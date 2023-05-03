В Минобороны назвали средние потери противника за сутки боёв в Бахмуте

Минувшие сутки в зоне СВО прошли без массированных ракетных ударов российских войск, на основных направлениях также без больших изменений, идут позиционные бои, наши продолжают наносить удары артиллерией и авиацией по всей линии соприкосновения. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Прошедшие сутки были относительно спокойными, особенно для ВСУ, которые две ночи подряд ловили подарки в виде российских ракет и затем разгребали итоги прилетов. Основные бои, по-прежнему, идут в районе Бахмута, где штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступать в западной части города, а подразделения десантников все также прикрывают фланги.
На данном направлении войска "Южной" группировки наносили удары в районах Григоровка и Богдановка ДНР, за сутки противник потерял почти 400 человек личного состава, один танк, четыре броневика и гаубицы Д-20 и Д-30. По имеющимся данным, средние потери ВСУ в Бахмуте и окрестностях составляют порядка 500 человек убитыми и ранеными, но постоянно перебрасываемые резервы создают иллюзию, что потери минимальны.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях войска группировок "Запад" и "Центр" продолжают наносить удары по ВСУ, идут встречные бои. Наши активно задействуют артиллерию и авиацию, накрывая выявленные опорники и укрепрайоны. Потери на этих направлениях у ВСУ составили: до 90 всушников, три броневика и три буксируемые гаубицы.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска группировки "Восток" продолжали вести бои в районах Угледар ДНР, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. По данным Минобороны, за сутки уничтожено свыше 70 украинских военных, два броневика и гаубица "Гиацинт-Б". На Херсонском направлении уничтожено порядка 40 всушников, гаубица "Гиацинт-Б" и САУ "Акация".
В районе населенного пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, в Сумской области в районе населенного пункта Прогресс уничтожен склад боеприпасов.