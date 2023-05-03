Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Украины пообещал скоро начать «наступление, после которого дадут самолеты»

12
Президент Украины пообещал скоро начать «наступление, после которого дадут самолеты»

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз анонсировал скорое контрнаступление ВСУ. Но в этот раз он связал его проведение с приближением перспективы передачи украинской армии западных самолетов. Такое заявление президент Украины сделал во время визита в Финляндию.


Находясь в Финляндии, Зеленский заявил, что Украину должны принять в НАТО. Также он ответил на вопрос о поставках самолетов западного производства скандинавскими странами.

По утверждению Зеленского, он уверен в том, что самолеты Украине передадут, поскольку ВСУ скоро начнут «наступление, после которого нам дадут самолеты». Украинский лидер отметил, что ему хотелось бы сначала получить самолеты, но придется мириться с текущей ситуацией.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявлял, что передача ВСУ самолетов западного производства будет всецело зависеть от результатов анонсированного контрнаступления. Но само контрнаступление почему-то постоянно откладывается, что заставляет даже сочувствующих Киеву западных аналитиков уже сомневаться в том, что оно вообще когда-либо состоится.

Между тем, в Министерстве обороны США ранее заявляли, что передача самолетов-истребителей F-16 Украине, если соответствующее решение будет принято американской администрацией, состоится не ранее чем через полтора года.

Правда, к этому времени в США как раз выберут другого президента, а значит и внешнеполитический курс, в том числе в части поддержки Украины, может быть скорректирован. Например, экс-президент Дональд Трамп и многие его соратники по Республиканской партии неоднократно критиковали поставки вооружений и финансирование Киева из средств американского бюджета.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:47
    +5
    Надо отдать Зеленскому должное. PR-щик он выдающийся! Геббельс из гроба пытается встать, что бы потом от зависти повеситься.
  2. Добрый
    Добрый Сегодня, 15:49
    0
    По утверждению Зеленского, он уверен в том, что самолеты Украине передадут, поскольку ВСУ скоро начнут «наступление, после которого нам дадут самолеты».
    Летчиков тоже передадут?
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 16:08
      +2
      Будет как в песне, вьетнамский лётчик Ли Си Цин.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 15:50
    +3
    А мне вот что интересно: Зе специально выехал в Финку перед контрнаступом, или так совпало? Сдаётся мне что он таки попытается уйти финляндским лесом, по-тихому...
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 15:54
      +3
      Цитата: isv000
      или так совпало? Сдаётся мне что он таки попытается уйти финляндским лесом, по-тихому...
      .. как Ленин через Разлив в Россию lol Таки думаете хотел соскочить от своих охранников и в Ростов laughing пока не грохнули
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:00
        -1
        Цитата: Pete Mitchell
        Цитата: isv000
        или так совпало? Сдаётся мне что он таки попытается уйти финляндским лесом, по-тихому...
        .. как Ленин через Разлив в Россию lol Таки думаете хотел соскочить от своих охранников и в Ростов laughing пока не грохнули

        Зеля в Разливе ,в шалаше , пишет прошение о предоставлении Российского гражданства ....
      2. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 16:07
        +2
        Цитата: Pete Mitchell
        Цитата: isv000
        или так совпало? Сдаётся мне что он таки попытается уйти финляндским лесом, по-тихому...
        .. как Ленин через Разлив в Россию lol Таки думаете хотел соскочить от своих охранников и в Ростов laughing пока не грохнули

        Не получится, у англосаксов не соскочишь, семейка-то, детишки в лАндоне! Зеля хоть и еврей, но не далёкий, к тому же наркоша.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:55
    +3
    Я думаю после атаки на Кремль, ВВП ему ракету подарит, а Шойгу её передаст.
  5. мазута
    мазута Сегодня, 16:01
    0
    На фото двое обреченно глядят,как третий прячет под папкой что то "вкусненькое".После приема "вкусняшки"в бой пойдут ф-16,боевые слоны,колесницы с серпами,янычары с кривыми саблями и много еще разных гепардов,пантер,леопардов...
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:03
      -1
      Самолёты дадут для своих, а им как обычно только шасси от летака
  6. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 16:22
    0
    Самые злые люди маленького роста, а если они еще и комики и стебаются над людми- Гитлер. Итог сладкие речи Зеленского и практический вариант- сво. Но там кроме стариков уже жалеть некого- мозги настолько промыть, что остается только забвение.
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:24
    -1
    Обратно на Украину Зеленский через Москву полетит, где ему дадут почётный эскорт истребителей ВКС РФ?