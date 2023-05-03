После неудавшейся атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль и, очевидно, испугавшись ответа России, представители украинских властей поспешили заверить прессу в непричастности к этим действиям киевского режима.
По утверждению советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, чьи слова приводит агентство AFP, украинское государство якобы «не имеет отношения к атакам дронов». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что киевский режим не располагает информацией о ночных атаках против Кремля.
Как отметил Никифоров, украинское государство якобы занято исключительно освобождением входивших в состав Украины территорий, но не атакой целей на территориях других государств.
Подобная реакция украинских властей весьма предсказуема. Поскольку провокация с беспилотниками не удалась, в Киеве испугались возможного ответа со стороны России. Хотя Зеленский и не бывает практически в офисе на Банковой улице, уничтожение ракетами президентской резиденции стало бы большим имиджевым ударом.
Кроме того, если атаку БПЛА Украина провела без согласования с западными покровителями, это чревато очень большими проблемами для руководителей киевского режима.
Даже за убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной Киеву «влетело» от Белого дома, а здесь идет речь об атаке на резиденцию главы российского государства. Такое действие создает основания для применения Россией самых разных видов вооружения, и в США это прекрасно понимают.