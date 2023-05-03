Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Украины заявил, что хочет приглашения страны в НАТО еще до завершения вооруженного конфликта

9
Президент Украины заявил, что хочет приглашения страны в НАТО еще до завершения вооруженного конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Финляндию заявил, что, несмотря на невозможность принять Украину в военный блок НАТО до завершения вооруженного конфликта, он бы хотел уже сейчас получить приглашение для вступления в альянс.


По словам Зеленского, членство в НАТО является лучшей гарантией обеспечения безопасности Украины, однако это невозможно до завершения вооруженного конфликта.

Украинский президент также добавил, что надеется, что помимо заявлений об "открытых дверях", западные союзники предпримут ряд шагов, направленных на мотивацию украинского общества, одним из которых может стать приглашение для вступления в НАТО. Он также отметил, что получение такого приглашения является одной из целей визита в Хельсинки.

Ранее в канцелярии президента Финляндии сообщили о необъявленном визите Зеленского в Хельсинки, где будет проходить саммит стран Северной Европы. Основной целью визита является заключение двусторонних соглашений, направленных на усиление поддержки Украины.

В ходе саммита стран Северной Европы помимо других вопросов будут также обсуждаться дальнейшая поддержка украинской армии, а также развитие отношений Киева с Западом.

Руководство Украины направило заявку на вступление в НАТО в сентябре прошлого года. На совместной пресс-конференции в Киеве генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО приветствуют стремление Украины присоединиться к альянсу.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:00
    +2
    Ну,НАТО уже влезло в этот конфдикт по уши,так что скажет заокеанский дядя,то и будет.Желание Зели не имеет никакого значения
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:06
      +8
      Этого хорька не мешало бы грохнуть в ближайшие дни, хватит играть, взрывать ракеты над Мавзолеем, основателя Украины это символический знак, пора сносить это недогосударство 404.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:12
        +1
        Не мешало.А давайте посмотрим,хватит ли духу после сегодняшнего позора(иначе не скажешь)отдать команду на уничтожение.От верха ,до низа..
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:28
          0
          Президент Украины заявил, что хочет приглашения страны в НАТО еще до завершения вооруженного конфликта


          А чё так?Сыкотно стало?Штанишки свои клоунские испачкал?Возьмите в НАТО, хулиганы зрения лишают.
          Есть любопытный доклад мозгового центра CNA (Center for Naval Analyses, научно-исследовательской конторы ВМФ США), который опубликовал не русофоб Майкл Кофман, а более молодой Джастин Бронк, не заставший эпоху Холодной войны и в силу этого относительно объективный в оценках.

          По имеющейся у него информации, сразу после уничтожения комплексов ПВО на отдельных участках фронтовые бомбардировщики ВКС РФ Су-34 совершили десятки, если не сотни самолетовылетов на расстояние до 300 км в воздушном пространстве Украины для нанесения дополнительных ударов по ЗРК и РЛС.

          Он пишет: «Около 75% этих боевых вылетов были выполнены одиночными самолетами по каждой цели, а оставшиеся 25% - парами и/или небольшими группами. Как и в случае с ударами крылатыми ракетами, большинство этих атак с самолетов были нанесено с достаточной точностью по позициям ПВО».

          https://svpressa.ru/war21/article/371426/
          ПВО у ВСУ сейчас разряженно.Су-34 вполне могут войти на расстояние до 300 км в воздушном пространстве Украины для нанесения удара высокоточной ракетой с теленаведением или КАБ-1500Кр с теленаведением по местоположению Зе.Можно также и Кинжал не пожалеть для такого то дела.Раз пошла такая пьянка режь последний огурец.Зелёный огурец. wink
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 16:01
    0
    Хотелка ещё не отросла wassat
    Как всегда коротко получилось
  3. Комментарий был удален.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:07
      0
      в таком случае НАТО его будет защищать!
      Укропская наглость в первые месяц-два конфликта и была вызвана уверенностью, что НАТО придет и выиграет войну для них.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:07
    0
    Зеля то ли реально не догоняет ,то ли придуривается .Все зависит от желания США обострить конфликт с русскими .Тут еще вариант обострения с Китаем возможен .Им две войны не потянуть.На носу выборы ,а Зеля не дает чем может Бидон похвастаться . Вот и нет приглашения.
    Хотя если не получается по хорошему ,то можно выплакать .Так же выплакали танки и тут ,почему нет ............
  5. мазута
    мазута Сегодня, 16:14
    0
    Очень надеюсь что прилетел к финнам попрощаться с друганами...навсегда.
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:22
    0
    Может Пу Тин наконец прекратит позорить Россию на весь мир и грохнет наконец ракетой наркокомандующего Украины ракетой, а заодно и всю бандеровскую хунту?