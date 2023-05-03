В ответ на предпринятую украинскими формированиями попытку атаковать Кремль беспилотными летательными аппаратами, Россия должна ударить ракетами по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-служба президента Российской Федерации сообщила о попытке Украины атаковать Кремль в Москве двумя беспилотными летательными аппаратами. Они были сбиты, при попытке атаки никто не пострадал.
Отметив, что в Киеве находятся террористы, депутат Шеремет назвал переговоры с представителями украинского режима бессмысленными. В отношении лидеров украинских нацистов, по мнению депутата, надо действовать только силовыми методами.
Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве
- сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.
Депутат назвал и координаты резиденции главы киевского режима – город Киев, улица Банковая, 11. Именно там находится Офис президента Украины. Политик отметил, что Зеленскому пора начинать бояться. Он считает, что надо наносить удары по самым болевым точкам Украины, которую Шеремет определил как «террористическое государство».
Можно отметить, что, если Зеленский и отсутствует в своей резиденции, что очень вероятно, сам факт мощного ракетного удара по офису главы киевского режима продемонстрирует, что Россия незамедлительно и достойно реагирует на агрессивные действия украинских нацистов.