носит свёрнутой в кармане.
  4. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 15:29
    +2
    Депутат назвал и координаты резиденции главы киевского режима – город Киев, улица Банковая, 11. Именно там находится Офис президента Украины.

    Адрес не верный....г.Вашингтон, округ Колумбия, Белый Дом- вот туда надо!
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:29
    +10
    Смешно, ну поживём увидим, хотя no, как говаривал мой ротный, - "Жизнь покажет кто как ляжет". Месть блюдо которое подают холодным, но не испорченным от времени. Не мстят трусы, мстят сразу только дураки! Надеюсь теперь текст не глупый и не короткий!!!!
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 15:45
      +3
      О какой мести вы говорите на 14-м месяце бездарно организованной " СВО"? Когда не было ни одного из аннонсированных ударов по "центрам принятия решений". Когда президент России дает обещания премьеру Израиля обеспечить безопасность Зеленскому. Когда не изолирована даже зона боевых действий, куда подвозится и подвозится западная техника и живая сила.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:02
        +1
        Да там походу всё руководство Израиля просило, чтоб ни одного председателя поссовета не тронули, чтоб все военкомы были целы, чтоб журналисты были живы-здоровы
  6. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 15:29
    +6
    попытку атаковать Кремль беспилотными летательными аппаратами

    Только тогда, когда вещи начнут называть своими именами, начнется осознание угрозы. Это не попытка, это именно атака! И реагировать на нее следует соответствующим образом.
  7. galant100
    galant100 Сегодня, 15:30
    0
    Да уж... Центр принятия решений явно ее в киеве сидит... Вот результат 30 летнего правления..
  8. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 15:31
    +7
    Если за пересечением этой красной линии не последует удара по Банковой, можно белый флаг поднимать. Атака на Кремль - Это уже не наглость, а издевательство. «Слабых бьют»
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:55
      +5
      врятли будет ответка...........................
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:03
        +2
        Это какой-то позор.... (с) Швондер, Собачье сердце
  9. cpls22
    cpls22 Сегодня, 15:32
    +2
    Похоже, что сливают его, но хотят нашими руками грохнуть.
  10. Николай310
    Николай310 Сегодня, 15:32
    +1
    А может нужно от СВО букву С убрать и три буквы добавить после ВО и начать ВОевать с врагом,а не пытаться зернышками торговать???
  11. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 15:32
    0
    И вот ждала она ждала,и дождалась.прилетело.что нибудь опять промямлят и все.
  12. cheburator
    cheburator Сегодня, 15:33
    -2
    Такое терпеть нельзя!!!
    Для начала всю банковую стереть с земли! Наркомана - гадёныша просто кончить его же пистолетиком или передозом!
  13. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:33
    0
    Ниzzя!
    Израиль запретил Путину даже пальцем трогать еврея Зеленского.
    Только пылинки с него сдувать.
  14. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:33
    +1
    Искандер в купол Рады. Идеальная цель.
  15. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:34
    +2
    Ну вот и дождались - свидомые по Кремлю жахнули беспилотниками. В ТГ ВО пишут. В Кремле задымление...
    Ну что, опять за кистями с ведром с краской линии рисовать? Или воевать начнём по полной?
  16. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 15:34
    +4
    По теме интересно - почему новость об атаке появилась так поздно. Кто-то явно растерялся.
  17. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:34
    -2
    Интересно, а клоун сам подписал себе смертный приговор или ему "друзья" из-за океана помогли?
    Думаю он теперь метаться будет по Европе долго, дома то ему не светит, сейчас наградят его различными званиями и регалиями, а потом отправят домой становится "хероем".... посмертно.
  18. mann
    mann Сегодня, 15:34
    +2
    Россия должна ударить ракетами по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет
    Подумаешь,я еще год назад неоднократно на ВО предлагал!
    Понавыбирали в Думу тормозов... (ворчливо)
  19. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 15:35
    +1
    Полтэлита деньги зарабатывает как с одной стороны, так и с другой. А вы бахнуть. Им такая скоротечная война, а это именно война, а не СВО не нужна. Так что это конфликт на годы.
  20. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 15:35
    +5
    Красные линии не задеты, поэтому ничего страшного, пропускаем
  21. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 15:36
    0
    Цитата: Болторез
    Искандер в купол Рады. Идеальная цель.

    Кто и что Путину запрещал? Во сне приснилось?
  22. Cannon
    Cannon Сегодня, 15:37
    +2
    Неужели ответка будет страшнее чем для поляков?
  23. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:37
    +4
    Им мало не покажется!

    На этот недружественный и несбалансированный шаг наших уважаемых нацистских украинских партнёров мы жёстко ответим продлением зерновой сделки, жестом доброй воли, а полномочный представитель президента РФ Абрамович Р. А. просто завалит всю Украину IPhone ами.
  24. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:37
    +2
    А вы знаете, что один еврей попросил другого еврея не убивать третьего еврея ?
    Второй еврей дал согласие первому не убивать третьего еврея.
    Поэтому третий еврей чувствует себя вполне комфортно.
    Разъезжает спокойно по всей Украине, и не только по ней. Но и по Европе.
    Вот сейчас собирается в Финляндию на какой то европейский шабаш.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:04
      +1
      Там весь офис президента Израиля просил видимо
  25. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 15:38
    +2
    За атакой стоят рашисты, которые хотели сорвать зерновую сделку. Но правительство РФ не пойдет на шантаж и подпишет ее

    (Сарказм)
  26. next322
    next322 Сегодня, 15:38
    +4
    Если и сейчас утрутся ,как всегда,то это уже полная деградация......мдя
  27. netvrz
    netvrz Сегодня, 15:39
    +4
    Интересно, а откуда были запущены эти беспилотники? Наверное, из самой Москвы. Иначе придется думать, что у нас ПВО даже Москву защитить не в состоянии, да и любой вражий объект может спокойно летать над нашей территорией.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:30
      +1
      Цитата: netvrz
      Интересно, а откуда были запущены эти беспилотники? Наверное, из самой Москвы. Иначе придется думать, что у нас ПВО даже Москву защитить не в состоянии, да и любой вражий объект может спокойно летать над нашей территорией.

      Дрон малоразмерный, так что москва или подмосковье.
  28. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:39
    +1
    Не слушайте его, он провокатор,что о нас подумают в мире!? Депутат от республики Крым, другие депутаты тишину поймали
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:17
      0
      Цитата: ИванИванов
      другие депутаты тишину поймали

      Не надо, Хинштейн уже заявил, что требуются какие то новые законы.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 16:46
        0
        И деньги ему в карман на их разработку.
  29. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:39
    +1
    Ну какие же это координаты? Это - почтовый адрес. Сгодится только если "посылку" почтой отправить. feel
  30. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 15:39
    +3
    Вполне ожидаемое событие...хорошо еще что не химия или не ЯО...спасибо надо за это кому-нибудь сказать...ждем когда мид нахмурит брови и топнет ножкой...
  31. dump22
    dump22 Сегодня, 15:40
    +1
    Депутат назвал и координаты резиденции главы киевского режима – город Киев, улица Банковая, 11.


    Альтернативно одаренный он.
    Зеленский сидит в старом советском бункере на станции киевского метро "Арсенальная", которая считается самой глубокой станцией метро в мире (105,5 метра). Этот бункер выдержит прямое попадание ядерной ракеты.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 15:47
      +1
      Цитата: dump22
      Депутат назвал и координаты резиденции главы киевского режима – город Киев, улица Банковая, 11.


      Альтернативно одаренный он.
      Зеленский сидит в старом советском бункере на станции киевского метро "Арсенальная", которая считается самой глубокой станцией метро в мире (105,5 метра). Этот бункер выдержит прямое попадание ядерной ракеты.

      Так можно закопать, пусть сидит немного живой, пока продукты и вода не закончатся.
    2. nobody75
      nobody75 Сегодня, 15:56
      +1
      Вот и проверим. Ядерные боеприпасы непрерывно развивались...
      С Уважением
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:09
      +2
      Этот бункер выдержит прямое попадание ядерной ракеты.

      Прямое попадание не выдержит ни один бункер. Хорошо защищённые бункера выдерживают лишь взрывы над поверхностью, в лучшем случае на поверхностью. 20 килотонный заряд произведённый с задержкой, с погружением в грунт, производит смещение грунта на глубину до 200 метров, с соответствующими последствиями для подземных сооружений.
  32. cmax
    cmax Сегодня, 15:43
    +4
    Становится опасно! Пора эвакуироваться в Сибирь! И выразить страшную, престрашеную озабоченность!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:47
      +2
      Красная краска уже кончилась????
      Или кисти стерлись?
      ----------------------
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 16:49
        0
        Одно другому не мешает. hi
        .........................................
  33. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 15:44
    +2
    По факту показуха, но такая не должна остаться без ответа. И поф что зелебоба сейчас катается. Я бы либо в АП всадил либо в здание Рады. Но не бпла а чем то существенно тяжелее
  34. Комментарий был удален.
  35. Million
    Million Сегодня, 15:44
    +6
    Иничего не будет.
    В ответку опять разбомбят какую нибудь трансформаторную будку и деревенский мост.
    Если бы хотели-уже все давно бы сделали.
  36. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:46
    -2
    США только и ждут, когда им развяжут руки на поставку авиации и дальнобойных ракет. По Кремлю конечно не долбанут, но куда нибудь больно отослать смогут. Как раз у деда выборы скоро, предлог хороший. Дохлый Зеленский идеальный вариант. yes
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 16:01
      +1
      Что теперь и не отвечать на атаки и не ликвидировать верхушку?
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:05
      +1
      А это недостаточно дальнобойно? До границы далеко вроде
  37. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 15:46
    +2
    36 лет прилету Матиаса Руста. Мало, что изменилось. Но, есть отличие: тогда был суровый разбор, с должностей полетели чины; а теперь - возмущение, потрясание кулаками, и новые красные линии. Все больше скатывается в фарс.
  38. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:46
    0
    Как удачно совпало, что Зеленский нынче не в Киеве, а на очередном саммите...
  39. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:49
    +5
    Говорят, что последняя воздушная атака на Москву была в 1942 году. И вот, без "клятых" коммунистов, при задрапированном Мавзолее, Москву опять атакуют. "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
  40. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:49
    0
    Пора: у нас есть для этого все что нужно: Кинжалы, Цирконы, Авангарды. Время их испытать пришло.
  41. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 15:49
    +3
    Все мы давно ждали удар по центру принятия решений. Но есть нюанс....
  42. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 15:51
    +3
    Цитата: Blue Fox
    попытку атаковать Кремль беспилотными летательными аппаратами

    Только тогда, когда вещи начнут называть своими именами, начнется осознание угрозы. Это не попытка, это именно атака! И реагировать на нее следует соответствующим образом.

    Удачная атака, запланированная атака. И это значит, что будут повторения. Глава государства унижен, опозорен на весь мир. И тем более как ВГ ВС РФ.
  43. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 15:51
    +5
    ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ! ЗАЩИТИТЬ СИМВОЛЫ РОССИИ! Именно такие действия власти сводят её престиж до 000000000! Ждём страшных заявлений и громких слов! Да! Зерновую сделку надо продлять, а то украинцы не поймут!
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 16:10
      +3
      Зерновую сделку надо продлять, а то украинцы не поймут!

      Ну причем тут украинцы? Султан не поймет, нельзя огорчать дорогих партнеров! Сделка будет продлена! Только не на 90 дней, а на 89, как наказание за агрессивные действия направленные против российского центра принятия решений!
  44. DVM
    DVM Сегодня, 15:53
    +6
    Всю суть нынешней власти, всех ее красных линий, победоносных рапортов и т.п. болтовни и шелухи очень хорошо поняли умные люди еще в начале 2000-х. Поэтому был такой анекдот: "Сегодня американские морские пехотинцы десантировались на Кремль и захватили его. Путин назвал это большой политической ошибкой. МИД РФ выразил свою озабоченность и призвал партнеров соблюдать устав ООН."
  45. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 15:54
    +2
    почему то я думаю, что ни какой серьезной ответки не будет, а то вдруг нефть и газ через Украину качать запретят
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 15:58
      -2
      Это Вы зря... Ответка запланированная будет...
      С Уважением
      1. Сангвиний
        Сангвиний Сегодня, 16:30
        0
        Будет... но потом...может быть...наверное
  46. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:54
    +3
    Слава Марксу, что Мавзолей В. И. Ленина опять фанерой закрыли!
    Он не увидел этого ПОЗОРа.
    Иначе нам, ничтожным и продажным потомкам, предавшим СССР перед ним никак не оправдаться.
  47. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 15:54
    +2
    Ну, вот и по Кремлю прилетело.
    Даже и не представляю, обсуждают там на верху или пофиг, вообще.
  48. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 15:55
    +2
    Цитата: next322
    Если и сейчас утрутся ,как всегда,то это уже полная деградация......мдя

    Деменция.....
  49. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:56
    0
    Mir vollkommen unverständlich, warum DAS nicht
    schon sehr viel früher passiert ist...!!?

    Kiew sollte aussehen, wie das Zentrum von Artmojovsk
    (Bachmut), damit dieser Nazi-Abschaum endlich begreift,
    was mit der Ukraine in absehbarer Zukunft insgesamt
    passieren wird!

    Die Sonderoperation ist mit dem Angriff auf den Kreml
    beendet, ab jetzt herrscht der Kriegszustand...!!!!!
  50. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:57
    +3
    Политик отметил, что Зеленскому пора начинать бояться.

    Он боялся... в самом начале сво, но потом кремлёвский болтун дал ему повод в этом усомниться, разрисовывая мир красными линиями, на которые никто уже давно не реагирует.