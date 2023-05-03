Президент Украины пообещал скоро начать «наступление, после которого дадут самолеты»

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз анонсировал скорое контрнаступление ВСУ. Но в этот раз он связал его проведение с приближением перспективы передачи украинской армии западных самолетов. Такое заявление президент Украины сделал во время визита в Финляндию.Находясь в Финляндии, Зеленский заявил, что Украину должны принять в НАТО. Также он ответил на вопрос о поставках самолетов западного производства скандинавскими странами.По утверждению Зеленского, он уверен в том, что самолеты Украине передадут, поскольку ВСУ скоро начнут «наступление, после которого нам дадут самолеты». Украинский лидер отметил, что ему хотелось бы сначала получить самолеты, но придется мириться с текущей ситуацией.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявлял, что передача ВСУ самолетов западного производства будет всецело зависеть от результатов анонсированного контрнаступления. Но само контрнаступление почему-то постоянно откладывается, что заставляет даже сочувствующих Киеву западных аналитиков уже сомневаться в том, что оно вообще когда-либо состоится.Между тем, в Министерстве обороны США ранее заявляли, что передача самолетов-истребителей F-16 Украине, если соответствующее решение будет принято американской администрацией, состоится не ранее чем через полтора года.Правда, к этому времени в США как раз выберут другого президента, а значит и внешнеполитический курс, в том числе в части поддержки Украины, может быть скорректирован. Например, экс-президент Дональд Трамп и многие его соратники по Республиканской партии неоднократно критиковали поставки вооружений и финансирование Киева из средств американского бюджета.