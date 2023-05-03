Румыния ввела временный запрет на импорт зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины

ANSVSA не разрешит импорт в Румынию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса, происходящих с Украины, с даты вступления в силу вышеупомянутого регламента до 5 июня 2023 года

Уже пять стран Восточной Европы, граничащих с Украиной, ввели ограничения на импорт отдельных видов продовольствия, в первую очередь зерновых, из соседнего государства. К Польше, Болгарии, Венгрии и Словакии присоединилась и Румыния.Бухарест ввел временный запрет на поставку в страну украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Как сообщила пресс-служба национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов Румынии (ANSVSA), ограничения будут действовать со второго мая до пятого июня 2023 года включительно.— сообщается в пресс-релизе управления.Запрет не коснется контрактов на поставку данных видов сельскохозяйственной продукции, заключенных до вступления в силу постановления, то есть до 2 мая. Для других видов продукции неживотного происхождения, ввозимых из Украины и Молдавии, в том числе для транзита по территории Румынии, вводятся дополнительные меры пограничного контроля на пунктах пропуска. Ведомство сообщает об открытии дополнительных пунктов проверки, чтобы не мешать транзиту товаров.Таким образом, Румыния вслед за остальными четырьмя восточноевропейскими странами, ранее ограничившими импорт украинских зерновых, привела нормативы в этой части в соответствие с решением Еврокомиссии. Соответствующий документ о временном запрете импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в приграничные Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию ЕК приняла накануне.Поводом для этого стало недовольство местных фермеров наплывом дешевых продуктов из соседнего государства. Кроме того, в некоторых продуктах из Украины были обнаружены примеси, запрещенные санитарными нормами ЕС.