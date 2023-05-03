Антикоррупционная прокуратура Молдавии передала в суд уголовное дело о незаконной концессии Международного аэропорта Кишинёва

Ряд бывших руководителей Молдавии, включая экс-премьера страны, предстанут перед судом по делу о незаконной концессии Международного аэропорта Кишинёва. Об этом сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин.
По словам чиновницы, прокуроры уже передали в суд уголовное дело по поводу концессии Кишинёвского аэропорта, в результате чего интересам государства был нанесён ущерб на сумму в 392 млн леев (более 1,5 млрд рублей).
Речь идёт о восьми фигурантах – экс-премьере республики Юрие Лянкэ, министре экономики Валерии Лазэре, руководителе Агентства публичной собственности Тудоре Копаче и его заместителе Анжеле Шушану, экс-заместителе главы Дирекции Агентства публичной собственности Марии Шендидэ, бывшем и.о. гендиректора ГП «Международный аэропорт Кишинёв» Петре Жардане, финансовом директоре Кишинёвского аэропорта Александре Чутаке, а также руководителе службы экономического анализа ГП «Международный аэропорт Кишинёв» Алле Цубарь.
Как сообщила Драгалин, у следствия имеются в распоряжении показания со стороны 20 свидетелей наряду с финансовыми экспертизами документов, банковскими счетами и переводами.
Стоит отметить, что вину свою обвиняемые так и не признали, а уголовное дело было направленно на рассмотрение Кишинёвским судом сектора Буюканы. В случае доказательства их вины в суде, им грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 10 до 15 лет.
Тем временем АП совместно с Агентством по возврату собственности, добытой преступным путём, предприняли ряд мер по возмещению причинённого государству ущерба путём наложения ареста не только на компанию Avia Invest и уставной капитал, но и на активы самих обвиняемых, включая и те, что находятся за рубежом. Сумма эта в общей сложности составляет 189 млн леев (более 840 млн рублей).
Напомним, что решение о передаче в концессию аэропорта консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет было принято летом 2013 года когда во главе правительства находился Юрий Лянкэ. Молдавские власти тогда действовали по указке беглого молдавского олигарха и бывшего теневого хозяина страны Владимира Плахотнюка.
Несмотря на «достижение» правящего большинства по его возврату в собственность государства, удивляет здесь совсем другой факт: нынешняя глава молдавского государства Майя Санду, возглавлявшая в то время Министерство образования республики не могла не знать о происходящем. Аналогичная история произошла и спустя почти 2 года, когда та же Санду наряду с другими министрами оставила подпись под секретными распоряжениями правительства о выделении из Национального банка Молдовы дополнительных средств в размере 13,5 млрд леев (около 60 млрд рублей) на покрытие бюджетной дыры, вызванной «кражей миллиарда» из банковского сектора страны в конце 2014. Но самое интересное, что после этого она ещё называет себя «борцом с коррупцией».