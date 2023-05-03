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В Минобороны назвали средние потери противника за сутки боёв в Бахмуте

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В Минобороны назвали средние потери противника за сутки боёв в Бахмуте

Минувшие сутки в зоне СВО прошли без массированных ракетных ударов российских войск, на основных направлениях также без больших изменений, идут позиционные бои, наши продолжают наносить удары артиллерией и авиацией по всей линии соприкосновения. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Прошедшие сутки были относительно спокойными, особенно для ВСУ, которые две ночи подряд ловили подарки в виде российских ракет и затем разгребали итоги прилетов. Основные бои, по-прежнему, идут в районе Бахмута, где штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступать в западной части города, а подразделения десантников все также прикрывают фланги.

На данном направлении войска "Южной" группировки наносили удары в районах Григоровка и Богдановка ДНР, за сутки противник потерял почти 400 человек личного состава, один танк, четыре броневика и гаубицы Д-20 и Д-30. По имеющимся данным, средние потери ВСУ в Бахмуте и окрестностях составляют порядка 500 человек убитыми и ранеными, но постоянно перебрасываемые резервы создают иллюзию, что потери минимальны.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях войска группировок "Запад" и "Центр" продолжают наносить удары по ВСУ, идут встречные бои. Наши активно задействуют артиллерию и авиацию, накрывая выявленные опорники и укрепрайоны. Потери на этих направлениях у ВСУ составили: до 90 всушников, три броневика и три буксируемые гаубицы.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска группировки "Восток" продолжали вести бои в районах Угледар ДНР, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. По данным Минобороны, за сутки уничтожено свыше 70 украинских военных, два броневика и гаубица "Гиацинт-Б". На Херсонском направлении уничтожено порядка 40 всушников, гаубица "Гиацинт-Б" и САУ "Акация".
 
В районе населенного пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, в Сумской области в районе населенного пункта Прогресс уничтожен склад боеприпасов.

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22 комментария
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  1. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:46
    0
    Пока Киев может позволять себе мобилизовать людей, потери в численности не так важны.
    При таких темпах можно ещё полтора года играть в позиционную войну и совершать теракты.

    Куда важнее потери в технике, инфраструктуре и выгодных позиций.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:51
      +9
      потери в технике, инфраструктуре и выгодных позиций.
      Наоборот, уничтожать нужно именно свидолюдей- технику им дадут новую( и они в этом уверены), а инфраструктуру подшаманят за чужой счет, да и осталось ее от Союза еще много.
    2. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 15:58
      +2
      куда важнее потери в технике
      Да как сказать, такое количество худо, бедно одеть, покормить, вооружить, перевезти на позиции. Пятьсот человек убитых... , это не в компе кнопки давить.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 16:13
        +1
        А самое главное обучить. Ну какой толк от человека с улицы на фронте? А, чтобы его привести в нормальную физическую форму и научить хотя бы стрелять нужно 3 месяца, как минимум.
        1. Brain_
          Brain_ Сегодня, 16:17
          0
          По этой причине им и делают краткую подготовку в западных странах. А вот поставить новую технику в нужных объёмах - уже сложнее. А уж когда солянка из техники, то обучать становится ещё сложнее.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 16:27
            +2
            поставить новую технику в нужных объёмах - уже сложнее
            Когда сгорела техника- свидомый скажет-" не беда, у немцев еще много". А когда сгорели собутыльник Мыкола и односельчанин Петро, с которым вместе зиговали- тут уже нехорошие мысли даже в пустую голову полезут.
            Кроме того, техника сама в бой не пойдет, и сама себя не заправит и боекомплект не пополнит. Так что свидомых нужно выбивать.
  2. Вротраз
    Вротраз Сегодня, 15:58
    +5
    зачем мне какие то средние потери тем более от конашенкова ,так можно лет десять слушать эти сводки ,где решительные наступления ,удары ,до границ польши
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 16:04
      -5
      Так вперёд на цензор, там сплошь перемоги, и розовые единороги побеждают тёмные силы.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:08
        -1
        А что, уже на Цензор пускают? С чего бы это?
      2. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 16:11
        0
        Цитата: Ростов Папа
        Так вали на цензор, там сплошь перемоги

        Так валитЕ на цензор, там сплошь перемоги.
        Просто поправил - там ещё 6 плюсов нарисовалось!
        1. Ростов Папа
          Ростов Папа Сегодня, 16:34
          0
          Дык, троллей кормить дело неблагодарное. Минус не беда laughing
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:01
    +7
    Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и слушать отчеты Конашенкова ((( Не поверил новостям, но видео взрывов над драпированным Мавзолеем просто алес, хватит рассказывать про пикапы и Д-20, сносите Киев в пыль !!!
    1. Маз
      Маз Сегодня, 16:07
      +2
      Цитата: Silver99
      Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и слушать отчеты Конашенкова ((( Не поверил новостям, но видео взрывов над драпированным Мавзолеем просто алес, хватит рассказывать про пикапы и Д-20, сносите Киев в пыль !!!
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 16:09
        +3
        БПЛА явно запущен в километре-двух от Кремля. Нужна показательная посадка двух-трех заробитчан.
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 16:13
        +2
        Мда, лично я не помню что в годы ВОВ по Кремлю прилетало, видео просто кричит "ДО КОЛЕ" am Вы понимаете, что бла, бла,бла уже не катит, это потеря лица и имиджа, и не надо про холодные блюда из мести, на то она и мгновенная месть, что собака понимает за что наказание, а потом она не помнит уже.
        1. monetam
          monetam Сегодня, 16:25
          +1
          Вы-то не помните, конечно, это не удивительно. А вообще в годы войны по Кремлю "прилетало", это был одним из целей нанесения бомбовых ударов. Первый бомбовый удар был через месяц после начала войны, 23 июля 1941 года.
        2. Strannik96
          Strannik96 Сегодня, 16:29
          0
          Прилетело, в Георгиевский зал, но не взорвалось. Война есть война и паниковать не надо
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 16:19
      +4
      Ну или для начала, убрать драпировку с мавзолея и вывесить красное знамя Победы!

      Мне иногда кажется, что если бы это знамя поднялось 24 февраля, а из каждого утюга полилось бы "Вставай страна огромная", " Враг будет разбит и победа будет за нами! " И "Всё для фронта, всё для победы! ", то на одном народном подъеме дошли бы до западных границ Украины, так людям уже обрыдло это межвременье
    3. Простой
      Простой Сегодня, 16:19
      +1
      Злесь надо осознать, кому нужна война на евразийскои континенте.

      Впринципе определение данного мероприятия на бандеровсой украине выбрано было неправильно - операция должна была быть антитеррористической. Но учитывая необходимые маштабы купирования и более неумелое ее проведение - она легко может пелейти в третью мировую.
      Можно и дальше записывать шахматные ходы и собирать правовую базу на правомерность эффективных контрмер, но разве уже имеющийся обвинительной базы недостаточно? Или российские руководители хотят подождать еще немного, пока на них охоту как Израиль в Иране не начнут?
    4. Oldi
      Oldi Сегодня, 16:24
      0
      Это всё пустое, пока по Барвихе не врежут, ни кто сносить Киев не будет winked
    5. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:48
      0
      А мне вот интересно, а для чего и главное ДЛЯ КОГО в этот раз драпируется Мавзолей? Вроде "партнёры" совсем отвернулись, и уже откровенные враги. Членам ОДКБ - по барабану. На сам парад только Калмыкии президент приезжает. Так, что прятать не от кого. Есть один "большой, скользкий " друг""-Китай. Который позиционирует себя "коммунистическим". Вот открыли бы Мавзолей- ему бы приятное сделали и заодно пощёчина "Байдену". Однако опять спрятали за драпировкой. Может чтобы Ленин не видел, до чего страна докатилась?
  4. HAM
    HAM Сегодня, 16:29
    0
    Как ни обидно,но кохловская пропаганда выигрывает по многим параметрам : все эти немалые потери всу в личном составе,броне,самолётах, легко перебиваются успехами в терроре-ударами бпла по нефтебазам,а теперь ещё и по Кремлю...о терроре на железной дороге будут говорить,а о каких то там 15-16 тысячах погибших за месяц "захистниках"--да кто о них в Куеве вспомнит! Пиар-войну и террор-войну ведут грамотно,но это работа уже не"95-квартала",а 45-авеню.....