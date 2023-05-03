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Представители киевского режима отрицают причастность Украины к попытке атаковать Кремль беспилотниками

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Представители киевского режима отрицают причастность Украины к попытке атаковать Кремль беспилотниками

После неудавшейся атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль и, очевидно, испугавшись ответа России, представители украинских властей поспешили заверить прессу в непричастности к этим действиям киевского режима.


По утверждению советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, чьи слова приводит агентство AFP, украинское государство якобы «не имеет отношения к атакам дронов». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что киевский режим не располагает информацией о ночных атаках против Кремля.

Как отметил Никифоров, украинское государство якобы занято исключительно освобождением входивших в состав Украины территорий, но не атакой целей на территориях других государств.

Подобная реакция украинских властей весьма предсказуема. Поскольку провокация с беспилотниками не удалась, в Киеве испугались возможного ответа со стороны России. Хотя Зеленский и не бывает практически в офисе на Банковой улице, уничтожение ракетами президентской резиденции стало бы большим имиджевым ударом.

Кроме того, если атаку БПЛА Украина провела без согласования с западными покровителями, это чревато очень большими проблемами для руководителей киевского режима.

Даже за убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной Киеву «влетело» от Белого дома, а здесь идет речь об атаке на резиденцию главы российского государства. Такое действие создает основания для применения Россией самых разных видов вооружения, и в США это прекрасно понимают.
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52 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:23
    +6
    Ну началось ,я не я и хата не моя!Вроде как назначили уже виноватых?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:29
      +14
      Что началось?Банковая в труху,Львов в огне?Не вижу.Их заявление больше похоже на издевку
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:33
      +8
      Любое промедление с ответом несмываемый позор, горящий Крымский мост теперь взрывы над Мавзолеем и Красной площадью что нас еще держит, большинство праведно выражают свой гнев, вот остался один вопрос без ответа, а хватит ли духу у наших руководителей на серьезные действия в отношении врагов ? Ведь позор смывается кровью. Сегодня нам открыто объявили войну !
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:36
        +1
        Цитата: Silver99
        Сегодня нам открыто объявили войну !

        Да как бы наоборот. Я не я, корова не моя...
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:39
        +7
        А давайте честно скажем-мы ждали этого удара.Глядя на потуги с обменом военных преступников,зерновой сделки,"перегруппировки".Ждали с надеждой,ну это хоть дойдет до понимания там наверху,что украинство,как идею,как государство необходимо уничтожить.Вот,что теперь?
        1. Михаил Кривопалов
          Михаил Кривопалов Сегодня, 16:45
          -1
          Призывы к уничтожению другого государства это из какой сферы?
        2. Алексей7777777
          Алексей7777777 Сегодня, 16:49
          0
          что теперь?
          Все идет по плану.Мы еще не начинали.
          Провести красную линию и выразить озабоченность.
          "Это просто позор какой-то."
        3. alexoff
          alexoff Сегодня, 16:51
          0
          Столицу в Иркутск перенесут, как хотели некоторые наши важные люди.
      3. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 16:44
        +1
        Что значит объявили войну сегодня!? А с 24 февраля прошлого года что это было? Обстрелы Белгорода и приграничных населённых пунктов? Аэродромов?
      4. Evgenijus
        Evgenijus Сегодня, 16:48
        0
        Войну нам объявили не сегодня, а до СВО. В своем перечне вы забыли упомянуть Северные потоки, дичайшие санкции, и повестку в МУС для ВВП.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:35
      0
      Ну, на самом деле там хватает И.Д.И.О.Т.О.В действующих самостоятельно и бесконтрольно. Особенно среди так называемых "настоящих бендеровцев". Они ни перед кем не отчитываются, а только иногда сообщают и координируют свои действия. Кроме того не надо забывать, что так называемые партнёры из НАТО, там у себя как дома, особенно поляки. Они вполне могут проводить и свои операции " под чужим флагом" в целях эскалации событий.
      1. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 16:39
        0
        Поляки вряд ли, а вот англичане вполне могут!
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:41
        0
        Вроде как недавно ,на западе говорили как о приемлемом варианте о физической ликвидации Путина В.В.У нас богатый выбор клиентов. hi
      3. parabyd
        parabyd Сегодня, 16:45
        +1
        Это уже никого не волнует. Можно теперь петь про поляков и идиотов, а отвечать вот этим всем: Зеленскому, Подоляку, Ермаку, Буданову, Данилову, который картинку с горящим Кремлем перед Новым годом публиковал.

        Так что эти точно долго не протянут. Ну и кровушки прольется тоже
      4. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:53
        0
        Почему бы не найти на той стороне идейных бандеровцев, которые бы негодовали с национальности их руководителя и не совершили бы покушение на Зелю? Мы бы им помогли, но публично бы осудили
    4. Венд
      Венд Сегодня, 16:44
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Ну началось ,я не я и хата не моя!Вроде как назначили уже виноватых?

      Ну так Зеленский же в Финляндии, приказ отдал и свалил. А у тех кто остался соображалка сработала. а как сейчас их накроют и даже памяти от них не останется. Вот и засуетились. laughing
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:24
    +5
    Да! Конечно - это папуасы с Новой Гвинеи играются! Все норм! Мы верим! Поэтому не будет ответки! am
    Свинорех - еще и трусы ко всем другим порокам!
    А, врут потому, что не за ПРАВОЕ дело борются!
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 16:30
      +1
      Теоретически это вполне могли сделать не только "туристы", но и местные, из числа обиженных Путиным. По крайней мере очевидно, что маленький дрон запущен не с украинской территории.

      https://lenta.ru/news/2023/05/03/zapusk/
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 16:46
        +1
        Цитата: invisible_man
        Теоретически это вполне могли сделать не только "туристы", но и местные, из числа обиженных Путиным.

        Но только теоретически.
        Практически они либо давно все по заграницам - там не только говорить можно спокойно, но и содержание ещё за это получать. Либо сидят здесь, поджав хвост. Рассуждают о "режиме кровавой гэбни" на кухнях, да заливают своим либеральным поносом студентам мозги в том же МГУ и ВШЭ.
        Эти дроны запущены либо просто местными за хорошие деньги от Украины, либо "понаехавшими" - пускали-то "беженцев с Донбасса" без разбора, всех подряд. А сколько среди них "спящих" - никто не интересовался.

        Сыну соседа по даче, занимающему очень высокий пост в нашей местной МЧС, пришлось несколько лет назад заниматься размещением этих "беженцев" в санаториях-профилакториях и, совместно с директорами местных заводов, пытаться их трудоустроить. Наслушался и про себя, и про нашу страну, в которую они, между прочим, припёрлись, и про Путина лично. И ничего не сделаешь - "беженцы" am... Говорил, что всех бы их в скотовагон и обратно.

        Те, которые не "спящие", те оформили гражданство, понабрали ипотек, спокойно работают (и у меня в фирме тоже). У них работа-ипотека-семья-дети. Они если и думают о чём, то не о том, как Путина убить, а о том, как тёщу из Запорожья сюда, на Волгу, привезти.
  3. Brain_
    Brain_ Сегодня, 16:25
    +12
    Ага. Крымский мост не взрывали, на российских журналистов и военкоров охоту не объявляли.
    И дом профсоюзов подожгли сами пророссийские активисты.

    Проходили подобные заявления Украины, знаем...
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 16:33
      0
      Поджогом Дома Профсоюзов они сами хвастались. А тут не вполне очевидно.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: Brain_
      Проходили подобные заявления Украины, знаем...

      С чего - не пойму, пришла на память концовка анекдота про поручика Ржевского:
      Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит, что денщик Петруха чистит его облёванный китель.
      Ну, поручику, естественно, неудобно стало - офицер, и так облевался. Он и говорит денщику:
      - Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга генерала, а он скотина так нажрался и облевал мне весь китель.
      - Да, Ваше Благородие, он вам не только китель облевал, но ещё вам в штаны «навалил».
  4. al3x
    al3x Сегодня, 16:26
    0
    Сочувствующие руку приложили, при помощи кураторов? Скорее всего. До этого летели, не долетели. А вот этот сумел и в самое сердце. Вопросы без ответов..
    1. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 16:34
      -1
      Цитата: al3x
      Сочувствующие руку приложили, при помощи кураторов? Скорее всего.

      Да там 15 млн проживает и сочувствующих как "говна за баней". За всеми полудурками не уследишь!

      В 1991 вообще целую страну снесли, а тут какой-то хлопок над Кремлем. Давно известно, что "Москва не Россия, а Россия не Москва!".
  5. Хагалаз
    Хагалаз Сегодня, 16:26
    +10
    Как по мне ничего они не испугались. А по своему обыкновению стебаются.
  6. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 16:26
    +5
    Цитата: Текст новости
    Поскольку провокация с беспилотниками не удалась

    Не удалась? Чего ж тогда так бурлит в двух предшествующих новостях на эту же тему.
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:27
    -1
    если атаку БПЛА Украина провела без согласования с западными покровителями, это чревато очень большими проблемами для руководителей киевского режима.

    Завалят Украину оружием - придётся разгребать лопатами.
    Это большая проблема.

    Наши западные партнёры сильно озадачены и растеряны: у Москвы то ли совсем нет никаких красных линий, то ли они спрятаны неприлично глубоко...
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:28
    +5
    Наверно скоро Песков заявит, что получены письменные заверения что это не украинцы и что они больше не будут. И разумеется поверит
  9. Servisinzhener
    Servisinzhener Сегодня, 16:28
    +2
    Это уже переход через красную линию или нет?
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 16:32
      +1
      Красных линий в России не существует.
      Это научная фантастика
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:36
      +1
      Считая РК «Москва», Крымский мост, Дарью Дугину, взрыв статуэтки в руках Татарского, - это два с четвертью... yes
    3. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 16:48
      0
      Нужно столько красных линий нарисовать, что бы страна наконец-то вся красная стала, тогда и победим
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:30
    0
    они говорить хоть что могут главное РФ знает что это они !!!!!! так когда уничтожим киевский режим и все с этим связано в укрр и не только ?
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:31
    -3
    Заднюю включили, это ясно. А включили, потому что америкосам и всем остальным стало страшно. Ответка будет обязательно, когда и куда никто не знает. На Украине полно высокопоставленных НАТОвских офицеров и они уже гибли в результате наших ударов. А Кинжалу все равно где они прячутся.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      америкосам и всем остальным стало страшно. Ответка будет обязательно

      да ни кому страшно не стало, да и "ответки" не будет
      воевать нужно а не сиськи мять
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:50
        0
        Им бы было страшно.Поведя себя решительно на Дорбассе в 2014.А сейчас страха у них нет никакого,даже перед ЯО.Потому что видят нерешительность и попытки вернутся вспять.И быть такими же подобострастными перед Западом
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:32
    +1
    Такое действие создает основания для применения Россией самых разных видов вооружения, и в США это прекрасно понимают.

    Для нас главное, чтобы это понял Путин...
  13. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 16:33
    +1
    Даже за убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной Киеву «влетело» от Белого дома, а здесь идет речь об атаке на резиденцию главы российского государства.

    Ага, остаётся надеяться на американцев, что они заступятся за наших начальников. Похоже других вариантов нет, ибо импотенция свирепствует похуже ковида. Эпидемия...
  14. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 16:34
    +1
    По зарубежным новостям передали, что жд пути в Брянской области повредили (не подорвали) проукраинские активисты.
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 16:34
    +1
    Ну, что ж, я так думаю, что если сейчас сравнять здание ОП Украины с землей, то вполне можно принести извинения, типа: "Извините, погорячились..., думали то, что то Вы..."
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:42
      0
      а может просто пора воевать а не на пикник выезжать, у нас граждане шумерии мотыляются туда-сюда как в проходном дворе
  16. potap6509
    potap6509 Сегодня, 16:37
    +5
    Минусуйте. Надо было, чтобы бахнуло погромче, чтобы стол подпрыгнул, может сейчас Россия будет воевать по взрослому. И про иди воюй не надо, я свое отвоевал, мне Кавказ до сих пор снится.
  17. g_ae
    g_ae Сегодня, 16:38
    0
    Не, может и правда? Никогда же не обманывали, а тут вдруг? Да, и где те красные линии.
  18. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:40
    +1
    руководители соответствующих служб должны быть уволены по статье полное служебное
  19. Maluck
    Maluck Сегодня, 16:42
    0
    Надо болт класть на то, что они отрицают, а пускать под откос поезд на котором Зе будет возвращаться.
  20. жарофф
    жарофф Сегодня, 16:43
    0
    Красная линия это не Кремль,это Барвиха,Николина гора,Новое Огорево и т.д. Но,а кому от этих знаний станет лучше? Те,кто знает,они давно это знают,а остальным сотрясать воздух и интернет,да сколько угодно!
  21. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:43
    -1
    Сцать. Потому как России вполне логично сейчас показательно мочкануть кого-то из клоунов. Не Селянского, но кого-то медийного. И такая возможность, в отличие от цегабонии, у России есть
  22. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:48
    0
    Думаю эти заявления мало кого интересуют в Кремле . Цели и их координаты определены. Так что -ожидайте .
  23. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:48
    0
    Российской Федерацией руководят старые импотенты.
  24. solar
    solar Сегодня, 16:49
    0
    Судя по размерам беспилотника, летел он не из Киева. Скорее, местный.
  25. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:51
    0
    Здесь некогда разбираться, чтобы успокоить народ нужно нанести удар а потом разбираться. В любом случае Украина подлежит уничтожению. soldier
  26. Комментарий был удален.
  27. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:52
    0
    Когда то то весь мир тихо подсмеивался над "1227 последним китайским предупреждением" о пролетах тайваньских или американских самолетов над территорией КНР. Потом у китайцев появились советские ЗРК, при помощи которых они "приземлили" несколько вражеских самолетов. И, о чудо, прекратились как полеты, так и "последние китайские предупреждения".
    Сегодня, своими "очередными, краснолинейными, предупреждениями о будущих серьезных последствиях", за которыми ничего не следует, официальные прессслужбы РФ только провоцируют врагов России на все более и более серьезные провокации.