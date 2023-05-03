Президент Украины заявил, что хочет приглашения страны в НАТО еще до завершения вооруженного конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Финляндию заявил, что, несмотря на невозможность принять Украину в военный блок НАТО до завершения вооруженного конфликта, он бы хотел уже сейчас получить приглашение для вступления в альянс.По словам Зеленского, членство в НАТО является лучшей гарантией обеспечения безопасности Украины, однако это невозможно до завершения вооруженного конфликта.Украинский президент также добавил, что надеется, что помимо заявлений об "открытых дверях", западные союзники предпримут ряд шагов, направленных на мотивацию украинского общества, одним из которых может стать приглашение для вступления в НАТО. Он также отметил, что получение такого приглашения является одной из целей визита в Хельсинки.Ранее в канцелярии президента Финляндии сообщили о необъявленном визите Зеленского в Хельсинки, где будет проходить саммит стран Северной Европы. Основной целью визита является заключение двусторонних соглашений, направленных на усиление поддержки Украины.В ходе саммита стран Северной Европы помимо других вопросов будут также обсуждаться дальнейшая поддержка украинской армии, а также развитие отношений Киева с Западом.Руководство Украины направило заявку на вступление в НАТО в сентябре прошлого года. На совместной пресс-конференции в Киеве генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО приветствуют стремление Украины присоединиться к альянсу.